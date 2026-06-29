'एक्टिंग कोई कॉरपोरेट नौकरी नहीं', दीपिका पादुकोण के 8 घंटे वर्किंग मॉडल को मिला इस डायरेक्टर का समर्थन

लंकेश ने आगे यहां तक कह दिया कि एक्टिंग करना किसी कॉर्पोरेट ऑफिस की नौकरी से कहीं ज्यादा थका देने वाला काम है और शायद 8 घंटे भी बहुत ज्यादा है. उन्होंने बताया , 'सच कहूं तो ये शिफ्ट 6 घंटे की होनी चाहिए. किसी कॉर्पोरेट ऑफिस में 8 घंटे बैठना अलग बात है, वहां आप चाय-कॉफी पी सकते हैं, कंप्यूटर के सामने बैठकर खुद को फ्रेश रख सकते हैं. लेकिन एक्टिंग में ऐसा नहीं होता, कैमरा कभी झूठ नहीं बोलता. आप जो भी महसूस कर रहे हैं, वो कैमरे में दिख जाता है।. इसलिए 6 से 7 घंटे का काम काफी है, खासकर तब जब आप एक मां हों.'