'इस देश की रोटी खाते हैं, लेकिन...', पीयूष मिश्रा के बाद कंगना रनौत ने नसीरुद्दीन पर साधा निशाना, कुत्ते वाली टिप्पणी पर दिया जवाब

बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार नसीरुद्दीन शाह इन दिनों अपने एक बयान को लेकर सुर्खियों में छाए हुए हैं. छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान बॉलीवुड सितारों की चुप्पी पर उनके द्वारा कि गई टिप्पणी के बाद एक्टर-सिंगर पीयूष मिश्रा ने उन पर सवाल उठाए थे. अब इस जुबानी जंग में भाजपा सांसद और एक्ट्रेस कंगना रनौत की भी एंट्री हो गई है. कंगना ने पीयूष मिश्रा को सपोर्ट करते हुए नसीरुद्दीन शाह पर तीखा हमला बोल दिया है. इस विवाद की शुरुआत नसीरुद्दीन शाह की उस टिप्पणी से हुई, जिसमें उन्होंने छात्र विरोध प्रदर्शनों के दौरान बॉलीवुड के कई कलाकारों की चुप्पी पर सवाल उठाया था.