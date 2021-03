Kangana Ranaut स्मूदी की तस्वीर शेयर कर हुईं ट्रोल, अपने बचाव में कहा- एक लवर ही मेरे खिलाफ चला रहा कैंपेन

नई दिल्ली: कंगना रनौत ट्विटर (Kangana Ranaut Twitter) पर काफी एक्टिव रहती हैं. आए दिन वो अपने इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर विचार व्यक्त करती ही रहती हैं. गुरुवार सुबह कंगना (Kangana Ranaut) ने एक तस्वीर अपने अकाउंट पर शेयर की जिसके बाद वो ट्रोल होने लगीं. कंगना की उस तस्वीर को लेकर लोगों ने उन पर गूगल से चोरी करने का आरोप लगाया है.

दरअसल, गुरुवार सुबह कंगना रनौत (Kangana Ranaut) ने स्मूदी (Smoothie) की एक तस्वीर शेयर की. इस तस्वीर के बारे में कंगना ने कहा कि यह स्मूदी उन्होंने खुद बनाई है. लेकिन कंगना (Kangana Ranaut Troll) की इस बात से कुछ सोशल मीडिया यूजर्स सहमत नहीं हुए और इस तस्वीर को गूगल से चोरी बताकर उन्हें ट्रोल करने लगे.

There is nothing I appreciate more than self made food, here’s my very own personal recipe a summer smoothie for breakfast with lots of organic honey nuts and fruits #Tejas pic.twitter.com/UVqVkfx6Lh — Kangana Ranaut (@KanganaTeam) March 4, 2021

कंगना (Kangana Ranaut Tweet) ने दूसरे ट्वीट में स्मूदी की कुछ और तस्वीरें शेयर कर लिखा- ' 'हाहाहा... मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि कुछ लोग मेरी वैनिटी वैन में क्लिक की गई तस्वीरों को किसी फेमस शेफ की बता रहे हैं. मुझे ये तो पता था कि मैं लाजवाब हूं, लेकिन किसी प्रोफेशनल शेफ जितनी हूं, इसका कोई अंदाजा नहीं था. मुझे जानकर बेहद खुशी हुई कि मैं जो भी करती हूं कमाल करती हूं.'

Hahahaha can’t believe some people are mistaking this picture from my van this morning for some international professional chef’s famous blog, I knew I am good but sooo good like a professional.... seriously had no clue. Thrilled to know I am awesome at everything that I do pic.twitter.com/hmBok2Rr0S — Kangana Ranaut (@KanganaTeam) March 4, 2021

कंगना (Kangana Ranaut) इस ट्वीट के बाद तो और भी ट्रोल होने लगीं. कई सोशल मीडिया यूजर्स ने कमेंट में कुछ स्क्रीनशॉट्स शेयर किए और कहा कि कंगना रनौत (Kangana Ranaut) ने इन तस्वीरों को चोरी किया है और उसे अपनी बनाई स्मूदी बता रही हैं. वहीं एक यूजर ने कंगना के ट्वीट के कमेंट सेक्शन में लिखा, 'तुम्हारे पास उस प्रोफेशनल शेफ जैसा ही टेबल है और तुमने एक दम उस शेफ जैसे ही शहद का भी इस्तेमाल किया है. तुम सिर्फ भक्तों को पागल बना सकती हो, सबको नहीं.'

You have same table as professional chef and you managed to put one drop of honey on spoon just like Chef. Sirf Bhakton ko pagal bana sakti ho, sabko nahi. pic.twitter.com/Au6oDFB3VB — Nimo Tai 2.0 (@Cryptic_Miind) March 4, 2021

कंगना रनौत (Kangana Ranaut) ने उसी ट्रोलर को जवाब देते हुए लिखा, 'हां मौशी जी, ये मेरा सिल्वर गिलास है. मेरी मां कहती हैं कि जब भी बहुत तेज किसी पर गुस्सा आए तो लंबी सांस लो, इस सिल्वर गिलास से पानी पियो, क्योंकि चांदी, चांद का प्रतीक है और इससे गुस्सा शांत होता है और मैं अभी यही कर रही हूं.'

Yes my table maushi ji and that’s my silver glass, my mom says if you feel like kicking someone’s a** take deep breaths, drink water from this silver glass, cause silver represents moon it will calm you down... doing that right now pic.twitter.com/ncs4t7lhFX — Kangana Ranaut (@KanganaTeam) March 4, 2021

चांदी के गिलास की तस्वीर शेयर करने के बाद एक बार फिर कंगना (Kangana Ranaut) ट्रोल होने लगीं. कई सोशल मीडिया यूजर्स ने कुछ स्क्रीनशॉट्स के साथ अभिनेत्री पर आरोप लगाया कि स्मूदी के बाद अब ये भी गूगल से चोरी स्क्रीनशॉट है.

Fir se Google se download pic.twitter.com/pPXyBcuMXQ (@nahyanCr7) March 4, 2021

इसके बाद कंगना (Kangana Ranaut) ने एक और ट्वीट कर लिखा- ' कितना तड़पते हो यार... ट्रोल आर्मी, मीम्स बनाने के लिए क्रिएटिव बजट और ऐसे गंदे कैंपेन चलाने के लिए इनवेस्टमेंट की गई है. उफ्फ मूवी माफिया, पॉलिटिकल माफिया और प्यार में ठुकराए हुए प्रेमी, तुमको बेचारी फ्रूट बोल से भी इतनी जलन है.

कितना तड़पते हो यार.... there is a proper investment of troll army, creative ka budget to make memes, to write lies to spread smear campaigns uuffff movie mafia +political mafia + jaded actors who are rejected lovers

तुमको बेचारी फ़्रूट बोल से भी इतनी जलन है ।

ऊफ़्फ़्फ़्फ https://t.co/rRdBIk4tQx — Kangana Ranaut (@KanganaTeam) March 4, 2021

आगे कंगना (Kangana Ranaut) ने लिखा, ‘पिछले एक हफ्ते में इंस्टाग्राम से मेरे 5 लाख फॉलोवर्स कम हो गए हैं. यह माफिया रैकेट है. वो आपके लिए गुटबाजी करते हैं, आपका बॉयकॉट करते हैं, आपकी छवि और ब्रांड खराब करते हैं. ऐसे ही उन्होंने सुशांत को मारा. ये ऐसे ही आउटसाइडर्स को नीचा दिखाते हैं.’

Just last week I lost more than 5 lakh followers on Instagram,this is mafia racket,they gang up on you boycott you and if that leaves you happy and content they ruin your image and brand that’s how they killed Shushant,that’s how they harass outsiders who don’t need them for work https://t.co/0L8ine4UIM — Kangana Ranaut (@KanganaTeam) March 4, 2021

कंगना (Kangana Ranaut) ने आगे कहा, इस सोशल मीडिया कैंपेन के पीछे मेरा एक लवर है जिसके साथ कुछ वक्त के लिए मैं रिलेशन में थी. इन दिनों वह एक हाई प्रोफाइल रिलेशनशिप से लोगों को बेवकूफ बना रहा है लेकिन वह उस बच्ची से शादी नहीं करेगा क्योंकि उसके कई राज दबे हुए हैं. आप लोग इंतजार कीजिए, मैं सॉलिड प्रूफ के साथ उसके नाम का पर्दाफाश करूंगी.

The man behind this particular social media smear campaign is a jilted obsessed lover I had a small fling with, he is faking a high profile relationship but won’t marry the kid cause he has many skeletons in his closet, I will reveal his name with solid proofs, hang in there — Kangana Ranaut (@KanganaTeam) March 4, 2021

कंगना (Kangana Ranaut) ने आगे ये भी कहा कि उनकी टीम ने इस बात का पता लगा लिया है कि कहां से उन्हें बदनाम करने के लिए चलाए जा रहे कैंपेन का पैसा आ रहा है. उन्हें कुछ कंपनियों और फर्जी ईमेल के बारे में मालूम चला है जहां से ये सारे मीम और जानकारियां दी जा रही हैं. कंगना का दावा है कि वो इस शख्स को जानती हैं और सही समय पर उसके नाम का खुलासा करेंगी.

My team has tracked down this source, from where the money for smear campaigns flowing,we found unidentified companies and fake emails from where the information and memes along with money generate, but deep down I know who this is . When the time is right I will reveal his name. — Kangana Ranaut (@KanganaTeam) March 4, 2021

यह भी पढ़ें- Anurag Kashyap और Taapsee Pannu मामले में एक और बड़ा खुलासा, IT रेड की ये वजह भी आई सामने

एंटरटेनमेंट की लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग खबरों के लिए यहां क्लिक कर Zee News के Entertainment Facebook Page को लाइक करें