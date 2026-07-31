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'रामायण' ट्रेलर के बाद कंगना रनौत का 'सीता' पोस्ट वायरल, अब किसे दे रही हैं 'आशीर्वाद'?

Kangana Ranaut Viral Post: मचअवेटेड फिल्म'रामायण' ट्रेलर रिलीज के बीच बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने अपने बचपन की तस्वीर शेयर की, जिसमें वो 'सीता' के गैटअप में दिखाई दे रही हैं. एक्ट्रेस का ये खास पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

Written ByJyoti Rajput
Published: Jul 31, 2026, 06:27 PM IST|Updated: Jul 31, 2026, 06:27 PM IST
'रामायण' ट्रेलर के बाद कंगना रनौत का 'सीता' पोस्ट वायरल, अब किसे दे रही हैं 'आशीर्वाद'?

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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