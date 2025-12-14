जेल से रिहा होते ही सुपरहिट! Ranveer Singh की ‘धुरंधर’ के शोर में दर्शन की ‘The Devil’ ने मचाया बॉक्स ऑफिस धमाल

Kannada Film The Devil 3 Day Box Office: साल के अंत में रणवीर सिंह की फिल्म ‘धुरंधर’ का बोलबाला हर जगह देखने को मिल रहा है और पूरा देश इसकी तारीफ करते नहीं थक रहा है. वहीं इस फिल्म को साउथ फैंस के बीच भी काफी प्यार मिल रहा है. लेकिन ‘धुरंधर’ की जीत के जश्न के बीच कन्नड़ सुपरस्टार दर्शन की मच अवेटेड फिल्म ‘द डेविल’ ने बॉक्स ऑफिस पर कब्जा करना शुरू कर दिया है. आइए जानते हैं फिल्म के तीसरे दिन के कलेक्शन के बारे में
इस समय हर इंसान फिल्म ‘धुरंधर’ की सफलता के शोर में व्यस्त है, जिसका जश्न हर जगह मनाया जा रहा है. लेकिन इसी बीच एक कन्नड़ फिल्म ने बाजी मार ली है. ये फिल्म 11 दिसंबर को थिएटर में रिलीज हुई थी, जिसमें कन्नड़ इंडस्ट्री के सुपरस्टार दर्शन डबल रोल में नजर आए थे. लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक्टर हाल ही में जेल से रिहा हुए हैं.? जी हां! दरअसल एक्टर को 11 जून को एक मर्डर केस के सिलसिले में कस्टडी में लिया गया था.
तीसरे दिन का बॉक्स ऑफिस आंकड़ा
डायरेक्टर प्रकाश की फिल्म ‘द डेविल’ ने रिलीज होते ही सिनेमाघरों में धमाल मचाना शुरू कर दिया है. बॉक्स ऑफिस ट्रैकर सैकनिल्क के अनुसार फिल्म ने अब तक भारत में 10 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है और ग्रॉस कलेक्शन 12 करोड़ किया है. वहीं वर्ल्डवाइड कलेक्शन भी 12 करोड़ पहुंच गया है. बात करें फिल्म के बजट की तो खबरों के मुताबिक इसे 20 करोड़ रुपए में तैयार किया गया है, जिसके हिसाब से फिल्म हिट साबित होती है. 20 करोड़ रुपए में तैयार की गई फिल्म ‘द डेविल’ ने तीसरे दिन वर्ल्डवाइड 20 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर दिया था, जिसके बाद भारत में लगभग 12 करोड़ रुपए की कमाई की और साल की हिट कन्नड़ फिल्म साबित हुई है.
इसलिए हुआ था एक्टर गिरफ्तार
बात करें फिल्म के एक्टर दर्शन की तो वो इस फिल्म में एक विलेन का किरदार निभाते हुए नजर आए हैं. प्रकाश की इस फिल्म शुरू ही अफवाहों और कॉन्ट्रोवर्सी से हुई थी. इस फिल्म को 2 नवंबर 2023 में अनाउंस किया गया था. जबकि 22 मार्च 2024 में बेंगलुरु में फिल्म की शूटिंग शुरू हो गई थी. लेकिन मिड 2024 में फिल्म मुश्किलों में फंसी जब एक्टर दर्शन को रेणुका स्वामी मर्डर के कनेक्शन में गिरफ्तार किया गया. इसके बाद फरवरी 2025 में फिल्म की शूटिंग फिर शुरू हुई.
