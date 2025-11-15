Advertisement
Hindi Newsबॉलीवुड

2022 से पीछा, धमकियां और मानहानि, कन्नड़ फेमस एक्ट्रेस ने बिजनेसमैन पर लगाए बड़े आरोप, बेंगलुरु हवाई अड्डे पर युवक गिरफ्तार

Kannada Actress Harassment Case: कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री की मशहूर एक्ट्रेस ने एक बिजनेसमैन अरविंद रेड्डी के खिलाफ उत्पीड़न, पीछा करने, मानहानि और शारीरिक हमले की शिकायत दर्ज कराई है. एक्ट्रेस ने आरोप लगाया है कि साल 2022 में श्रीलंका में उनकी मुलाकात हुई और फिर अरविंद ने धमकी भरा और जुनूनी व्यवहार शुरू कर दिया. 

Nov 15, 2025
बिजनेसमैन अरविंद रेड्डी गिरफ्तार
बिजनेसमैन अरविंद रेड्डी गिरफ्तार

Kannada Actress Harassment Case: कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री की फेमस एक्ट्रेस ने एक बिजनेसमैन पर गंभीर आरोप लगाते हुए उसके खिलाफ उत्पीड़न, पीछा करने, मानहानि और शारीरिक हमले के मामले में शिकायत दर्ज कराई है. 17 अक्टूबर को की गई इस शिकायत में एक्ट्रेस ने दावा किया कि साल 2022 में श्रीलंका के एक इवेंट के दौरान उनकी मुलाकात अरविंद वेंकटेश रेड्डी नाम के बिजनेस मैन से हुई थी. शुरुआत में दोनों के बीच सामान्य दोस्ती थी, लेकिन एक्ट्रेस के मुताबिक, कुछ ही समय में अरविंद का व्यवहार असामान्य, जुनूनी और खतरनाक धमकी भरा हो गया था. 

युवक ने तस्वीरों के साथ की छेड़छाड़ 
एक्ट्रेस ने आरोप लगाया कि वह उसकी गतिविधियों पर नजर रखता था और सोशल मीडिया पर उसकी तस्वीरों के साथ छेड़छाड़ भी करता था. उसके परिवार को धमकाता था और एक्ट्रेस की इच्छा के विरुद्ध उसे अपने साथ संबंध बनाए रखने के लिए मजबूर करता था. एक्ट्रेस ने शिकायत में कहा कि अप्रैल 2024 में तनाव से घिर गई थी और अरविंद की इस धमकी से डर गई कि वह उससे जबरन शादी कर लेगा. इसलिए उसने गोलियां खाकर आत्महत्या करने की भी कोशिश की. एक्ट्रेस ने आरोप लगाया कि जब वह अस्पताल में भर्ती थी, तो जब उसने रिश्ता खत्म करने की बात की, तो अरविंद और उसके साथियों ने आईसीयू में उसके साथ मारपीट की. 

युवक ने की थी 1 करोड़ की मांग 
एक्ट्रेस ने पुलिस को यह भी बताया कि अरविंद ने बाद में एक करोड़ की मांग की, उसकी लोकेशन ट्रैक की. उसके माता-पिता के घर पर आदमी भेजे और राज्य महिला आयोग और साइबर अपराध पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के बाद भी उसे परेशान करता रहा. कुछ समय के लिए यह उत्पीड़न रुका रहा, लेकिन इस साल अगस्त में अरविंद ने एक्ट्रेस के दोस्तों और मकान मालिक को गुमनाम पत्र भेजना शुरू कर दिया, जिसमें उस पर अवैध संबंधों और अवैध गतिविधियों में शामिल होने का झूठा आरोप लगाया गया. 

पुलिस की जांच शुरू 
कन्नड़ एक्ट्रेस ने यह भी दावा किया कि किसी ने बेंगलुरू हवाई अड्डे पर उसकी गुप्त रूप से तस्वीरें खींचीं और उन तस्वीरों का गलत इस्तेमाल और अपमानजनक पत्रों में किया. शिकायतकर्ता को संदेह है कि अरविंद की एक परिचित महिला ने उसकी सहमति के बिना उसकी तस्वीरें लीं और उसे दे दीं. पुलिस ने गुमनाम पत्रों, सोशल मीडिया गतिविधियों और पिछली शिकायतों सहित आरोपों की पुष्टि शुरू कर दी है. 

