बॉलीवुड में स्टार्स को ‘बेटी नहीं बेटा चाहिए’, कंगना रनौत के खुलासे ने मचाई सनसनी, बोलीं- ‘बेटी के जन्म पर जो बाहर से खुशी दिखाते हैं वो अंदर से...’

Kangana Ranaut On Gender Bias in Bollywood: अपने बेबाक बयानों को लेकर सुर्खियों में छाए रहने वाली कंगना रनौत का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने ऐसा बयान दिया है जिसने देश में जेंडर बायस को लेकर नई बहस छेड़ दी है. उन्होंने कहा कि भारत में आज भी कई पढ़े-लिखे और दिखने में मॉडर्न लगने वाले बिजनेस और फिल्मी परिवार अंदर ही अंदर बेटे को ही तवज्जो देते हैं. ये बात उन्होंने हॉट्टरफ्लाई से बातचीत के दौरान कही. कंगना के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर काफी चर्चा शुरू हो गई.

कई लोगों ने माना कि उनकी बात कड़वी जरूर है, लेकिन आज भी कहीं न कहीं सच के काफी करीब है. इंटरव्यू में कंगना ने कहा कि बेटे को प्रायोरिटी देने वाली सोच किसी एक इलाके या वर्ग तक सीमित नहीं है. उन्होंने बताया कि ये मानसिकता एशियन परिवारों में काफी आम बात गै. कंगना ने कहा कि अगर किसी के घर एक बेटी है और फिर दूसरी बेटी होती है, तो कई लोग बाहर से दिखाते हैं कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अंदर ही अंदर बात अलग होती है. उनका दावा था कि ये सोच फिल्म इंडस्ट्री के बड़े एक्टर्स और नामी परिवारों में भी देखने को मिलती है.

शो होस्ट ने भी किया कंगना रनौत का सपोर्ट

इतना ही नहीं, शो होस्ट ने भी कंगना की बात का सपोर्ट करते हुए कहा कि जो लोग बाहर से खुद को प्रोग्रेसिव दिखाते हैं, वे अक्सर अपनी असली सोच जाहिर नहीं करते. कंगना ने ये भी कहा कि भले ही पहली बेटी के बाद भेदभाव साफ नजर न आए, लेकिन दूसरी बेटी के जन्म पर कई जगह ये मानसिकता खुलकर सामने आ जाती है. उन्होंने कहा कि कई लोग कहते हैं कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अंदर से यह सोच आज भी बनी हुई है. कई सोशल मीडिया यूजर्स ने कंगना की बात से सहमति जाते रहे हैं और अपने पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर कर रहे हैं.

यूजर्स भी कर रहे कंगना रनौत का सपोर्ट

एक यूजर ने कंगना का सपोर्ट करते हुए लिखा कि कुछ अमीर लोग बाहर से मॉडर्न दिखते हैं, लेकिन सोच के मामले में काफी पीछे होते हैं. उन्होंने बताया कि वे एक ऐसे अमीर कपल को जानते हैं जो दो बेटियों के बाद तीसरा बच्चा बेटा ही चाहते थे और इसके लिए बैंकॉक और दुबई तक इलाज कराने गए. यूजर के मुताबिक, ये बात साबित करती है कि पैसे से सोच नहीं बदलती. एक यूजर ने लिखा कि कई लोग ऊपर-ऊपर जागरूक और वोक बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन सालों की बनी सोच इतनी जल्दी नहीं बदलती. तीसरे यूजर ने भी कमेंट में कुछ ऐसा ही लिखा.

कंगना रनौत के बयान ने छेड़ी नई बहस

उन्होंने लिखा कि अक्सर पैसेवाले लोग खुद को मॉर्डन दिखाते हैं, लेकिन सोच के लेवर पर काफी रूढ़िवादी होते हैं और ऐसे परिवारों में बेटे की चाह ज्यादा रहती है. उनका कहना था कि ये एक ऐसी हकीकत है जिसे लोग खुलकर मानते नहीं हैं, लेकिन ज्यादातर घरों में ये मानसिकता आज भी मौजूद है. भारत में बेटा-बेटी के भेदभाव की सोच नई नहीं है, लेकिन कंगना ने इसे सीधे बॉलीवुड से जोड़कर बात कही है, जो खुद को अक्सर प्रोग्रेसिव इंडस्ट्री बताता है. कई लोग कंगना से भले असहमत रहते हों, लेकिन इस बार उन्होंने एक ऐसे मुद्दे को उठाया है जिसे लोग घरों में छुपा लेते हैं.