विजय-त्रिशा कृष्णन के विवाद में हुई कंगना रनौत की एंट्री, स्टालिन की हिरासत पर दिया बड़ा बयान

साउथ सिनेमा की मशहूर एक्ट्रेस त्रिशा कृष्णन को लेकर हाल ही में कथित तौर पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले ने तमिलनाडु की राजनीति और फिल्म इंडस्ट्री में हलचल बढ़ा दी है. मंगलवार को चेन्नई पुलिस ने विपक्षी नेता उदयनिधि स्टालिन को हिरासत में लिया गया. ये कार्रवाई तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय की पार्टी टीवीके की ओर से पुलिस और नेशनल महिला आयोग में दर्ज कराई गई शिकायत के बाद की गई. आरोप है कि एक पब्लिक कार्यक्रम के दौरान उदयनिधि ने एक्ट्रेस त्रिशा कृष्णन को लेकर ऐसी टिप्पणी की, जिसे महिलाओं के सम्मान के खिलाफ बताया गया.
इस पूरे विवाद पर एक्ट्रेस और बीजेपी नेता कंगना रनौत ने भी अपना रिएक्शन दिया है. कंगना अक्सर सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर खुलकर अपनी राय रखती हैं. इस मामले में उन्होंने त्रिशा कृष्णन और विजय की पार्टी का सपोर्ट करते हुए अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक स्टोरी शेयर की.
कंगना रनौत ने उदयनिधि स्टालिन की हिरासत को लेकर कहा कि पब्लिक मंच पर गलत भाषा और आपत्तिजनक मजाक किसी भी सभ्य समाज में स्वीकार नहीं किए जा सकता है. कंगना ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में लिखा, 'पब्लिकली गंदी गाली देना, डबल मीनिंग शब्दों का इस्तेमाल करना और वल्गर जोक्स मारना किसी भी सभ्य समाज में स्वीकार्य नहीं है. इस अपराध के लिए मिस्टर स्टालिन को जेल भेजा गया था. हो सकता है कि अभी तक वो बेल पर बाहर आ गए हों, लेकिन ये एक अच्छी मिसाल है.'
रिपोर्ट्स के मुताबिक, पुलिस ने उदयनिधि स्टालिन को उनके चेन्नई स्थित आवास से हिरासत में लिया. इस दौरान उन्होंने पुलिस वैन के अंदर से मीडिया से बातचीत भी की. उदयनिधि ने इस कार्रवाई को लेकर कहा कि उन्हें पूरा मामला एक तरह की कॉमेडी लग रहा है. उन्होंने ये भी दावा किया कि उन्होंने अपने बयान में किसी शख्स का नाम नहीं लिया था और न ही किसी के खिलाफ गलत टिप्पणी की थी.
उदयनिधि ने ये भी कहा कि वो किसी भी कानूनी प्रोसेस का सामना करने के लिए तैयार हैं और उन्हें गिरफ्तारी या कार्रवाई का डर नहीं है. उन्होंने अपने पक्ष को रखते हुए कहा कि वो अपने बयान को लेकर अपनी बात साफ कर चुके हैं और आगे की कार्रवाई का सामना करने के लिए तैयार हैं.
ये विवाद उस समय शुरू हुआ, जब उदयनिधि स्टालिन एक पब्लिक रैली में कावेरी जल विवाद और राज्य सरकार पर लगाए जा रहे आरोपों को लेकर बोल रहे थे. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कावेरी जल मुद्दे पर कुछ नहीं बोल रहे हैं और विपक्ष की ओर से डीएमके नेताओं पर दर्ज किए जा रहे मामलों को लेकर ज्यादा एक्टिवनेस दिखाई जा रही है.
इसी दौरान भीड़ में मौजूद किसी व्यक्ति ने एक्ट्रेस त्रिशा कृष्णन का नाम लिया.इसके बाद, उदयनिधि के रिएक्शन और कथित टिप्पणी को लेकर विवाद खड़ा हो गया. कार्यक्रम में मौजूद लोगों के रिएक्शन के बाद ये मामला सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया.
इस मामले की सुनवाई के दौरान मद्रास हाईकोर्ट के जस्टिस जीके इलानथिरायन ने पुलिस को निर्देश दिया कि पूछताछ पूरी होने के बाद उदयनिधि स्टालिन को उसी दिन रिहा कर दिया जाए. अदालत में तमिलनाडु के एडवोकेट जनरल विजय नारायण ने पक्ष रखते हुए कहा कि सरकार का उद्देश्य उन्हें लंबे समय तक हिरासत में रखना नहीं था. उन्होंने कोर्ट को बताया कि इस मामले में कार्रवाई का उद्देश्य महिलाओं के सम्मान और हितों की रक्षा करना है. अदालत के निर्देश के बाद हिरासत की अवधि को लेकर स्थिति साफ हुई और मामले की कानूनी प्रोसेस आगे जारी रखने की बात सामने आई है