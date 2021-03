Kangana Ranaut के ऑफिस को रिपेयर करने के लिए तैयार नहीं हो रहा कोई आर्किटेक्ट! जानें वजह

नई दिल्ली: बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत (Kangana Ranaut) ने बीते दिन अपने टूटे हुए ऑफिस की तस्वीरें शेयर कर सबको चौंका दिया था. वहीं अब उन्होंने यह दावा किया है कि कोई भी आर्किटेक्ट (Architect) उनके धवस्त किए गए बांद्रा स्थित ऑफिस को फिर से बनाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उन्हें बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) से डर लगता है. कंगना के कार्यालय को कथित तौर पर अवैध निर्माण के कारण लेकर BMC द्वारा तोड़फोड़ कर दी गई थी.

अब कंगना रनौत (Kangana Ranaut) ने ट्वीट के जरिए आरोप लगाया है कि इस घटना के छह महीने बाद भी वह अपने कार्यालय को ठीक कराने का काम नहीं करा पा रही हैं. कंगना ने एक ट्वीट में कहा, 'मैंने बीएमसी के खिलाफ केस जीत लिया है. अब मुझे एक वास्तुकार के माध्यम से मुआवजे के लिए एक फाइल पेश करने की जरूरत है, लेकिन कोई भी वास्तुकार मेरे मामले को लेने के लिए तैयार नहीं है, वे कहते हैं कि उन्हें बीएमसी से धमकी मिल रही है कि उनका लाइसेंस रद्द हो जाएगा. अवैध विध्वंस को छह महीने बीत चुके हैं.'

I have won the case against ⁦@mybmc⁩ now I need to submit a file for compensation through an architect, no architect is ready to take my case they say they getting threats from ⁦@mybmc⁩ their license will get cancelled,It’s been six months since the illegal demolition pic.twitter.com/0beJjwj7lL

