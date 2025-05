हम दुश्मनों के लिए खुद एक खतरा हैं... ऑपरेशन सिंदूर पर बोलीं कंगना रनौत,पूरा बयान सुन गर्व से चौड़ा हो जाएगा सीना; VIDEO

Kangana Ranaut on Indian Strike Pakistan: पहलगाम में हुए नरसंहार का बदला भारत ने ले लिया है. सोमवार देर रात भारतीय सेना ने एयर स्ट्राइक करके पाक अधिकृत कश्मीर में मौजूद 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया. साथ ही पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दी. भारत के कदम से देश के हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा हो गया है. हर कोई सोशल मीडिया पर इस ऑपरेशन सिंदूर और भारतीय सेना की तारीफों के पुल बांध रहा है. ऐसे में बॉलीवुड एक्ट्रेस और बीजेपी की सांसद कंगना रनौत (Kangana Ranaut) ने भी इस ऑपरेशन सिंदूर और पीएम मोदी की तारीफ की. इसके साथ ही ये भी कहा कि हम लोग देश के दुश्मनों के लिए खुद एक खतरा हैं.

#WATCH | Delhi: On #OperationSindoor, BJP MP Kangana Ranaut says, " Country is in a war and we are all nervous. Our security forces protect us, may God protect them...PM Modi named this operation as Operation Sindoor. At the sight of our mothers and daughters, their husbands were… pic.twitter.com/ymlUHvxVx7

— ANI (@ANI) May 7, 2025