Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /बॉलीवुड
  • /एक्टिंग कोई कॉरपोरेट नौकरी नहीं, दीपिका पादुकोण के 8 घंटे वर्किंग मॉडल को मिला इस डायरेक्टर का समर्थन

'एक्टिंग कोई कॉरपोरेट नौकरी नहीं', दीपिका पादुकोण के 8 घंटे वर्किंग मॉडल को मिला इस डायरेक्टर का समर्थन

बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण की 8 घंटे की वर्कशिफ्ट की मांग को लेकर पिछले कई समय से इंडस्ट्री में बातचीत हो रही है. इसी बीच उन्हें कन्नड़ फिल्ममेकर इंद्रजीत लंकेश का समर्थन मिला है, उन्होंने दीपिका की पहली फिल्म भी डायरेक्ट की थी.

Written ByJyoti Rajput
Published: Jun 29, 2026, 08:32 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 08:32 PM IST
'एक्टिंग कोई कॉरपोरेट नौकरी नहीं', दीपिका पादुकोण के 8 घंटे वर्किंग मॉडल को मिला इस डायरेक्टर का समर्थन

About the Author

Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
PM भीख का कटोरा लेकर नहीं गए! सवाल से भड़के बांग्लादेशी विदेश मंत्री की तल्ख टिप्पणी
bangladesh20 min ago
2
Bengaluru auto driver23 min ago
3
mp news33 min ago
4
Delhi crime news35 min ago
5
Jr NTR43 min ago