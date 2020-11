कंगना ने बॉलीवुड को घेरा, निकिता हत्याकांड पर बोली ये बात

नई दिल्ली: फरीदाबाद में हुए निकिता हत्याकांड पर एक बार फिर कंगना का बयान सामने आया है. ट्वीट कर कंगना रनौत ने इस मामले पर नाराजगी व्यक्त की है. दरअसल, ये खबर सामने आ रही है कि आरोपी ने मिर्जापुर सीरीज देखने के बाद इस वारदात को अंजाम दिया था. कहा जा रहा है कि निकिता को मारने की साजिश आरोपी ने सीरीज देखने के बाद रची थी. अब इस पर कंगना रनौत काफी भड़की हुई हैं.

कंगना ने बॉलीवुड को घेरा

कंगना रनौत ने ट्वीट कर कहा, 'ऐसा ही देखने को मिलता है जब आप अपराध का महिमामंडन करते हैं, जब अच्छे दिखने वाले लोग ऐसे नकारात्मक किरदार निभाते हैं. हैरानी ये है कि उन्हें कभी भी विलेन नहीं, बल्कि एंटी हीरो के रूप में दिखाया जाता है. बॉलीवुड को शर्म आनी चाहिए. इसके चलते भलाई से ज्यादा नुकसान हो रहा है. कंगना रनौत का ये ट्वीट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

This is what happens when you glorify criminals, when negative and dark characters are played by good looking young men and they are shown as anti heroes not villlains then this is the result, shame on Bullywood for causing more damage than good always... https://t.co/zlnPam1a8L

