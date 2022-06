Kangana Ranaut on Uddhav Thackeray: महाराष्ट्र में सियासी संकट के बीच कंगना रनौत का उद्धव ठाकरे पर तंज, बोलीं- मेरा घर टूटा है तेरा घमंड टूटेगा

Kangana Ranaut on Uddhav Thackeray: महाराष्ट्र में चल रही सियासी उठापटक के बीच बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत (Kangana Ranaut) का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सभी का ध्यान खींच रहा है. खास बात है कि इस वीडियो का कनेक्शन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) से है जिनकी मुख्यमंत्री की कुर्सी फिलहाल दांव पर लगी हुई है.

दरअसल, साल 2020 में बीएमसी ने कंगना रनौत (Kangana Ranaut) के मुंबई में स्थित ऑफिस के ग्राउंड फ्लोर को तोड़ दिया था. बीएमसी का दावा था कि एक्ट्रेस का ये कंस्ट्रक्शन लीगल नहीं है. जिसके बाद कंगना रनौत ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया था. अब यही वीडियो फिर से वायरल हो रहा है जिसे लोग उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र के सियासी संकट से जोड़कर देख रहे हैं.

#UddhavThackarey

Only #KanganaRanaut has the power to predict pic.twitter.com/IaatY1Dpgr

— Biraja Prasad Rath (@iambiraja) June 22, 2022