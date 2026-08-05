विजय-त्रिशा कृष्णन के विवाद में हुई कंगना रनौत की एंट्री, स्टालिन की हिरासत पर दिया बड़ा बयान

इस मामले की सुनवाई के दौरान मद्रास हाईकोर्ट के जस्टिस जीके इलानथिरायन ने पुलिस को निर्देश दिया कि पूछताछ पूरी होने के बाद उदयनिधि स्टालिन को उसी दिन रिहा कर दिया जाए. अदालत में तमिलनाडु के एडवोकेट जनरल विजय नारायण ने पक्ष रखते हुए कहा कि सरकार का उद्देश्य उन्हें लंबे समय तक हिरासत में रखना नहीं था. उन्होंने कोर्ट को बताया कि इस मामले में कार्रवाई का उद्देश्य महिलाओं के सम्मान और हितों की रक्षा करना है. अदालत के निर्देश के बाद हिरासत की अवधि को लेकर स्थिति साफ हुई और मामले की कानूनी प्रोसेस आगे जारी रखने की बात सामने आई है