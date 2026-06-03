जब मुंबई में हो रहा था 26/11 आतंकी हमला, तब पार्टी कर रही थीं कंगना रनौत! 18 साल बाद ऐसे खुला ये छिपा राज

Kangana Ranaut on 26/11 Attacks: कंगना रनौत इन दिनों अपनी फिल्म ‘भारत भाग्य विधाता’ को लेकर सुर्खियों में बनी हुई हैं. ये फिल्म 18 साल पहले मुंबई में हुए आतंकी हमले (26/11 मुंबई अटैक) की सच्ची घटना से इंस्पायर है. फिल्म में उन नर्सों और वार्ड बॉयज की कहानी दिखाई गई है, जिन्होंने उस मुश्किल समय में लोगों की मदद की थी. फिल्म में कंगना एक नर्स का किरदार निभा रही हैं. हाल ही में फिल्म के प्रमोशन के दौरान उन्होंने 26 नवंबर 2008 की रात से जुड़ी एक बड़ा खुलासा किया, जिसने सभी को हैरान कर दिया,

26/11 अटैक ने पूरा देश हिला दिया था. अपने हालिया इंटरव्यू में कंगना ने बताया कि उस समय वे एक स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस थीं और विशाल फिल्म्स के साथ काम कर रही थीं. उसी दौरान एक्ट्रेस शहाना गोस्वामी ने यारी रोड मौजूद अपने नए घर में एक पार्टी रखी थी. कंगना, राइटर शगुफ्ता और कई दूसरे लोग वहां मौजूद थे. सभी लोग पार्टी में बिजी थे, तभी डायरेक्टर महेश भट्ट वहां पहुंचे. उन्होंने आते ही टीवी चलाने को कहा. पहले तो किसी को समझ नहीं आया, लेकिन कुछ ही देर में सभी को मुंबई में चल रहे आतंकी हमले की जानकारी मिली.

डर के माहौल में एक ही घर में रुके थे सभी लोग

कंगना रनौत ने बताया कि जब हमले की खबर सामने आई तो सभी लोग घबरा गए थे. किसी को समझ नहीं आ रहा था कि घर जाना चाहिए या वहीं रुकना चाहिए. ऐसे में महेश भट्ट ने सलाह दी कि कोई भी बाहर न निकले और सभी लोग एक साथ घर के अंदर ही रहें. इसके बाद करीब 20 से 25 लोग पूरी रात शहाना गोस्वामी के घर पर ही रुके रहे और सारी रात सिर्फ टीवी पर ही नजर गड़ाए रखे रहे क्या हो रहा है? कंगना के मुताबिक अगर महेश भट्ट वहां नहीं होते तो शायद उन्हें काफी देर तक इस घटना की जानकारी ही नहीं मिलती.

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गिरिजा ओक ने भी सुनाया उस रात का अनुभव

फिल्म में नजर आने वालीं गिरिजा ओक ने भी उस रात की यादें साझा करते हुए बताया कि वे उस समय इन्फिनिटी मॉल में एक फिल्म के प्रीमियर शो में मौजूद थीं. फिल्म चल रही थी तभी अचानक दर्शकों के मोबाइल फोन लगातार बजने लगे. कुछ देर बाद शो रोक दिया गया और सभी को मुंबई में हुए आतंकी हमले की जानकारी दी गई. इसके बाद पूरे माहौल में डर और चिंता फैल गई थी. प्रीमियर हॉल में मौजूद लोग एक दूसरे को देखकर घबरा गए और तुरंत अपने परिवार वालों से संपर्क करने की कोशिश करने लगे लगे थे बहुत डरे.

फिल्म ने कंगना को दिखाई आम लोगों की असली जिंदगी

कंगना ने अपनी फिल्म के बारे में बात करते हुए कहा कि ‘भारत भाग्य विधाता’ की कहानी सुनकर वे काफी इमोशनल हो गई थीं. उनका मानना है कि कलाकार अक्सर अपनी दुनिया में इतने बिजी हो जाते हैं कि उन्हें आम लोगों की जिंदगी और संघर्षों का सही अंदाजा नहीं होता. उन्होंने कहा, ‘इस किरदार ने मुझे समझाया कि असली जिंदगी क्या होती है और समाज के उन लोगों की भूमिका कितनी बड़ी होती है, जिनके बारे में हम अक्सर सोचते भी नहीं हैं’. कंगना ने कहा कि राजनीति में आने के बाद उन्हें लोगों से जुड़ने का और ज्यादा मौका मिला.

12 जून को रिलीज होगी ‘भारत भाग्य विधाता’

अगर फिल्म की बात करें तो मनोज तापड़िया द्वारा लिखित और निर्देशित ये फिल्म 12 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है. फिल्म का मकसद उन अनसुने हीरों की कहानी लोगों तक पहुंचाना है, जिन्होंने 26/11 हमलों के दौरान चुपचाप अपना फर्ज निभाया था. कंगना ने उम्मीद जताई कि अगर दर्शकों को ये फिल्म पसंद आती है तो भविष्य में भी ऐसे अनकहे हीरोज की कहानियां बड़े पर्दे पर देखने को मिलेंगी. उन्होंने ये भी बताया कि इन नर्सों को सम्मान दिलाने के लिए उनकी टीम ने महाराष्ट्र सरकार से भी संपर्क किया है.