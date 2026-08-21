'हिंदू-मुस्लिम माइंडसेट से बाहर निकलो!', वंदे मातरम पर शर्मिला टैगोर के बयान पर कंगना रनौत का तीखा रिएक्शन

Kangana Ranaut Reacts To Sharmila Tagore: भारत के राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम' को लेकर एक बार फिर बहस छिड़ गई है. इस बार यह विवाद बॉलीवुड की दो जानी-मानी अभिनेत्रियों के बीच देखने को मिल रहा है. दिग्गज अदाकारा शर्मिला टैगोर के 'वंदे मातरम' पर दिए गए एक बयान के बाद कंगना रनौत ने उन पर करारा हमला बोला है. कंगना ने शर्मिला टैगोर की सोच को सीमित बताते हुए उन्हें हिंदू-मुस्लिम माइंडसेट से बाहर निकलने की सलाह दी है.
आईएएनएस को दिए एक इंटरव्यू के दौरान शर्मिला टैगोर ने 'वंदे मातरम' को लेकर अपनी राय रखी थी. वीडियो के मुताबिक, शर्मिला टैगोर ने कहा कि जो लोग एक ईश्वर पर विश्वास करते हैं, उनके लिए इस गीत के कुछ हिस्सों को स्वीकार करना मुश्किल हो सकता है. उन्होंने बताया कि बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखे गए इस गीत के शुरुआती दो छंद तो सभी के लिए आसान हैं, लेकिन बाद के छंदों में हिंदू देवियों जैसे दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती का उल्लेख है. शर्मिला जी के अनुसार, एक ईश्वर को मानने वाले लोगों के लिए 'वंदे काली' या 'वंदे दुर्गा' कहना थोड़ा कठिन हो जाता है. उन्होंने यह बात सभी धर्मों के लोगों को साथ लाने के नजरिए से कही थी.
कंगना रनौत का शॉकिंग रिएक्शन
शर्मिला टैगोर के इस बयान का वीडियो सामने आने के बाद कंगना रनौत ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर अपना रिएक्शन शेयर किया. कंगना ने कहा कि वह शर्मिला जी द्वारा अपनी बात रखने की सराहना करती हैं, लेकिन एक कलाकार होने के नाते उनके विचारों से हैरान हैं. कंगना ने लिखा कि किसी भी कविता या गीत में शब्द रूपक होते हैं. एक कवि अपनी कल्पना से बातें लिखता है ताकि सही प्रभाव डाला जा सके. 'वंदे मातरम' हमारी आजादी की लड़ाई की भावना है और इसे सिर्फ एक धार्मिक अभ्यास तक सीमित नहीं किया जाना चाहिए.
स्वामी विवेकानंद का दिया हवाला
कंगना रनौत ने अपनी बात को मजबूती से रखने के लिए स्वामी विवेकानंद के विचारों का उदाहरण भी दिया. कंगना ने कहा कि विवेकानंद जी ने कहा था कि उन्हें ऐसे युवा चाहिए जिनकी हड्डियां लोहे की हों और नसों में बिजली दौड़ती हो. इसका मतलब यह नहीं था कि वह मौसम की जानकारी दे रहे थे, बल्कि वह देश के युवाओं में 'शक्ति' जगाने की मांग कर रहे थे. कंगना ने समझाया कि कविता में 'शक्ति' का मतलब केवल धार्मिक नहीं होता, बल्कि ताकत से होता है.
हिंदू-मुस्लिम सोच से बाहर आने की अपील
कंगना ने आगे कहा कि लोगों को अब हिंदू-मुस्लिम वाली सोच से बाहर निकलना चाहिए. उन्होंने लिखा कि अगर हम एक ईश्वर में विश्वास रखते हैं, तब भी डॉक्टर ताकत को 'शक्ति' ही कहते हैं. हमें एक-दूसरे को अपनाना चाहिए. कंगना ने शर्मिला टैगोर के प्रति अपना प्यार जताते हुए लिखा कि वह उनसे बहुत प्यार करती हैं और उनकी झप्पी को हमेशा पसंद करती हैं.
क्या है 'वंदे मातरम' का इतिहास?
आपको बता दें कि 'वंदे मातरम' गीत 1870 के दशक में बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था, जो उनके प्रसिद्ध उपन्यास 'आनंदमठ' का हिस्सा था. भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान यह गीत आजादी के दीवानों का सबसे बड़ा नारा बन गया था. जहां 'जन गण मन' भारत का राष्ट्रगान है, वहीं 'वंदे मातरम' को राष्ट्रीय गीत का दर्जा हासिल है. फिलहाल कंगना और शर्मिला के इन बयानों के बाद सोशल मीडिया पर 'वंदे मातरम' को लेकर चर्चा फिर से तेज हो गई है.