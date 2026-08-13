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आखिर क्यों खत्म नहीं हो रहा पाकिस्तान के लिए बॉलीवुड वालों का प्यार? नसीरुद्दीन शाह पर कंगना रनौत ने फिर साधा निशाना

कंगन रनौत ने एक बार फिर नसीरुद्दीन शाह और फिल्म इंडस्ट्री पर निशाना साधा है. एक्ट्रेस ने बोला कि जंतर-मंतर प्रोटेस्ट में फिल्म इंडस्ट्री घड़ियाली आंसू बहाए थे.

Written ByShilpa
Published: Aug 13, 2026, 11:03 AM IST|Updated: Aug 13, 2026, 11:03 AM IST
आखिर क्यों खत्म नहीं हो रहा पाकिस्तान के लिए बॉलीवुड वालों का प्यार? नसीरुद्दीन शाह पर कंगना रनौत ने फिर साधा निशाना
Image Credit: कंगना का नसीरुद्दीन शाह पर निशाना (स्क्रीनग्रैब)

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Shilpa

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मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं लाइफस्टाइल के साथ-साथ एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर रही हूं. मैंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इंडिया न्यूज़ डिजिटल से की थी. इसके बाद वन इंडिया डिजिटल और जागरण न्यू मीडिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी काम किया है. इस दौरान मैंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरी, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की है. मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. मेरा उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी देना है.

 

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