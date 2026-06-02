Ranveer Singh के सपोर्ट में उतरीं कंगना रनौत, FWICE बैन पर बोलीं- ‘कामयाब शख्स के दुश्मन भी बढ़ते हैं’

Kangana Supports Ranveer On FWICE Ban: इस समय रणवीर सिंह ‘डॉन 3’ के विवादों में घिरे हुए हैं, जिसके चलते FWICE ने उन्हें बैन कर दिया है. इस मुद्दे पर कुछ लोग एक्टर के खिलाफ हैं, तो कुछ उनका साथ दे रहे हैं. वहीं रणवीर का साथ देने के लिए अब बॉलीवुड की ‘क्वीन’ कंगान रनौत भी सामने आ गई हैं.
Trending Photos
‘धुरंधर’ की सफलता के बाद रणवीर सिंह लगातार सुर्खियों में छाए हुए हैं और आए दिन सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं. लेकिन इन दिनों एक्टर अपनी किसी अपकमिंग फिल्म को लेकर नहीं, बल्कि ‘डॉन 3’ विवाद के चलते खबरों का हिस्सा बन गए हैं. दरअसल फरहान अख्तर की ‘डॉन 3’ के लिए रणवीर सिंह को साइन किया गया था, लेकिन फिल्म की शूटिंग शुरू होने से कुछ दिन पहले ही उन्होंने इससे बैकआउट कर लिया. एक्टर के फिल्म छोड़ने से फरहान अख्तर नाराज हो गए और उन्होंने रणवीर सिंह की शिकायत FWICE (फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज) से की, जिसके बाद रणवीर सिंह पर बैन लगा दिया गया.
FWICE बैन के बाद कई लोग एक्टर को गलत बता रहे हैं, तो कई उनके सपोर्ट में सामने आ रहे हैं. वहीं अब रणवीर सिंह के सपोर्ट में कंगान रनौत आ गई हैं. मंगलवार को एक्ट्रेस ने मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी, जिसमें उनसे FWICE बैन को लेकर सवाल किया गया था, जिसका खुलकर जवाब देते हुए कंगाना ने रणवीर सिंह का साथ दिया.
कंगाना ने खुलकर दिया रणवीर का साथ
कंगाना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में रणवीर सिंह पर FWICE के बैन पर जवाब देते हुए जब किसी का कद ज्यादा बढ़ जाता है तो उसके दुश्मनों की संख्या भी बढ़ जाती है. कंगाना ने इस बातचीत में रणवीर सिंह का हौसला बढ़ाते हुए आगे कहा, देखिए, 'आप मुझसे पूछ रहे हैं, मुझे सभी ने बैन कर दिया है. मैं ये कहना चाहूंगी कि जब आपकी हैसियत बढ़ती है तो दुश्मन भी बनते हैं.'
‘कामयाब शख्स के दुश्मन ज्यादा होते हैं’
कंगाना ने इस बातचीत में आगे कहा, ‘ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि जब आपकी हैसियत बढ़े और आपके दुश्मन ना बढ़ें. तो रणवीर सिंह को ये सोचना चाहिए कि उनकी क्या हैसियत है जो उनके इतने दुश्मन हैं. जब हम जिंदगी में आगे बढ़ते हैं, तो कई तरह की परेशानियां आती हैं. हमेशा सब कुछ आसानी से नहीं चलता. मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है. और देखिए, आज मैं अच्छा कर रही हूं. मेरी गाड़ी चल रही है. मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बाद में सब कुछ ठीक हो जाता है.’
FWICE ने क्या कहा?
FWICE ने रणवीर सिंह पर बैन लगाते हुए कहा कि किसी भी एक्टर के अचानक बड़ी फिल्म से बाहर हो जाने से फिल्म इंडस्ट्री और उससे जुड़े हजारों लोगों पर असर पड़ता है. उन्होंने ये साफ किया कि ये फैसला किसी पर्सनल ग्रज को लेकर नहीं, बल्कि प्रोफेशनल जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है.
हालांकि, इस पूरे विवाद में रणवीर सिंह को इंडस्ट्री के कुछ लोगों का सपोर्ट भी मिल रहा है. हाल ही में निर्माता टी.पी. अग्रवाल ने भी एफडब्ल्यूआईसीई के इस फैसले पर सवाल उठाए और कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. उनका कहना है कि किसी एक्टर के खिलाफ इस तरह का निर्देश जारी करने के राइट्स पर कानूनी रूप से विचार होना चाहिए.
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.
Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.