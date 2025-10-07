फिल्म में लीड रोल देने के बहाने की टीवी एक्ट्रेस से छेड़छाड़, न्यायिक हिरासत में भेजे गए निर्माता हेमंत कुमार

यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोपों के तहत फिल्म निर्माता हेमंत कुमार को गिरफ्तार कर बेंगलुरु की राजाजीनगर पुलिस ने उन्हें कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. उन पर एक अभिनेत्री ने आरोप लगाया है. उसने अपनी शिकायत में पुलिस को बताया कि हेमंत ने उनसे 2022 में संपर्क किया था और अपनी आगामी फिल्म 'रिची' में उन्हें मुख्य भूमिका देने का वादा किया था. दोनों के बीच 2 लाख रुपए का एक समझौता हुआ, जिसमें 60,000 रुपए अग्रिम के रूप में भुगतान किया गया था. हालांकि, फिल्म की शूटिंग और रिलीज को लेकर बार-बार देरी हुई, जिससे वह निराश हो गई.

एक्ट्रेस ने लगाया आरोप

उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया में हेमंत ने उनसे कई बार असहज और अनुचित मांगें कीं. अभिनेत्री ने आरोप लगाते हुए पुलिस को बताया कि हेमंत ने उन्हें फिल्म के कुछ सीन्स के लिए उत्तेजक और आपत्तिजनक कपड़े पहनने के लिए दबाव बनाया. इसके अलावा, उन्होंने कहा कि कुछ अश्लील सीन करने के लिए उन पर दबाव डाला गया और हेमंत ने उन्हें अनुचित तरीके से छूने का प्रयास भी किया. यह सब उनके लिए बेहद परेशान करने वाला और दर्दनाक अनुभव रहा.

Add Zee News as a Preferred Source

न्यायिक हिरासत में भेजे गए फिल्म निर्माता हेमंत कुमार

अभिनेत्री ने दावा किया कि मुंबई में एक प्रचार अभियान के दौरान भी हेमंत का व्यवहार उनके प्रति ठीक नहीं था. वह लगातार उनका उत्पीड़न करते रहे. जब उन्होंने हेमंत के खिलाफ विरोध जताया, तो उन्होंने उन्हें धमकाने के लिए गुंडों को भेजने की धमकी दी, जिससे वह डर गई.

शिकायत में यह भी कहा गया है कि हेमंत ने अभिनेत्री को एक चेक दिया था, जिसे बाद में बैंक ने बाउंस कर दिया. इसके अलावा, बिना अभिनेत्री की अनुमति के फिल्म के कुछ अनसेंसर्ड और संवेदनशील सीन्स सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिए गए, जिससे उनकी निजता और सम्मान को ठेस पहुंची. इन सभी आरोपों के आधार पर पुलिस ने तुरंत मामले की जांच शुरू की और हेमंत को गिरफ्तार कर लिया.