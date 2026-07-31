'रामायण' ट्रेलर के बाद कंगना रनौत का 'सीता' पोस्ट वायरल, अब किसे दे रही हैं 'आशीर्वाद'?

नितेश तिवारी की अपकमिंग फिल्म 'रामायण' का ट्रेलर रिलीज होते ही सोशल मीडिया से लेकर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री तक इसकी बात होने लगी. फिल्म का लेवल, स्टारकास्ट, सीन्स और किरदारों को लेकर लोग लगातार लोग अपना रिएक्शन दे रहे हैं. वहीं इस ट्रेलर में लोगों का ध्यान सबसे ज्यादा'सीता' के किरदार ने खींचा. साईं पल्लवी को सीता के रूप में देखकर कई लोगों ने उनकी तारीफ की, तो वहीं कुछ लोगों ने उनकी तुलना रामानंद सागर की मशहूर 'रामायण' में सीता बनीं एक्ट्रेस दीपिका चिखलिया से भी कर दी. सोशल मीडिया पर इस समय सीता के अलग-अलग रूपों की तस्वीरें खूब देखने को मिल रही हैं. इसी बीच बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने भी एक ऐसी तस्वीर शेयर की, जो कुछ ही देर में वायरल हो गई.
कंगना रनौत ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक तस्वीर शेयर की, जिसमें वो सीता के रूप में नजर आ रही हैं. इस तस्वीर में उनके साथ राम और हनुमान के किरदार में उनके क्लासमेट्स भी दिखाई दे रहे हैं.
कंगना रनौत का ये सीता रूप किसी फिल्म का पार्ट नहीं, बल्कि कंगना के स्कूल के दिनों की पुरानी याद है, जिसमें वो स्टेज पर सीता का किरदार निभाती नजर आ रही हैं. इस तस्वीर से 40 साल की एक्ट्रेस कंगना अपने पुराने दिनों की यादें शेयर कर रही थीं. उन्होंने इस फोटो को अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर स्टोरी सेक्शन में अपलोड किया था, जिसके कैप्शन में उन्होंने अपने साथ खड़े क्लासमेट्स का नाम बताया.
कंगना ने अपनी स्टोरी के कैप्शन में लिखा, 'राम-चंद्रेश कुमारी, हनुमान जी-पारुल मोदगिल, 1997 बैच, हिल व्यू पब्लिक स्कूल (सरकाघाट), जिला-मंडी.' इसके बाद उन्होंने सीता के गैटअप में अपनी एक क्लोज-अप फोटो भी शेयर की, जो फैंस को बेहद पसंद आई.
कंगना रनौत बॉलीवुड की उन एक्ट्रेसेस में शामिल हैं, जिन्होंने अपने दम पर इंडस्ट्री में एक अलग पहचान बनाई है. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत फिल्म 'गैंगस्टर' से की थी और इसके बाद 'क्वीन', 'तनु वेड्स मनु', 'मणिकर्णिका: द क्वीन ऑफ झांसी' जैसी फिल्मों में अपनी बेतरीन एक्टिंग का दम दिखाया. कंगना को अपने अलग किरदार चुनने और बेबाक अंदाज के लिए ही नहीं, बल्कि सोशल मीडिया पर लगातार एक्टिव रहने के लिए भी जाना जाता है.
कंगना की सीता वाली तस्वीर सामने आने के बाद एक बार फिर 'रामायण' को लेकर लोगों की एक्साइटमेंट बढ़ गई. जहां एक तरफ फिल्म में साईं पल्लवी के सीता किरदार की चर्चा हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कंगना की बचपन की ये फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. अब देखना दिलचस्प होगा कि दीवाली पर रिलीज होने के बाद 'रामायण' बॉक्स ऑफिस पर कितना बड़ा असर छोड़ती है और ऑडियंस की उम्मीदों पर कितनी खरी उतरती है.
बात करें 'रामायण' की तो फिल्म का ट्रेलर रिलीज होते ही हर जगह इसकी चर्चा होने लगी. करीब 4000 करोड़ रुपये के बजट के साथ बनाई गई इस फिल्म को लेकर लोग काफी एक्साइटेड हैं. फिल्म की कहानी और किरदारों को लेकर लोगों के बीच पहले से ही काफी उम्मीदें बनी हुई हैं. अब सभी की नजरें इसकी रिलीज पर टिकी हैं, क्योंकि ये फिल्म दीवाली के मौके पर सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है.