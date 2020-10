VIDEO: कंगना रनौत ने दिखाई बॉलीवुड वर्कर्स की हालत, बड़े फिल्ममेकर्स पर साधा निशाना

नई दिल्ली: बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत (Kangana Ranaut) अपनी एक्टिंग के साथ अपनी बेबाकी के लिए भी मशहूर हैं. इन दिनों कंगना ने महाराष्ट्र सरकार और बॉलीवुड के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है. वह लगातार सोशल मीडिया पर बॉलीवुड की असलियत को सामने लाने वाले पोस्ट शेयर करती रहती हैं. अब कंगना ने एक ऐसा वीडियो शेयर किया है जिसमें सेट पर फिल्म कर्मचारियों के साथ बदसलूकी को साफ तौर पर देखा जा सकता है.

कंगना रनौत ने इस पोस्ट में उन सभी बॉलीवुड निर्माताओं पर तंज कसा है जिन्होंने मीडिया चैनलों के खिलाफ मुकदमा दायर किया. उनका कहना है कि उन्होंने मीडिया पर अपने अधिकार के लिए बात की, लेकिन हर दिन फिल्म सेट पर आने वाले सैकड़ों कार्यकर्ताओं की जरूरतों पर कोई ध्यान नहीं देते हैं.

All Bullywood hyenas gathered to attack the media for calling them names, I want to ask them why don’t they show such unity to stand for injustice done to labourers, women, stuntmen? They demand their own human rights but show absolute dispassionate for others human rights. https://t.co/Yf9RvX9TKs

— Kangana Ranaut (@KanganaTeam) October 14, 2020