कंगना रनौत को कैसी लगी 'द साबरमती रिपोर्ट'? पीएम मोदी संग देखी विक्रांत की फिल्म; 3 साल पहले कहा था 'कॉकरोच'

Kangana Ranaut Watched The Sabarmati Report: हाल ही में विक्रांत मैसी ने अचानक फिल्मों से संन्यास लेने का ऐलान कर सबको चौंका दिया है. उन्होंने '12वीं फेल' और 'द साबरमती रिपोर्ट' जैसी फिल्मों में अपनी बेहतरीन एक्टिंग से सभी का दिल जीता और करियर के पीक पर उन्होंने संन्यास का ऐलान कर अपने फैंस को दुखी कर दिया है. हालांकि, इस ऐलान के कुछ ही घंटे बाद, विक्रांत 'द साबरमती रिपोर्ट' की स्क्रीनिंग के लिए दिल्ली में संसद पुस्तकालय भवन के बालयोगी सभागार में पहुंचे.

जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ-साथ अमित शाह और बाकी राजनेताओं ने 'द साबरमती रिपोर्ट' देखी. इस दौरान एक्ट्रेस से राजनेता बनी कंगना रनौत ने भी ये फिल्म देखी और इसकी खूब तारीफ करते हुए सभी से इस फिल्म को देखने की अपील भी की. हालांकि, कुछ साल पहले उन्होंने विक्रांत को 'कॉकरोच' कहा था, जिसके बाद अब वो उनकी फिल्म की तारीफ करती नजर आईं. फिल्म की तारीफ करते हुए कंगना ने कहा कि ये एक बड़ी जरूरी और देखने लायक फिल्म है, जो एक गंभीर मुद्दे पर आधारित है.

#WATCH | Delhi: After watching the film 'The Sabarmati Report', BJP MP Kangana Ranaut says, "It is a very important film... It is our country's history and the previous government hid facts from the people. The film shows how people played politics in such a grave situation back… pic.twitter.com/Tnfi54kbXp

— ANI (@ANI) December 2, 2024