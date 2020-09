कंगना रनौत ने Anurag Kashyap पर एक बार फिर कसा तंज, ट्वीट कर कही ये बात

नई दिल्लीः बॉलीवुड डायरेक्टर अनुराग कश्यप (Anurag kashyap) पर अभिनेत्री पायल घोष (payal Ghosh) ने यौन उत्‍‍‍‍पीड़न के आरोप लगाए हैं. पायल ने 19 सितंबर को एक ट्वीट के जरिए अनुराग कश्यप को लेकर अपने सोशल अकाउंट पर एक पोस्ट लिखी जिसमें उन्होंने लिखा था कि अनुराग कश्यप ने उनके साथ जबरदस्ती की थी. उनके इस ट्वीट के बाद कंगना ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए उनके गिरफ्तारी की मांग की थी. इस मामले पर कंगना लगातार ट्वीट कर अनुराग कश्यप पर तंज कस रही हैं.

कंगना का अनुराग पर तंज

अभिनेत्री कंगना रनौत ने डायरेक्टर अनुराग कश्यप पर ट्विट कर एक बार फिर तंज कसा है. कंगना ने लिखा, 'मैंने भावनात्मक गिद्धों /आत्महत्या करने वाले गिरोह के बारे में बात की, जिन्होंने एसएसआर को मार डाला और मुझे खुद को मारने के लिए मजबूर करने की कोशिश की, कई लोगों ने पूछा कि वे दूसरों के साथ ऐसा क्यों करते हैं? अनुराग की बात सुनो वह समझा रहा है कि कैसे वह एक बच्चे से छेड़छाड़ करता था, वे ऐसे लोग हैं जो चोट पहुंचा रहे हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि दूसरों को चोट पहुंचाना ही इसका जवाब है.' देखें ट्वीट.

I spoke about emotional vultures/suicide gang who killed SSR and tried to push me to kill myself, many asked but why they do this to others? Listen to Anurag he is explaining how he used to molest a kid, they are people who are hurting but they think hurting others is the answer. https://t.co/yQ4llst6aq

— Kangana Ranaut (@KanganaTeam) September 22, 2020