Advertisement
trendingNow13005867
Hindi Newsबॉलीवुड

बॉलीवुड में स्टार्स को ‘बेटी नहीं बेटा चाहिए’, कंगना रनौत के खुलासे ने मचाई सनसनी, बोलीं- ‘बेटी के जन्म पर जो बाहर से खुशी दिखाते हैं वो अंदर से...’

Kangana Ranaut: कंगना रनौत का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो बॉलीवुड में जेंडर भेदभाव और भारत में बेटे की चाह पर बात करती नजर आ रही हैं, जिसने एक नई बहस छेड़ दी है. यूजर्स का मानना है कि मॉडर्न फैमिलीज भी अंदर ही अंदर बेटे को ज्यादा तवज्जो दी जाती है और बॉलीवुड का भी यही हाल है. 

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Nov 16, 2025, 10:17 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बॉलीवुड में स्टार्स को ‘बेटी नहीं बेटा चाहिए’, कंगना के खुलासे ने मचाई सनसनी
बॉलीवुड में स्टार्स को ‘बेटी नहीं बेटा चाहिए’, कंगना के खुलासे ने मचाई सनसनी

Kangana Ranaut On Gender Bias in Bollywood: अपने बेबाक बयानों को लेकर सुर्खियों में छाए रहने वाली कंगना रनौत का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने ऐसा बयान दिया है जिसने देश में जेंडर बायस को लेकर नई बहस छेड़ दी है. उन्होंने कहा कि भारत में आज भी कई पढ़े-लिखे और दिखने में मॉडर्न लगने वाले बिजनेस और फिल्मी परिवार अंदर ही अंदर बेटे को ही तवज्जो देते हैं. ये बात उन्होंने हॉट्टरफ्लाई से बातचीत के दौरान कही. कंगना के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर काफी चर्चा शुरू हो गई. 

कई लोगों ने माना कि उनकी बात कड़वी जरूर है, लेकिन आज भी कहीं न कहीं सच के काफी करीब है. इंटरव्यू में कंगना ने कहा कि बेटे को प्रायोरिटी देने वाली सोच किसी एक इलाके या वर्ग तक सीमित नहीं है. उन्होंने बताया कि ये मानसिकता एशियन परिवारों में काफी आम बात गै. कंगना ने कहा कि अगर किसी के घर एक बेटी है और फिर दूसरी बेटी होती है, तो कई लोग बाहर से दिखाते हैं कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अंदर ही अंदर बात अलग होती है. उनका दावा था कि ये सोच फिल्म इंडस्ट्री के बड़े एक्टर्स और नामी परिवारों में भी देखने को मिलती है.

Kangana said even modern looking business/bollywood families still feel the need to have a son. Do y’all think this is true in Bollywood too, like the rest of Indian society?
byu/MaalUHave inBollyBlindsNGossip

Add Zee News as a Preferred Source

शो होस्ट ने भी किया कंगना रनौत का सपोर्ट 

इतना ही नहीं, शो होस्ट ने भी कंगना की बात का सपोर्ट करते हुए कहा कि जो लोग बाहर से खुद को प्रोग्रेसिव दिखाते हैं, वे अक्सर अपनी असली सोच जाहिर नहीं करते. कंगना ने ये भी कहा कि भले ही पहली बेटी के बाद भेदभाव साफ नजर न आए, लेकिन दूसरी बेटी के जन्म पर कई जगह ये मानसिकता खुलकर सामने आ जाती है. उन्होंने कहा कि कई लोग कहते हैं कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अंदर से यह सोच आज भी बनी हुई है. कई सोशल मीडिया यूजर्स ने कंगना की बात से सहमति जाते रहे हैं और अपने पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर कर रहे हैं. 

8 साल पुरानी महा डिजास्टर फिल्म... जिसके 8 गानों में से 1 गाने ने हिला दिया था बॉक्स ऑफिस, आज भी लोगों की प्लेलिस्ट में है शामिल, यूट्यूब पर भी मिले 395 मिलियन व्यूज

यूजर्स भी कर रहे कंगना रनौत का सपोर्ट 

एक यूजर ने कंगना का सपोर्ट करते हुए लिखा कि कुछ अमीर लोग बाहर से मॉडर्न दिखते हैं, लेकिन सोच के मामले में काफी पीछे होते हैं. उन्होंने बताया कि वे एक ऐसे अमीर कपल को जानते हैं जो दो बेटियों के बाद तीसरा बच्चा बेटा ही चाहते थे और इसके लिए बैंकॉक और दुबई तक इलाज कराने गए. यूजर के मुताबिक, ये बात साबित करती है कि पैसे से सोच नहीं बदलती. एक यूजर ने लिखा कि कई लोग ऊपर-ऊपर जागरूक और वोक बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन सालों की बनी सोच इतनी जल्दी नहीं बदलती. तीसरे यूजर ने भी कमेंट में कुछ ऐसा ही लिखा. 

fallback

कंगना रनौत के बयान ने छेड़ी नई बहस 

उन्होंने लिखा कि अक्सर पैसेवाले लोग खुद को मॉर्डन दिखाते हैं, लेकिन सोच के लेवर पर काफी रूढ़िवादी होते हैं और ऐसे परिवारों में बेटे की चाह ज्यादा रहती है. उनका कहना था कि ये एक ऐसी हकीकत है जिसे लोग खुलकर मानते नहीं हैं, लेकिन ज्यादातर घरों में ये मानसिकता आज भी मौजूद है. भारत में बेटा-बेटी के भेदभाव की सोच नई नहीं है, लेकिन कंगना ने इसे सीधे बॉलीवुड से जोड़कर बात कही है, जो खुद को अक्सर प्रोग्रेसिव इंडस्ट्री बताता है. कई लोग कंगना से भले असहमत रहते हों, लेकिन इस बार उन्होंने एक ऐसे मुद्दे को उठाया है जिसे लोग घरों में छुपा लेते हैं. 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Vandana Saini

जी न्यूज में सब ए़डिटर. 11 साल से डिजिटल मीडिया में सक्रिय. एंटरटेनमेंट की खबरें लिखती हैं. दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. रचनात्मक कहानियां ...और पढ़ें

TAGS

kangana ranautBollywood

Trending news

बिहार के नतीजों में दिखा कुछ ऐसा, UP विधानसभा चुनाव में मायावती के साथ आएंगे ओवैसी?
AIMIM
बिहार के नतीजों में दिखा कुछ ऐसा, UP विधानसभा चुनाव में मायावती के साथ आएंगे ओवैसी?
गरीबों के 'आशियाने' बेचकर कमाए ₹222 करोड़! जज ने रात 3 बजे अपने घर पर लगाई अदालत
pmay scam
गरीबों के 'आशियाने' बेचकर कमाए ₹222 करोड़! जज ने रात 3 बजे अपने घर पर लगाई अदालत
3 डॉक्टर, पाकिस्तानी हैंडलर और सीक्रेट लैब, यूनिवर्सिटी के पास चल रहा था मौत का खेल
Delhi blast
3 डॉक्टर, पाकिस्तानी हैंडलर और सीक्रेट लैब, यूनिवर्सिटी के पास चल रहा था मौत का खेल
दिल्ली में धमाके का मना रहे थे जश्न, पुलिस ने 21 को किया गिरफ्तार; CM ने दी चेतावनी
Delhi Lal Quila blast
दिल्ली में धमाके का मना रहे थे जश्न, पुलिस ने 21 को किया गिरफ्तार; CM ने दी चेतावनी
कर्नाटक में कांग्रेस नेता के घर से अखिलेश यादव ने बीजेपी को ललकारा, कहा- जो चाहे...
Akhilesh Ydav
कर्नाटक में कांग्रेस नेता के घर से अखिलेश यादव ने बीजेपी को ललकारा, कहा- जो चाहे...
अलफलाह का डॉक्टर मुजम्मिल स्टूडेंट्स को 'जिहाद' के जाल में कैसे फंसाता था, जानिए
Delhi blast
अलफलाह का डॉक्टर मुजम्मिल स्टूडेंट्स को 'जिहाद' के जाल में कैसे फंसाता था, जानिए
88 का स्ट्राइक रेट, 89 सीटों पर शानदार जीत के बावजूद भाजपा को चुभ रहे ये 4 आंकड़े
Bihar Election 2025
88 का स्ट्राइक रेट, 89 सीटों पर शानदार जीत के बावजूद भाजपा को चुभ रहे ये 4 आंकड़े
Delhi Blast: तबाही के बीच मसीहा बने रेहड़ी और ई-रिक्शा वाले; सामने आया CCTV वीडियो
Delhi blast
Delhi Blast: तबाही के बीच मसीहा बने रेहड़ी और ई-रिक्शा वाले; सामने आया CCTV वीडियो
बर्फीली हवाएं, कोहरा और बारिश.... ठंड का बढ़ने वाला है डबल डोज, तूफान भी मचाएगा कहर
Weather
बर्फीली हवाएं, कोहरा और बारिश.... ठंड का बढ़ने वाला है डबल डोज, तूफान भी मचाएगा कहर
'पापा रूक जाओं ना' बेटी ने चाहा था रोकना, नौगाम पुलिस स्टेशन ब्लास्ट में मौत
Nowgam Police Station Blast
'पापा रूक जाओं ना' बेटी ने चाहा था रोकना, नौगाम पुलिस स्टेशन ब्लास्ट में मौत