कंगना रनौत का 'बॉलीवुड माफिया' पर हमला, कहा-'पछता रहे होंगे'

नई दिल्‍ली: दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत को लेकर लड़ाई लड़ रहीं अभिनेत्री कंगना रनौत (Kangana Ranaut) ने एक और ट्वीट किया है. कंगना ने कहा है कि 'बॉलीवुड के माफिया' अब अपने काम को लेकर पछता रहे होंगे. उन्‍होंने ट्वीट कर कहा, 'आखिरकार, पहली बार बॉलीवुड माफिया सोच रहा होगा कि काश! सुशांत की हत्या न होती और कंगना को इस तरह मजबूर नहीं किया जाता. पहली बार उन्हें अपनी क्रूरता और चुप्पी पर पछतावा हो रहा है. पहली बार वे चाह रहे हैं कि वे समय को वापस लाएं और हमें वापस लाएं.'

Finally for the first time Bullywood mafia wishing that Sushant wasn’t killed and Kangana wasn’t pushed against the wall, for the first time they are regretting their cruelty, sadism and silence. For the first time they are wishing they could turn back time and bring us back

