Advertisement
trendingNow13101965
Hindi Newsबॉलीवुड16 साल पहले अक्षय खन्ना संग फ्लर्ट कर रही थीं कंगना रनौत, सामने से मिला ऐसा रिस्पॉन्स, जिसकी एक्ट्रेस को नहीं थी उम्मीद

16 साल पहले अक्षय खन्ना संग फ्लर्ट कर रही थीं कंगना रनौत, सामने से मिला ऐसा रिस्पॉन्स, जिसकी एक्ट्रेस को नहीं थी उम्मीद

Kangana Ranaut: इन दिनों पॉलिटिक्स में बिजी कंगना रनौत का एक थ्रोबैक इंटरव्यू वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने अक्षय खन्ना से जुड़ा एक मजेदार किस्सा शेयर किया. कंगना ने बताया कि उन्होंने एक बार अक्षय के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें ऐसा रिएक्शन मिला, जिसकी उनको उम्मीद ही नहीं थी. 

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Feb 08, 2026, 08:19 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अक्षय खन्ना संग फ्लर्ट कर रही थीं कंगना रनौत
अक्षय खन्ना संग फ्लर्ट कर रही थीं कंगना रनौत

Kangana Ranaut Flirting With Akshaye Khanna: इन दिनों पॉलिटिक्स में बिजी बॉलीवुड की ‘क्वीन’ कंगना रनौत अपने बेबाक बयानों को लेकर हमेशा चर्चा में रहती हैं. वे जो भी कहती हैं, सुर्खियों में आ जाता है. इन दिनों कंगना का एक पुराना इंटरव्यू वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. ये वीडियो करण जौहर के चैट शो का है, जहां कंगना ने अक्षय खन्ना से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा सुनाया था. इस इंटरव्यू में कंगना ने बताया था कि उन्होंने एक बार अक्षय खन्ना के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश की थी.

ये वाकया उस वक्त का है, जब कंगना रनौत करण जौहर के शो में अनिल कपूर और संजय दत्त के साथ पहुंची थीं. शो के दौरान मस्ती भरे माहौल में कंगना ने अपने दिल की बात शेयर की. उन्होंने बताया कि वे अक्षय खन्ना से बातचीत करना चाहती थीं और इसके लिए उन्होंने खुद पहल भी की. कंगना के मुताबिक, उन्होंने पहले उनसे नॉर्मल बात करने की कोशिश की और फिर थोड़ा फ्लर्ट भी किया, लेकिन सामने से उन्हें कोई जवाब नहीं मिला. उनकी इस बात को सुनने ते बाद वहां मौजूद सभी लोग ठहाके मारकर हंसने लगे.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Apni Patrika (@apni_patrika)

Add Zee News as a Preferred Source

अक्षय खन्ना संग फ्लर्ट कर रही थीं कंगना रनौत

दरअसल, करण जौहर ने कंगना से पूछा, ‘क्या कभी ऐसा हुआ है कि उन्होंने किसी के साथ फ्लर्ट किया हो और सामने वाले ने कोई रिस्पॉन्स न दिया हो?’. इस पर कंगना ने बिना झिझक अक्षय खन्ना का नाम लिया. उनका जवाब सुनते ही सेट पर मौजूद करण जौहर, अनिल कपूर और संजय दत्त जोर-जोर से हंसने लगे. माहौल काफी मजेदार हो गया. कंगना ने पूरा किस्सा भी सुनाया. कंगना ने बताया कि उन्होंने अक्षय से कई बार बात करने की कोशिश की, लेकिन वे किसी से ज्यादा बातचीत नहीं करते. 

‘शादीशुदा होकर चीट न करना नॉर्मल है...’ गौरव खन्ना की जीत के बाद क्यों लगातार ट्रोल हो रहीं आकांक्षा चमोला? जवाब देते हुए बोलीं- ‘लॉयल्टी कोई एहसान नहीं...’

दोनों 16 साल पहले साथ किया था काम 

कंगना का कहना था कि अक्षय बहुत शांत स्वभाव के हैं और वे आमतौर पर किसी से घुलते-मिलते नहीं हैं. इसके बाद कंगना ने अनिल कपूर की तरफ इशारा करते हुए कहा कि अक्षय उनसे जरूर बात करते हैं. इस पर अनिल कपूर ने हंसते हुए कहा कि अक्षय उनके छोटे भाई जैसे हैं. बता दें, कंगना रनौत और अक्षय खन्ना ने 2010 में आई कॉमेडी फिल्म ‘नो प्रॉब्लम’ में साथ काम किया था. फिल्म के दौरान दोनों की अच्छी बॉन्डिंग देखने को मिली थी, लेकिन अक्षय का शांत और रिजर्व नेचर हमेशा चर्चा का विषय रहा है. 

fallback

कंगना रनौत और अक्षय खन्ना का वर्कफ्रंट

यही वजह है कि कंगना का ये किस्सा आज भी लोगों को हंसने पर मजबूर कर देता है. सोशल मीडिया पर फैंस इस वीडियो को खूब शेयर कर रहे हैं और मजेदार रिएक्शन दे रहे हैं. वर्कफ्रंट की बात करें तो कंगना रनौत को आखिरी बार फिल्म ‘इमरजेंसी’ में देखा गया था. वहीं, अक्षय खन्ना पिछली बार फिल्म ‘धुरंधर’ में नजर आए थे. इसके अलावा अक्षय जल्द ही सनी देओल के साथ फिल्म ‘इक्का’ में दिखाई देंगे. इस फिल्म को लेकर फैंस काफी उत्साहित हैं और अक्षय को एक बार फिर दमदार रोल में देखने का इंतजार कर रहे हैं.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल...और पढ़ें

TAGS

kangana ranautAkshaye Khanna

Trending news

ट्रंप का दावा vs भारत की चुप्पी! क्या वाकई रूस से तेल खरीदना बंद करेगा इंडिया...
india
ट्रंप का दावा vs भारत की चुप्पी! क्या वाकई रूस से तेल खरीदना बंद करेगा इंडिया...
RAC की समस्या का समाधान 'नो एंट्री' नहीं... PAC की सिफारिशें मानेंगे रेल मंत्री?
Indian railways
RAC की समस्या का समाधान 'नो एंट्री' नहीं... PAC की सिफारिशें मानेंगे रेल मंत्री?
अपना झंडा, अलग संविधान की उठी मांग? J&K विधानसभा में 'टुकड़े-टुकडे' वाली सोच क्यों?
DNA
अपना झंडा, अलग संविधान की उठी मांग? J&K विधानसभा में 'टुकड़े-टुकडे' वाली सोच क्यों?
चाइनीज मांझा मिला तो बेल कराते घूमना, जेल जाना तय; सरकार और पुलिस का अभूतपूर्व एक्शन
Chinese Manjha
चाइनीज मांझा मिला तो बेल कराते घूमना, जेल जाना तय; सरकार और पुलिस का अभूतपूर्व एक्शन
Explain: आखिर क्या है वो वजह जिसके लिए मौलाना जर्जिस UP छोड़, बंगाल में बसना चाहते?
Maulana Jarjis
Explain: आखिर क्या है वो वजह जिसके लिए मौलाना जर्जिस UP छोड़, बंगाल में बसना चाहते?
अजित पवार के प्लेन क्रैश के पीछे क्या है सच? 10 फरवरी को खुलासा करेंगे भतीजे रोहित!
Ajit Pawar
अजित पवार के प्लेन क्रैश के पीछे क्या है सच? 10 फरवरी को खुलासा करेंगे भतीजे रोहित!
20 Rs की घूस का केस, 30 साल बाद जेल से बाइज्जत बरी, अगले दिन ही मौत; कहानी रुला देगी
Ahmedabad
20 Rs की घूस का केस, 30 साल बाद जेल से बाइज्जत बरी, अगले दिन ही मौत; कहानी रुला देगी
भारत के मुसलमान... संघ प्रमुख मोहन भागवत ने क्या कहा, धीरे से मुस्कुराए सलमान खान
mohan bhagwat news
भारत के मुसलमान... संघ प्रमुख मोहन भागवत ने क्या कहा, धीरे से मुस्कुराए सलमान खान
भारत को 'वैश्विक महाशक्ति' क्यों नहीं बनाना चाहता RSS? भागवत ने खोला राज, बताया...
rss
भारत को 'वैश्विक महाशक्ति' क्यों नहीं बनाना चाहता RSS? भागवत ने खोला राज, बताया...
पंजाब के 65 लाख परिवारों को सुरक्षा कवच, 10 लाख रुपये तक का मिल रहा फ्री इलाज
Punjab news in hindi
पंजाब के 65 लाख परिवारों को सुरक्षा कवच, 10 लाख रुपये तक का मिल रहा फ्री इलाज