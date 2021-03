Kangana Ranaut 20 किलो वजन बढ़ाने और घटाने की कहानी सुनाकर हुईं ट्रोल, लोगों ने खोली पोल

नई दिल्ली: बॉलीवुड 'क्वीन' कंगना रनौत (Kangana Ranaut) के फैंस को अब काफी बेसब्री से उनकी मोस्ट अवेटेड फिल्म 'थलाइवी' (Thavaivi) का इंतजार है. यह फिल्म तमिलनाडु की मुख्यमंत्री दिवंगत जयललिता की बायोपिक है. इस फिल्म के लिए कंगना ने काफी मेहनत की है और उन्होंने सोमवार को एक ट्वीट में बताया कि फिल्म के दौरान उन्हें क्या सबसे चैलेंजिंग लगा. लेकिन लोगों को इंप्रेस करने के लिए कंगना रनौत (Kangana Ranaut) का यह दांव उल्टा साबित हुआ. वह अपनी इन तस्वीरें के लिए जमकर ट्रोल हो गईं.

फिल्म 'थलाइवी' (Thavaivi) अब जल्द ही रिलीज के लिए तैयार है. मंगलवार को कंगना रनौत (Kangana Ranaut) के जन्मदिन के मौके पर फिल्म का ट्रेलर रिलीज होने वाला है. कंगना रनौत ने ट्विटर पर ट्रेलर रिलीज के एक दिन पहले फिल्म के लिए अपने 20 किलो वजन को बढ़ाने और उसे तेजी से घटाने की कहानी सुनाई.

One day to go for the trailer launch of #Thalaivi

Gaining 20 kgs and loosing it all back within a span of few months wasn’t the only challenge that I faced while filming this Epic Biopic, wait is getting over just in few hours Jaya will be your forever pic.twitter.com/yeLDPfCdFQ

— Kangana Ranaut (@KanganaTeam) March 22, 2021