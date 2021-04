Kangana ranaut ने कोरोना को लेकर कही अटपटी बात, कहा-भले ही इंसान मर रहे हों...

नई दिल्ली: COVID-19 के बढ़ते मामलों से पूरा देश परेशान है. ऐसे में बॉलीवुड सेलेब्स लोगों के लिए मदद का हाथ बढ़ा रहे हैं. सोशल मीडिया पर सेलेब्स हेल्पलाइन नंबर शेयर कर रहे हैं. इसके साथ ही कोरोना से जुड़ी और अहम जानकारियां भी साझा कर रहे हैं. इस बीच कंगना (Kangana Ranaut) ने एक ट्वीट किया है. उन्होंने इसमें बताया है कि लोग भले ही कोरोना से परेशान हों, लेकिन धरती इस बीच हील हो रही है यानी ठीक हो रही है. साथ ही कहा कि आगे भी हमें धरती का ख्याल रखना होगा.

कंगना रनौत (Kangana Ranaut) ने ट्वीट कर लिखा, 'आज मनुष्य एक खुद के बनाए वायरस से परेशान है, जिसका इस्तेमाल ये एक दूसरे की अर्थव्यवस्था को गिराने के लिए करते रहे हैं. कुछ मेरी बातों से सहमत होंगे और कुछ नहीं भी होंगे. मगर इससे कोई नहीं मुकर सकता की धरती खुद को संवार रही है. वायरस इंसानों को मार सकता है, लेकिन बाकी सब को ठीक कर सकता है.'

Today humans are traumatised by self made virus which they used to bring each other’s economies down. Some may agree with what I say some may not but one thing no one can deny is that the Earth is healing, virus may be killing humans but healing every thing else 1/2

— Kangana Ranaut (@KanganaTeam) April 18, 2021