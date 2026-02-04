Advertisement
trendingNow13097140
Hindi Newsबॉलीवुडमासूम बच्चियों के साथ दिल दहला देने वाली दरिंदगी... ‘एपस्टीन फाइल्स’ पढ़कर कांप उठीं कंगना रनौत, बोलीं- ‘ये तो शैतानी और राक्षसी सोच है...’

मासूम बच्चियों के साथ दिल दहला देने वाली दरिंदगी... ‘एपस्टीन फाइल्स’ पढ़कर कांप उठीं कंगना रनौत, बोलीं- ‘ये तो शैतानी और राक्षसी सोच है...’

Kangana Ranaut: ‘एपस्टीन फाइल्स’ सामने आने के बाद कंगना रनौत ने इसे बेहद डरावना और इंसानियत को झकझोर देने वाला बताया. उन्होंने ताकतवर लोगों पर गंभीर सवाल उठाए और कहा कि ऐसे खुलासे भविष्य को लेकर चिंता बढ़ाते हैं. उनके रिएक्शन ने सोशल मीडिया पर नई बहस छेड़ दी है. चलिए जानते हैं आखिर क्या है ये मामला? 

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Feb 04, 2026, 06:44 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

‘एपस्टीन फाइल्स’ पढ़कर कांप उठीं कंगना रनौत
‘एपस्टीन फाइल्स’ पढ़कर कांप उठीं कंगना रनौत

Kangana Ranaut Epstein Files: हाल ही में सामने आई ‘एपस्टीन फाइल्स’ को लेकर एक्ट्रेस और सांसद कंगना रनौत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी. अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट की ओर से जारी इन दस्तावेजों में जेफ्री एपस्टीन से जुड़े हजारों पन्ने शामिल हैं, जिनमें ईमेल, फ्लाइट रिकॉर्ड, हाथ से लिखे नोट्स और कई विवादित जानकारियां शामिल हैं. इन फाइल्स के सामने आने के बाद पूरी दुनिया में हलचल मच गई है. कंगना ने कहा कि इन रिपोर्ट्स को पढ़कर वे अंदर तक हिल गई और उन्हें ये बेहद परेशान करने वाला लगा.

हालांकि, अमेरिकी अधिकारियों ने ये भी साफ किया है कि फाइल्स में मौजूद कुछ दावे गलत और सनसनीखेज हो सकते हैं. इसके बावजूद इन खुलासों ने लोगों के बीच गंभीर बहस छेड़ दी है. कंगना उन फेमस हस्तियों में से हैं जिन्होंने इस मुद्दे पर खुलकर अपनी बात रखी. उन्होंने 3 फरवरी को इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए अपने इमोशंस जाहिर किए. कंगना ने लिखा, ‘‘एपस्टीन फाइल्स’ को देखना और पढ़ना बहुत डरावना एक्सपीरियंस रहा’. कंगना ने अपनी स्टोरी में लिखा, ‘अपराध हर जगह होते हैं, लेकिन ये किसी शैतानी सोच से कम नहीं है’. 

fallback

Add Zee News as a Preferred Source

‘एपस्टीन फाइल्स’ पढ़कर कांप उठीं कंगना रनौत

उन्होंने ये सवाल भी उठाया कि जिन मशहूर हस्तियों को लोग आदर्श मानते थे, वे ऐसे जघन्य अपराधों का हिस्सा कैसे बन सकते हैं. उनके शब्दों में ये सोच ही डरावनी है. उन्होंने आगे लिखा, ‘ये सभी रॉकस्टार, सिंगर, फिल्मी सितारे, नेता, मॉडल और फिल्म डायरेक्टर, जिनके बारे में हम बचपन से पढ़ते आए हैं, कैसे मासूम बच्चियों और बहुत छोटे बच्चों को नुकसान पहुंचाने और मारने पर राजी हो गए’. कंगना का रिएक्शन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. कई लोग उनकी बातों से सहमत दिखे और कई ने इस मामले को शर्मनाक बताया.

नेटफ्लिक्स की नई पेशकश ‘घूसखोर पंडित’, पुलिस ऑफिसर के किरदार में फिर छाए मनोज बाजपेयी, टीजर देख फैंस हुए दीवाने

वायरल हो रहा कंगना रनौत का रिएक्शन

कंगना ने इस खुलासे के असर पर भी बात की. उन्होंने कहा, ‘ये सब मुझे अंदर से दुखी करता है और भविष्य को लेकर निराश कर देता है. इंसानियत की असली सच्चाई को लेकर मन में डर पैदा होता है’. इसके साथ ही उन्होंने भारतीय संस्कृति का जिक्र करते हुए लिखा कि भारत की सभ्यता और सनातन मूल्य ही दुनिया को सही रास्ता दिखा सकते हैं. उनके मुताबिक शरीर से परे जो शाश्वत है, वही आज की जरूरत है. कंगना ने पौराणिक कथाओं का उदाहरण देते हुए लिखा, ‘देवता और असुर की कहानियां आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं’. 

fallback

कंगना रनौत की आखिरी फिल्म 

उन्होंने आगे कहा, ‘राक्षसी ताकतें हावी होती हैं और फिर अच्छाई का उदय होता है. सवाल ये है कि आप किस तरफ खड़े हैं’. अगर कंगना रनौत के काम की बात करें तो उनको आखिरी बार ‘इमरजेंसी’ फिल्म में देखा गया था, जो बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई थी. इस मल्टीस्टार फिल्म में उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का किरदार निभाया था. इसके साथ ही उन्होंने इस फिल्म को डायरेक्ट किया था, कहानी लिखी थी और प्रोड्यूस भी किया था. हालांकि, फिल्म को ओटीटी पर अच्छा रिस्पॉन्स मिला था. 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल...और पढ़ें

TAGS

kangana ranautEpstein files

Trending news

भारत-US ट्रेड डील का पहला रुझान आया, पढ़िए एक ऐलान से अरबों के खेल की इनसाइड स्टोरी
India US Deal
भारत-US ट्रेड डील का पहला रुझान आया, पढ़िए एक ऐलान से अरबों के खेल की इनसाइड स्टोरी
धड़ाधड़ प्राइवेसी चोरी करने में एक्सपर्ट है मेटा, सुप्रीम कोर्ट ने खोला पूरा चिट्ठा
DNA
धड़ाधड़ प्राइवेसी चोरी करने में एक्सपर्ट है मेटा, सुप्रीम कोर्ट ने खोला पूरा चिट्ठा
अबू सलेम की पैरोल याचिका पर सुनवाई,फिर HC ने रखी ऐसी शर्त कि गैंगस्टर के उड़ गए तोते
Abu Salem
अबू सलेम की पैरोल याचिका पर सुनवाई,फिर HC ने रखी ऐसी शर्त कि गैंगस्टर के उड़ गए तोते
बंगाल पुलिस ने दिल्ली में ली दिल्ली पुलिस की गाड़ियों की तलाशी? क्या है प्रोटोकॉल
DNA
बंगाल पुलिस ने दिल्ली में ली दिल्ली पुलिस की गाड़ियों की तलाशी? क्या है प्रोटोकॉल
'निजता से खिलवाड़ की इजाजत नहीं देंगे...,' SC की व्हाट्सएप्प और मेटा को फटकार
Supreme Court
'निजता से खिलवाड़ की इजाजत नहीं देंगे...,' SC की व्हाट्सएप्प और मेटा को फटकार
चंद्रपुर कांग्रेस में पड़ी फूट, दिल्ली पहुंचा ग्रुप रजिस्ट्रेशन विवाद, चुनाव पर संकट
Maharashtra Congress
चंद्रपुर कांग्रेस में पड़ी फूट, दिल्ली पहुंचा ग्रुप रजिस्ट्रेशन विवाद, चुनाव पर संकट
मुंबई एयरपोर्ट पर एयर इंडिया और इंडिगो के विमानों की टक्कर; दोनों में सवार थे यात्री
mumbai airport
मुंबई एयरपोर्ट पर एयर इंडिया और इंडिगो के विमानों की टक्कर; दोनों में सवार थे यात्री
म्यांमार में 5.9 तीव्रता का भूकंप, कोलकाता और ढाका तक महसूस हुए झटके, लोगों में दहशत
earthquake
म्यांमार में 5.9 तीव्रता का भूकंप, कोलकाता और ढाका तक महसूस हुए झटके, लोगों में दहशत
डोकलाम, LAC, चीनी टैंक और राहुल गांधी... एक ही विषय पर राहुल गांधी सही और गलत कैसे?
Rahul Gandhi
डोकलाम, LAC, चीनी टैंक और राहुल गांधी... एक ही विषय पर राहुल गांधी सही और गलत कैसे?
स्पीकर को किसने कह दिया 'यार'? आग बबूला हो उठे उप सभापति, राहुल के बयान पर भी हंगामा
Budget Session
स्पीकर को किसने कह दिया 'यार'? आग बबूला हो उठे उप सभापति, राहुल के बयान पर भी हंगामा