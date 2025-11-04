तीन महीने तक हैरेसमेंट झेलती रही ये एक्ट्रेस, फेसबुक यूजर ने भेजे अश्लील मैसेज और वीडियो, आरोपी ने हरकत बंद करने से किया इनकार, अब पुलिस की हिरासत में

TV actress 'Sexually Harassed': साउथ की इस एक्ट्रेस को पिछले तीन महीनों से एक अंजान व्यक्ति ऑनलाइन यौन उत्पीड़न कर रहा है, जिसके बारे में एक्ट्रेस खुलासा करते हुए बताया कि वो उन्हें अश्लील संदेश और वीडियो भेज रहा है. एक्ट्रेस की शिकायत को सुनते हुए पुलिस ने व्यक्ति को हिरासत में ले लिया है. आइए जानते हैं पूरा मामला.
TV actress 'Sexually Harassed': बेंगलुरु की एक 41 उम्र की एक कन्नड़ और तेलुगु भाषा की सीरियल एक्ट्रेस ने हाल ही में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है कि लगभग पिछले तीन महीनों से एक अंजान व्यक्ति उन्हें ऑनलाइन हैरेस कर रहा है. एक्ट्रेस ने अपनी शिकायत में बताया कि बार-बार चेतावनी देने के बावजूद, वो इंसान सोशल मीडिया पर उन्हें अश्लील मैसेज और वीडियो भेज रहा है.
एक्ट्रेस को भेजे अश्लील मैसेज
कई मीडिया हाउस की रिपोर्ट के मुताबिक, तेलुगु और कन्नड़ टीवी में काम करने वाली पॉपुलर एक्ट्रेस रजनी ने अपने साथ तीन महीने तक चली इस दरिंदगी की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई है. एक्ट्रेस ने बताया के हैरेसमेंट तब शुरू हुआ जब 'नवीन' नाम के एक फेसबुक यूजर ने उन्हें फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी. एक्ट्रेस ने एक्सेप्ट नहीं की, लेकिन वो उन्हें मैसेंजर पर रोजाना अश्लील मैसेज भेजने लगा और ब्लॉक करने के बावजूद, उस व्यक्ति ने कई नए अकाउंट बनाए और अश्लील मैसेज और यहां तक कि अपने प्राइवेट पार्ट के वीडियो भी भेजता रहता है.
क्या है पूरा मामला?
खबरों की मानें तो ये खबर पिछले दिनों यानी कि 1 नवंबर को उस समय सामने आई जब रजनी को बार-बार मैसेज आने के बाद, एक्ट्रेस उससे सामने से मिलने के लिए तैयार हो गई. एक्ट्रेस ने बताया मगर फिर भी वो अरोपी अपनी हरकतों से बाज नहीं आया और उसने इसे बंद करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद एक्ट्रेस रजनी ने पुलिस से संपर्क किया और इस मामले पर एफआईआर दर्ज कराई. इसके बाद एक्ट्रेस रजनी ने यौन उत्पीड़न और ऑनलाइन गलत व्यवहार करने की शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद नवीन के. नवीन नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है. पुलिस द्वारा पकड़ा गया व्यक्ति नवीन पेशे से एक डिलीवरी मैनेजर है, जो कि एक ग्लोबल कंपनी की बेंगलुरु ब्रांच में काम करता है.
