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'सरेआम अश्लील हरकत करता रहा शख्स...', कन्नड़ एक्ट्रेस दिव्या सुरेश ने सुनाई आपबीती, देर रात सड़क पर हुई शर्मनाक हरकत

Kannada Actress Divya Suresh: कन्नड़ एक्ट्रेस और बिग बॉस कन्नड़ की एक्स कंटेस्टेंट दिव्या सुरेश ने हाल ही में एक शर्मनाक हरकत के बारे में खुलासा किया है. एक्ट्रेस ने बताया, 'बेंगलुरु में देर रात एक शख्स ने उनका पीछा किया और अश्लील हरकतें कीं.'

Written ByKajol Gupta
Published: Jun 30, 2026, 12:53 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 12:53 PM IST
'सरेआम अश्लील हरकत करता रहा शख्स...', कन्नड़ एक्ट्रेस दिव्या सुरेश ने सुनाई आपबीती, देर रात सड़क पर हुई शर्मनाक हरकत
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

 

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