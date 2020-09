Kangana Ranaut ने ट्वीट करके कहा, 'हमें फिल्म इंडस्ट्री को आतंकियों से बचाने की जरूरत'

नई दिल्ली: अभिनेत्री कंगना रनौत (Kangana Ranaut) ने अब फिल्म उद्योग को विभिन्न प्रकार के आतंकवादियों से बचाने की बात कहकर कई लोगों पर निशाना साधा है. शनिवार को कंगना ने यह बात उस समय कही जब वह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के फिल्म सिटी बनाने के फैसले की तारीफ कर रही थीं. कंगना का यह ट्वीट अब जमकर वायरल हो रहा है.

अभिनेत्री ने शनिवार के ट्वीट में लिखा, 'लोगों का मानना है कि हिंदी फिल्म उद्योग भारत की सबसे बड़ा है, जो बिल्कुल गलत है. तेलुगू फिल्म उद्योग ने खुद को शीर्ष स्थान पर पहुंचा दिया है, जिसे भारत में कई भाषाओं में कई फिल्मों को रामजी फिल्मसिटी हैदराबाद में फिल्माया जा रहा है.'

People’s perception that top film industry in India is Hindi film Industry is wrong. Telugu film industry has ascended itself to the top position and now catering films to pan India in multiple languages, many hindi films being shot in Ramoji Hydrabad 1/2 https://t.co/zB6wkJg1zX

— Kangana Ranaut (@KanganaTeam) September 19, 2020