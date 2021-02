Kangana Ranaut ने याद किए स्ट्रगल के दिन, कहा- जब 16 की थी...ऐसे निकली अंडरवर्ल्ड के चंगुल से

नई दिल्ली: बॉलिवुड ऐक्ट्रेस कंगना रनौत (Kangana Ranaut) अपनी फिल्मों से ज्यादा अपने बेबाक बयानों को लेकर चर्चा में रहती हैं. सोशल मीडिया पर वे काफी एक्टिव रहती हैं. कई बार तो उनको उनके बयानों की वजह से ट्रोल किया जाता है. अब एक बार फिर कंगना का एक बयान सामने आ गया है, जिसको लेकर खूब चर्चा हो रही है. इस ट्वीट में उन्होंने अपने स्ट्रगल की कहानी बयां की है. अब लोग उस ट्वीट पर भी कंगना का मजाक उड़ा रहे हैं

छोटी उम्र में छोड़ा था घर

कंगना रनौत (Kangana Ranaut) ने अपने ट्वीट में लिखा, 'मैंने 15 साल की उम्र में घर छोड़ दिया. मेरे पिता ने मेरे स्ट्रगल में साथ देने से इनकार कर दिया. मैं खुद पर निर्भर थी. मुझे 16 साल की उम्र में अंडरवर्ल्ड माफिया ने पकड़ लिया. 21 साल की उम्र में मैंने अपनी जिंदगी के सभी विलंस का सफाया कर दिया. मैं नैशनल अवॉर्ड जीत चुकी थी. एक सफल एक्ट्रेस और मुंबई के पॉश बांद्रा इलाके में अपने पहले घर की मालकिन भी बन चुकी थी.'

Left home at the age of 15 my father refused to help me in my struggle,was on my own,was captured by underworld mafia at 16, At 21 I had squashed all villains in my life,was a successful actress a national award winner owner of my first house in Mumbai city posh location Bandra. — Kangana Ranaut (@KanganaTeam) February 15, 2021

लोग कर रहे हैं ट्रोल

कंगना रनौत (Kangana Ranaut) के इस ट्वीट पर लोग खूब ट्रोल कर रहे हैं. एक यूजर ने इस ट्वीट पर कमेंट करते हुए कहा, 'आपमें कुछ तो कमी रही होगी वरना कोई भी बाप अपने बच्चों से मुंह नहीं मोड़ता है.' इसके अलावा लोग कंगना को 'मुंह मियां मिठ्ठू' बता रहे हैं. कंगना इस पोस्ट में खुद की तारीफ कर रही हैं.

how does she manage to make every topic about her? Self centred and how https://t.co/2oWo6z1ulV — Simran (@mendonsquats) February 15, 2021

Your father saw at 15 what we all see now... https://t.co/q9BL2tGOcz — ਜਿਗਰੀ ਜੱਟ (@JigraaJat) February 15, 2021

Your father saw at 15 what we all see now... https://t.co/q9BL2tGOcz — ਜਿਗਰੀ ਜੱਟ (@JigraaJat) February 15, 2021

इन फिल्मों में नजर आएंगी कंगना

कंगना (Kangana Ranaut) वर्क फ्रंट की बात करें तो उनकी फिल्म 'थलाइवी' रिलीज के लिए तैयार है. इसके अलावा वह अभी फिल्म 'धाकड़' की शूटिंग में बिजी हैं, जिसमें वह एक सीक्रेट सर्विस एजेंट के किरदार में दिखेंगी. इसके अलावा कंगना की फिल्म 'तेजस' और 'मणिकर्णिका रिटर्न्स' में नजर आने वाली हैं. कंगना (Kangana Ranaut) की आने वाली फिल्म 'धाकड़' (Dhaakad) में अर्जुन रामपाल निगेटिव रोल में नजर आएंगे. वहीं दिव्या दत्ता भी नजर आने वाली हैं. दोनों का लुक भी सामने आ चुका है. यह फिल्म इस साल 1 अक्टूबर को रिलीज होगी. इस फिल्म के अलावा कंगना 'तेजस' में भी काम कर रही है. वहीं ने 'थलाइवी' और मनीकर्निका रिटर्न्स में भी नजर आने वाली हैं.

ये भी पढ़ें: Sushant Rajput के साथ काम कर चुके एक्‍टर ने की आत्महत्या, सुसाइड नोट में लिखी ये बात