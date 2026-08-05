Add Zee Business As A Preferred Source
App

विजय-त्रिशा कृष्णन के विवाद में हुई कंगना रनौत की एंट्री, स्टालिन की हिरासत पर दिया बड़ा बयान

Vijay-Trisha Controversy: साउथ एक्ट्रेस त्रिशा कृष्णन पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में उदयनिधि स्टालिन की हिरासत के बाद विवाद बढ़ गया है. सीएम विजय की पार्टी TVK की शिकायत के बीच कंगना रनौत ने सोशल मीडिया पर अपना रिएक्शन शेयर किया है, जो काफी वायरल हो रहा है.

Written ByJyoti Rajput
Published: Aug 05, 2026, 12:01 AM IST|Updated: Aug 05, 2026, 12:01 AM IST
विजय-त्रिशा कृष्णन के विवाद में हुई कंगना रनौत की एंट्री, स्टालिन की हिरासत पर दिया बड़ा बयान

About the Author

Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
Ghaziabad में युवती पर थप्पड़ों की बौछार, चाकू लेकर पहुंचा प्रेमी; VIDEO वायरल
2
3
4
5