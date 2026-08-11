'इस देश की रोटी खाते हैं, लेकिन...', पीयूष मिश्रा के बाद कंगना रनौत ने नसीरुद्दीन पर साधा निशाना, कुत्ते वाली टिप्पणी पर दिया जवाब

बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार नसीरुद्दीन शाह इन दिनों अपने एक बयान को लेकर सुर्खियों में छाए हुए हैं. छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान बॉलीवुड सितारों की चुप्पी पर उनके द्वारा कि गई टिप्पणी के बाद एक्टर-सिंगर पीयूष मिश्रा ने उन पर सवाल उठाए थे. अब इस जुबानी जंग में भाजपा सांसद और एक्ट्रेस कंगना रनौत की भी एंट्री हो गई है. कंगना ने पीयूष मिश्रा को सपोर्ट करते हुए नसीरुद्दीन शाह पर तीखा हमला बोल दिया है. इस विवाद की शुरुआत नसीरुद्दीन शाह की उस टिप्पणी से हुई, जिसमें उन्होंने छात्र विरोध प्रदर्शनों के दौरान बॉलीवुड के कई कलाकारों की चुप्पी पर सवाल उठाया था.
एक्टर ने फिल्म इंडस्ट्री के उन लोगों की तुलना ऐसे कुत्ते से की थी, जिसके मुंह में हड्डी होने की वजह से वो भौंक नहीं सकता है. नसीरुद्दीन की इस टिप्पणी के बाद सोशल मीडिया पर भी बहस शुरू हो गई. इसी बीच पीयूष मिश्रा ने उनके बयान पर अपनी नाराजगी जाहिर की और उनसे सवाल किया कि आखिर वो किन लोगों की बात कर रहे हैं.
झारखंड के रांची में बनें जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में एक प्रोग्राम के दौरान पीयूष मिश्रा ने नसीरुद्दीन शाह की टिप्पणी पर रिएक्शन दिया था. उन्होंने कहा कि नसीरुद्दीन शाह ने छात्रों के प्रदर्शन के दौरान फिल्म इंडस्ट्री के कुछ लोगों की चुप्पी पर सवाल उठाया था. पीयूष मिश्रा ने इसी बात को लेकर नसीरुद्दीन से सवाल करते हुए कहा कि अगर कुछ लोगों के मुंह में हड्डी है और वो बोल नहीं सकते, तो आखिर वो दूसरे लोग कौन हैं जो नहीं बोल रहे हैं.
#WATCH | Ranchi, Jharkhand: Actor and Singer Piyush Mishra says, "...Interacting with you all today has been truly enjoyable. That's why I came here again today... Government has to govern. That's why they proceed with caution... They are trying to maintain peace... You all… pic.twitter.com/PYwvVdgy06
— ANI (@ANI) August 9, 2026
हालांकि, पीयूष मिश्रा ने ये भी साफ किया कि वो नसीरुद्दीन शाह का एक कलाकार के तौर पर सम्मान करते हैं. लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि अब वो उनकी बातों से डरने वाले नहीं हैं. पीयूष मिश्रा के बयान के बाद कंगना रनौत भी इस बहस में शामिल हो गईं. उन्होंने सोशल मीडिया पर पीयूष मिश्रा का समर्थन किया और नसीरुद्दीन शाह पर सीधा निशाना साधा.
कंगना रनौत ने अपने सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पोस्ट पर लिखा कि हर कोई किसी न किसी का कुत्ता होता है, लेकिन उन्हें इस बात पर गर्व है कि जिस घर और देश की वो रोटी खाती हैं, उसकी रखवाली और उसके लिए लड़ाई करती हैं.कंगना ने नसीरुद्दीन शाह पर तंज कसते हुए लिखा कि वो इस देश का खाते हैं, लेकिन लड़ते पड़ोसी देश के लिए हैं. उनके इस बयान के बाद विवाद और ज्यादा गरमा गया.
इतना ही नहीं, उन्होंने नसीरुद्दीन शाह की तुलना ‘लोमड़ी’ से करते हुए कहा कि कुत्ते से तुलना को एक तरह से तारीफ भी माना जा सकता है, क्योंकि कुत्ता वफादार जानवर होता है. कंगना ने साफ शब्दों में कहा कि वो नसीरुद्दीन शाह की तरह लोमड़ी बनने के बजाय कुत्ता बनना पसंद करेंगी. कंगना की इस टिप्पणी ने सोशल मीडिया पर भी चर्चा तेज कर दी है.
नसीरुद्दीन शाह, पीयूष मिश्रा और अब कंगना रनौत के बयानों के बाद ये मामला सिर्फ बॉलीवुड तक ही नहीं रह गया है, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर फिल्मी सितारों की राय और उनकी चुप्पी को लेकर एक बार फिर बहस शुरू हो गई है.