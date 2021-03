Kangana Ranaut ने बताया क्यों पसंद है रेगिस्तान, राजस्थान की सैर कर शेयर की तस्वीरें

नई दिल्ली: बॉलीवुड क्वीन कंगना रनौत (Kangana Ranaut) इन दिनों 'तेजस' (Tejas) फिल्म की शूटिंग के लिए राजस्थान गई हुई हैं, इस दौरान उन्होंने ट्विटर पर कई तस्वीरें शेयर की. इन फोटोज में वह प्लेन से राजस्थान घूमती नजर आ रही हैं, उन्होंने अपने एक ट्वीट में राजस्थान की संस्कृति और वहां की प्राकृतिक खूबसूरती का जिक्र किया है और बताया है कि उन्हें क्यों रेगिस्तान पसंद है.

कंगना रनौत (Kangana Ranaut) ने राजस्थान की कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जिनमें वह सुबह के उगते सूरज के साथ प्लेन में बैठ कर रेगिस्तान को ऊपर से देखती नजर आ रही हैं. ये तस्वीरें ट्विटर पर साझा करते हुए उन्होंने 'तेजस' (Tejas) की टीम का धन्यवाद किया और जगह की तारीफ भी की. कंगना ने लिखा है, 'आज सुबह काम पर, लॉन्ग ड्राइव के झंझट से बचाने के लिए टीम #Tejas को धन्यवाद देती हूं, जब भी मैं इस इलाके को देखती हूं, मुझे आश्चर्य होता है कि राजस्थान को प्रकृति के मामले में एक कच्चा सौदा मिला है और यह संसाधन अभी भी सबसे मजबूत, सांस्कृतिक और सौंदर्य के रूप में सामने आए हैं. जिसने लोगों को पनाह दी है.'

This morning off to work, thank you team #Tejas for saving the hassle of long drives, while I look at this terrain, I wonder Rajasthan got a raw deal in terms of nature and it’s resources yet they emerged as the strongest, culturally n aesthetically richest and evolved people. pic.twitter.com/Ar5HAnH8TB

कंगना रनौत (Kangana Ranaut) ने एक और ट्वीट में लिखा है, लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं रेगिस्तान से इतना प्यार क्यों करती हूं, इसकी वजह भावनात्मक रूप से ठंड और बांझ मिट्टी की बेरुखी नहीं है, मौसम की क्रूरता या कठोरता भी नहीं है, बल्कि मुझे जो प्यार है वो यहां के दुर्लभ जीवन से है जो प्यार के अलावा और कुछ भी ठहरने नहीं देता, रेगिस्तान किसी भी चीज का विरोध नहीं कर सकता'. कंगना ने इस ट्वीट के अंत में एक हार्ट वाली इमोजी लगाई है.

People ask me why do I love the desert so much,it’s not the barrenness of emotionally cold and infertile soil it’s not the brutality/harshness of the weather but what I love is the the scarce life that refuses to settle for anything less than love and the desert can’t resist ❤️ pic.twitter.com/f7HOKAfUNZ

— Kangana Ranaut (@KanganaTeam) March 18, 2021