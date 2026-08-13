/आखिर क्यों खत्म नहीं हो रहा पाकिस्तान के लिए बॉलीवुड वालों का प्यार? नसीरुद्दीन शाह पर कंगना रनौत ने फिर साधा निशाना

कंगना रनौत ने हाल ही में नसीरुद्दीन शाह को लोमड़ी कहा था. हाल ही में नसीरुद्दीन ने स्टूडेंड प्रोटेस्ट पर बॉलीवुड चुप्पी पर सवाल उठाए थे. कुछ दिनों बाद कंगना रनौत ने पलटवार किया, उन्होंने एक्टर को लोमड़ी कहा था. दरअसल एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर रिएक्शन देते हुए कहा कि वह नसीरुद्दीन शाह की तरह लोमड़ी कहलाने के बदले कुत्ता कहलाना पसंद करेंगी. अब एक्ट्रेस ने बताया है कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा है?
ANI के रिपोर्टर ने एक्ट्रेस से नसीरुद्दीन शाह के लिए लोमड़ी वाले कमेंट को लेकर सवाल किया था. आपका लोमड़ी वाला बयान काफी वायरल हो रहा है. इसके जवाबा में कंगना ने बोला- मैंने उन्हें इसलिए बोला क्योंकि उन्होंने इतना बुरा वीडियो बनाया था. वीडियो में वह धमकियां दे रहे थे. इस तरह की बातें कर रहे हैं, हमारे प्राधानमंत्री जी जिन्हें इतने बड़े-बड़े अवॉर्ड मिलते है, जो दुनिया भर में हमारे सबसे बड़े प्रतिनिधि हैं. कम से कम उन्हें लोकतंत्र की गरिमा तो रखनी चाहिए, वह चुने हुए हैं, हमारे संविधान के हिसाब से, हमें उनका सम्मान करना चाहिए.
#WATCH | Delhi: On calling veteran actor Naseeruddin Shah a ‘lomdi’ for his comment on student protests, Kangana Ranaut says, "This isn't a new issue; the film industry has always held this attitude. You witnessed the attack on Parliament. I have many parliamentarian… pic.twitter.com/fI1bK9bdaA
— ANI (@ANI) August 12, 2026
कंगना ने आगे बोला उनकी फिल्मों हो, उनकी बातें हो, उनका फिर उनका इंटरव्यू हो, ये पाकिस्तान के प्रेम कथा कब खत्म होगी, जब देखो पाकिस्तान के प्रेम में मरे जा रहे हैं. मैं तो जानना चाहती हूं कि विभाजन के इतने साल बीत चुके हैं, लेकिन इनकी प्रेम कहानी क्यों नहीं खत्म हो रही है, जब इतना ज्यादा, चाहे वो पहलगाम हमला हो, चाहे ऑपरेशन सिंदूर से दूर किया हो. देश कहीं और जा रहा है नागरिकों को कहीं कुछ और जो है संघर्ष है पड़ोसी देश को लेकर. तो क्या ये बॉलीवुड की प्रेम कहानी पाकिस्तान के साथ खत्म होगी?
कंगना ने बोला-जब दिल्ली में ऐसी कंडीशन बनी थी, तो इंडस्ट्री के लोग घड़ियाली आंसू रो रहे थे. जब झारखंड में बच्चों पर जुल्म हो रहे तो ये चुप हैं. फिल्म इंडस्ट्री वाले जंतर-मंतर घड़ियाली आंसू बहाने आ गए थे. झारखंड में क्यों नहीं जा रहे हैं.
दरअसल कंगान और एक्टर के बीच बहस नसीरुद्दीन के द वायर को दिए इंटरव्यू से शुरू हुई थी. इंटरव्यू में एक्टर ने उन स्टार्स के बारे में बात की थी जिन्होंने दिल्ली प्रोटेस्ट स्टूडेंट्स का खुलकर साथ नहीं दिया था. उन्होंने बोला था कि- वे ऐसा तब करेंग जब उनका जमीर उनसे ऐसा करने को बोलेगा. एक कहावत है ना, जिस कुत्ते के मुंह में हड्डी हो वो भौंक नहीं सकता, जैसे ही हड्डी उनके मुंह से गिरेगी या उनके दांत टूटेंगे तब वो भौंकेंगे. उनके इस इंटरव्यू के कुछ दिन बाद एक्ट्रेस ने अपना रिएक्शन दिया था. यहीं से बहस शुरू हुई.