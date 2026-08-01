बहक जाती हैं हमारी बेटियां... NEET प्रोटेस्ट में PM को गाली देने वाली लड़की पर कंगना रनौत का बड़ा बयान

Kangana Ranaut Jantar Mantar Statement: दिल्ली के जंतर-मंतर पर नीट पेपर लीक प्रोटेस्ट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने वाली 15 साल की लड़की का माफीनामा वीडियो वायरल हो रहा है. इस वीडियो पर बीजेपी सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत का गुस्सा भड़क उठा है. कंगना ने माता-पिता को अपने बच्चों को 'लेफ्टिस्ट' और 'फेमिनाजी' विचारधारा से बचाने की सलाह दी है. दूसरी तरफ, प्रधानमंत्री मोदी ने इस पूरे मामले पर बेहद शांत और भावुक रुख अपनाते हुए देशवासियों से इन भटके हुए बच्चों को माफ करने की अपील की है.
कंगना का तीखा हमला
समाचार एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार, बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर जंतर-मंतर प्रोटेस्ट में शामिल 15 साल की एक लड़की का फोटो शेयर किया है. लड़की ने अपने माफीनामा वीडियो में कहा था कि उसने अपनी जिंदगी में कभी मोदी जी के खिलाफ कुछ नहीं पोस्ट किया, लेकिन उस दिन दोस्तों के उकसाने पर उससे यह गलती हो गई.
इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कंगना ने लिखा कि बच्चों को इविल फेमिनाजी और लेफ्टिस्ट विचारधारा से बचाने की सख्त जरूरत है, लेकिन हमारी बेटियां आसानी से बहकावे में आ जाती हैं. उन्होंने कहा कि एक समाज के रूप में हम कहीं न कहीं असफल हो रहे हैं और हमें आत्ममंथन करने की जरूरत है.
पुलिस कार्रवाई और प्रोटेस्ट की चेतावनी
एएनआई के मुताबिक, नोएडा पुलिस ने प्रधानमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में लड़की के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी. इस एफआईआर के बाद सीजेपी फाउंडर ने कहा कि अगर छात्रों के खिलाफ दर्ज मामले वापस नहीं लिए गए, तो प्रोटेस्ट और भी बड़े पैमाने पर दोबारा शुरू किया जाएगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस पूरे विवाद पर इंस्टाग्राम वीडियो जारी कर अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि जंतर-मंतर पर जो हुआ, उससे पूरे देश को झटका लगा है. पीएम ने कहा कि कुछ बच्चों ने बहुत ही भद्दी भाषा का इस्तेमाल किया, यहां तक कि मेरी दिवंगत मां को भी घसीटा गया, जो कि एक सभ्य समाज के लिए ठीक नहीं है.
लेकिन इसके साथ ही पीएम मोदी ने देशवासियों से गुस्सा छोड़ बच्चों को सही रास्ता दिखाने की अपील की. उन्होंने कहा कि बचपन में गलतियां हो जाती हैं और यही उम्र सुधार का मौका भी देती है.
"दांतों से जीभ कट जाए तो दांत नहीं तोड़ते"
पीएम मोदी ने एक बहुत ही सुंदर उदाहरण देते हुए कहा कि कभी-कभी हमारी जीभ दांतों के बीच आकर कट जाती है और खून बहने लगता है, लेकिन हम अपने दांत नहीं तोड़ते. क्योंकि जीभ और दांत दोनों हमारे ही हैं. उन्होंने कहा कि ये बच्चे भी हमारे अपने ही हैं और हमारा फर्ज है कि हम उन्हें सजा देने के बजाय सही रास्ता दिखाएं. पीएम ने कहा कि वह इन बच्चों को दिल से माफ करना चाहते हैं.
नीट मामले में अब तक क्या हुआ
एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक, नीट पेपर लीक विवाद और जंतर-मंतर पर हुए हंगामे के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था. वहीं दूसरी तरफ, संसद ने परीक्षा में होने वाली गड़बड़ियों को रोकने के लिए लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक 2026 भी पारित कर दिया है.
(इनपुट एएनआई से भी)