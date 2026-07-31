'रामायण' ट्रेलर के बाद कंगना रनौत का 'सीता' पोस्ट वायरल, अब किसे दे रही हैं 'आशीर्वाद'?

नितेश तिवारी की अपकमिंग फिल्म 'रामायण' का ट्रेलर रिलीज होते ही सोशल मीडिया से लेकर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री तक इसकी बात होने लगी. फिल्म का लेवल, स्टारकास्ट, सीन्स और किरदारों को लेकर लोग लगातार लोग अपना रिएक्शन दे रहे हैं. वहीं इस ट्रेलर में लोगों का ध्यान सबसे ज्यादा'सीता' के किरदार ने खींचा. साईं पल्लवी को सीता के रूप में देखकर कई लोगों ने उनकी तारीफ की, तो वहीं कुछ लोगों ने उनकी तुलना रामानंद सागर की मशहूर 'रामायण' में सीता बनीं एक्ट्रेस दीपिका चिखलिया से भी कर दी. सोशल मीडिया पर इस समय सीता के अलग-अलग रूपों की तस्वीरें खूब देखने को मिल रही हैं. इसी बीच बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने भी एक ऐसी तस्वीर शेयर की, जो कुछ ही देर में वायरल हो गई.