'सरेआम अश्लील हरकत करता रहा शख्स...', कन्नड़ एक्ट्रेस दिव्या सुरेश ने सुनाई आपबीती, देर रात सड़क पर हुई शर्मनाक हरकत

Kannada Actress Divya Suresh Alleges Harassment: एक्ट्रेस और कन्नड़ बिग बॉस की पूर्व कंटेस्टेंट दिव्या सुरेश ने रविवार देर रात बेंगलुरु की सड़क पर अपने साथ हुई कथित बदसलूकी की एक चौंकाने वाली घटना का खुलासा किया है. सोशल मीडिया पर अपना अनुभव साझा करते हुए एक्ट्रेस ने इस परेशान करने वाली घटना पर गहरा दुख जताया और शहर में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर की.
33 साल की कन्नड़ एक्ट्रेस दिव्या सुरेश का दावा है कि वह अपने कजिन के साथ अपनी कार की तरफ जा रही थीं, तभी एक अनजान आदमी ने कथित तौर पर उनका पीछा करना शुरू कर दिया और अश्लील इशारे करने लगा. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर स्टोरी शेयर करते हुए एक्ट्रेस ने इस घटना का खुलासा किया.
इंस्टाग्राम स्टोरी में दिव्या सुरेश ने लिखा, 'आज रात मैं और मेरा कजिन लगभग 11:30 बजे अपनी कार की तरफ जा रहे थे, तभी एक आदमी हमारा पीछा करने लगा. पीछा करते हुए वह सबके सामने खुद को गलत तरीके से छू रहा था. हमने तुरंत यह देखा और उसे रोका, लेकिन वह फिर भी नहीं रुका. जब तक हम अपनी कार में नहीं बैठ गए, वह ऐसा ही करता रहा.'
उन्होंने आगे लिखा, 'किसी भी महिला को सिर्फ इसलिए उत्पीड़न का सामना नहीं करना चाहिए क्योंकि वह रात में चल रही है. 'वो सुरक्षा कहां है, जिसका वादा किया जाता है?' उन्होंने बेंगलुरु पुलिस को टैग करते हुए अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में एक अहम सवाल भी पूछा. एक्ट्रेस ने अपनी बात इस सवाल के साथ खत्म की, 'वो सुरक्षा कहां है, जिसका हमसे वादा किया जाता है?'
उन्होंने इस घटना को कैमरे में भी रिकॉर्ड किया और उसका वीडियो अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर किया, जो अब दिखाई नहीं दे रहा है. वीडियो क्लिप के अनुसार, दिव्या सुरेश कहती हैं कि वह एक वीडियो बना रही हैं. इसी बीच उनकी कजिन उनका पीछा कर रहे आदमी की ओर इशारा करते हुए कहती हैं, 'वहां उसके हाथ को देखो.' इसके बाद एक्ट्रेस कहती हैं, 'जैसे ही हम कार में बैठे, उसने हमारा पीछा करना शुरू कर दिया.' वहीं, उनकी कजिन उनसे पुलिस को फोन करने के लिए कहती हैं.
एक्ट्रेस दिव्या सुरेश 'बिग बॉस कन्नड़' सीजन 8 की कंटेस्टेंट थीं, जो साल 2021 में कलर्स कन्नड़ पर प्रसारित हुआ था. इस शो को कन्नड़ स्टार किच्चा सुदीप ने होस्ट किया था. वह कन्नड़ सीरियल 'नन्ना हेंड्थी एमबीबीएस' और 'जोड़ी हक्की' के लिए भी जानी जाती हैं. पहले मॉडल रहीं दिव्या सुरेश ने 2017 में 'मिस इंडिया साउथ' का खिताब जीता था. उन्होंने उसी साल कन्नड़ फिल्म '#9, हिल्टन क्रॉस' से फिल्मों में डेब्यू किया. उनकी फिल्मों में 'राउडी बेबी', 'केम्पू हलदी हसीरु' और 'हिरण्या' शामिल हैं.
पिछले साल बेंगलुरु में देर रात हुए एक हिट-एंड-रन हादसे में तीन लोगों के घायल होने के मामले में दिव्या सुरेश की पहचान उस कार की कथित ड्राइवर के तौर पर हुई थी. यह हादसा 4 अक्टूबर, 2025 को रात करीब 1:30 बजे ब्यातारायणपुरा में नित्या होटल के पास हुआ था. कन्नड़ एक्ट्रेस की पहचान CCTV फुटेज के जरिए की गई थी. वेस्ट ट्रैफिक डीसीपी डॉ. अनूप शेट्टी ने बताया कि घटना में शामिल कार को जब्त कर लिया गया है और मामले की आगे जांच जारी है.