28 की उम्र में मेरे पास 2 नेशनल अवॉर्ड थे... कंगना रनौत ने CJP प्रवक्ता सौरव दास को खुलकर सुनाई खरीखोटी

Saurav Das Hits Back at Kangana Ranaut: कंगना रनौत और सीजेपी नेता सौरव दास के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है. कंगना ने कहा कि प्रदर्शन के वीडियोज देखकर उन्हें बहुत खराब लग रहा है. इसके बाद यह बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.
Kangana Ranaut Saurav Das Controversy: बॉलीवुड एक्ट्रेस और बीजेपी सांसद कंगना रनौत और सीजेपी नेता सौरव दास के बीच तीखी बहस शुरू हो गई है. विवाद की शुरुआत तब हुई जब कंगना ने हाल ही में हुए सीजेपी के विरोध प्रदर्शन में शामिल युवाओं पर हमला बोला. उन्होंने कहा कि प्रदर्शन के वीडियोज देखकर उन्हें बहुत खराब लग रहा है. इसके बाद यह बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. सीजेपी नेता सौरव दास ने इस पर जवाब दिया कि कंगना की बात को उनकी अपनी पार्टी के लोग भी गंभीर नहीं लेते हैं.
हिमाचल प्रदेश के मंडी से सांसद कंगना रनौत ने जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शनों पर कड़ा ऐतराज जताया. कंगना ने लिखा कि प्रदर्शनकारी युवा जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, वह बहुत ही खराब है. उन्होंने युवाओं पर भारत की छवि खराब करने का आरोप भी लगाया. उन्होंने आगे कहा कि असली आजादी जिम्मेदारी के साथ आती है, माता-पिता के पैसों पर अय्याशी करने से नहीं.
कंगना रनौत ने प्रदर्शनकारियों पर हो रहे जनता के गुस्से को सही ठहराया. उन्होंने कहा कि जो लोग सड़क पर गालियां दे रहे हैं, उन्हें अब दूसरों की सुननी भी पड़ेगी. कंगना ने न्यूटन के तीसरे नियम का जिक्र करते हुए कहा कि हर एक्शन का बराबर और उल्टा रिएक्शन होता है. अगर किसी ने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है तो जनता भी उन्हें सबक सिखाएगी. कंगना का यह बयान आते ही इंटरनेट पर दो गुट बन गए, कुछ लोगों ने कंगना का समर्थन किया तो कई लोगों ने उन्हें ट्रोल किया.
सीजेपी नेता सौरव दास ने कंगना के बयान का तुरंत जवाब दिया. उन्होंने कहा कि कंगना रनौत को आज के युवा या देश का कोई भी नागरिक गंभीरता से नहीं लेता है. सौरव ने यह भी याद दिलाया कि जब कंगना अपने संसदीय क्षेत्र गई थीं, तब उन्होंने कहा था कि सांसद का काम बहुत ज्यादा होता है. सौरव के मुताबिक कंगना को खुद अपने काम का अंदाजा नहीं था, इसलिए उनकी बातों को कोई सीरियसली नहीं लेता है.
Kangana Ranaut posted this story.. or ye pagalaa chukii hain purii tarah.. politics main aane se pehele kitni sahiii thii. pic.twitter.com/ex16JfkPay
— Gill (@Hanjigill) July 28, 2026
इसके बाद कंगना ने एक बार फिर सौरव दास पर निशाना साधा. उन्होंने सौरव दास के इंटरव्यू का स्क्रीनशॉट शेयर करके लिखा कि 28 साल की उम्र में यह खुद को छात्र कह रहे हैं. कंगना ने कहा कि जब वह 28 साल की थीं, तब उनके पास 2 नेशनल अवॉर्ड थे. वह एक सांसद के साथ-साथ एक्ट्रेस, प्रोड्यूसर और राइटर भी हैं. कंगना ने सौरव को नसीहत दी कि वह दूसरों पर उंगली उठाने के बजाय खुद कोई स्किल या काम सीखें.