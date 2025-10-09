Advertisement
trendingNow12954760
Hindi Newsबॉलीवुड

मशहूर एक्ट्रेस को भेज रहे थे अश्लील मैसेज, पुलिस ने 12 लोगों के खिलाफ जारी की चार्जशीट, अब भी 6 की तलाश

Actress Ramya: पूर्व कांग्रे साद और एक्ट्रेस राम्या को अश्लील मैसेज भेजने वाले मामले में पुलिस ने  12 लोगों के खिलाफ चार्जशीट जारी की है. इस मामले में पुलिस ने कोर्ट में 380 पेज की चार्जसीट दाखिल की है. पुलिस अब भी 6 और लोगों की तलाश कर रही है जो इस मामले में शामिल है. 

Edited By:  Kajol Gupta |Last Updated: Oct 09, 2025, 06:03 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मशहूर एक्ट्रेस राम्या
मशहूर एक्ट्रेस राम्या

Actress Ramya: कन्नड़ अभिनेत्री और पूर्व कांग्रेस सांसद राम्या को अश्लील मैसेज भेजने के मामले में कर्नाटक पुलिस ने गुरुवार को अदालत में 12 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है. यह मामला तब सामने आया जब राम्या ने फैन मर्डर केस में मारे गए व्यक्ति के परिवार के प्रति सहानुभूति जताई थी. इस केस में अभिनेता दर्शन दूसरे आरोपी हैं, जबकि उनकी साथी पावित्रा गौड़ा पहली आरोपी हैं. दोनों अभी बेंगलुरु सेंट्रल जेल में बंद हैं. 

12 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल
केंद्रीय अपराध शाखा (सीसीबी), बेंगलुरु यूनिट ने कुल 380 पन्नों की रिपोर्ट 45वें अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में जमा की है. इस रिपोर्ट में सोशल मीडिया पर भेजे गए अश्लील मैसेज और कमेंट के स्क्रीनशॉट भी शामिल हैं. पुलिस ने राम्या का बयान भी दर्ज किया, साथ ही उन 12 आरोपियों के बयान भी लिए गए, जिनके खिलाफ यह चार्जशीट बनाई गई है. हालांकि, पुलिस अब भी 6 और लोगों की तलाश कर रही है जो इस मामले में शामिल हैं. 

एवरग्रीन ब्यूटी रेखा से कितने अमीर है अमिताभ बच्चन? नेट वर्थ सुन उड़ जाएंगे आपके होश, दिमाग हिला देगी इनकी रईसी

Add Zee News as a Preferred Source

अभी जेल में 4 लोग
पुलिस ने कहा कि बाकी आरोपियों को पकड़ने के बाद उनके खिलाफ भी चार्जशीट दाखिल की जाएगी. अब तक पकड़े गए 12 लोगों में से 4 अभी जेल में हैं, जबकि बाकी को जमानत मिल चुकी है. कोर्ट जल्द ही इस मामले की सुनवाई शुरू कर सकता है. दरअसल, राम्या ने इस मामले में न्याय की मांग करते हुए एक पोस्ट शेयर की थी, जिस पर दर्शन के फैंस ने उन पर सोशल मीडिया पर निशाना साधा. राम्या ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि 43 सोशल मीडिया अकाउंट्स से उन्हें आपत्तिजनक कमेंट्स और धमकियां मिलीं. इन धमकियों में उन्हें रेप की धमकी तक दी गई. 

28 जुलाई को एक्ट्रेस ने की थी शिकायत 
रम्या ने 28 जुलाई को बेंगलुरु पुलिस कमिश्नर सीमनथ कुमार सिंह से मुलाकात कर इस मामले की शिकायत की थी. उन्होंने कहा कि महिलाओं को भी पुरुषों जैसी ही आजादी चाहिए, इसलिए उन्हें उन लोगों पर कार्रवाई चाहिए जो सोशल मीडिया पर ऐसी धमकियां और कमेंट्स कर रहे हैं. राम्या ने बताया कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दर्शन की जमानत याचिका से जुड़ी खबर शेयर की थी ताकि लोगों को न्याय की उम्मीद मिले. इसके बाद ही उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर नकारात्मक टिप्पणियां शुरू हो गईं. उन्होंने कहा, "मैंने अपनी आवाज महिलाओं के लिए उठाई है. अगर मेरे साथ ऐसा हो सकता है, तो अन्य महिलाओं के साथ क्या होगा?" (एजेंसी)

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Kajol Gupta

वर्तमान में मनोरंजन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में साढ़े तीन साल का अनुभव, जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री. सुदर्शन से इंटर्नशिप कर करियर क...और पढ़ें

TAGS

Actress Ramya

Trending news

कर्नाटक में अब मिलेगी महिलाओं को Period Leave, कैबिनेट से मिली मंजूरी
karnataka
कर्नाटक में अब मिलेगी महिलाओं को Period Leave, कैबिनेट से मिली मंजूरी
पंजाब में अब गांव-गांव बनेंगी खेल सुविधाएं, 3100 स्टेडियमों का हुआ शिलान्यास
Punjab news in hindi
पंजाब में अब गांव-गांव बनेंगी खेल सुविधाएं, 3100 स्टेडियमों का हुआ शिलान्यास
जमानत के लिए गाय पहुंच... मजिस्ट्रेट भी हैरान, अटल जी सुनाया मजेदार किस्सा
Atal Bihari Vajpayee
जमानत के लिए गाय पहुंच... मजिस्ट्रेट भी हैरान, अटल जी सुनाया मजेदार किस्सा
70 हत्याएं, रहस्यमयी चिट्ठियां; वह खूंखार डाकू, जिसने पहले आम चुनावों में मचाया आतंक
Crime news in Hindi
70 हत्याएं, रहस्यमयी चिट्ठियां; वह खूंखार डाकू, जिसने पहले आम चुनावों में मचाया आतंक
'मैं हैरान रह गया था लेकिन अब...', शू अटैक पर क्या बोले चीफ जस्टिस गवई?
BR Gawai
'मैं हैरान रह गया था लेकिन अब...', शू अटैक पर क्या बोले चीफ जस्टिस गवई?
सोशल मीडिया पर कट्टरता फैलाने वालों की खैर नही! यहां के लोग खासकर दें ध्यान, वरना...
Pune
सोशल मीडिया पर कट्टरता फैलाने वालों की खैर नही! यहां के लोग खासकर दें ध्यान, वरना...
Rao Narender Singh कांग्रेस के लिए जरुरी या मजबूरी ? इंद्रजीत का खेल खत्म!
Haryana news
Rao Narender Singh कांग्रेस के लिए जरुरी या मजबूरी ? इंद्रजीत का खेल खत्म!
'मेरे नाम से गढ़े गए शब्द पूरी तरह गलत...,' पीएम मोदी के बयान पर भड़के चिदंबरम
P Chidambram
'मेरे नाम से गढ़े गए शब्द पूरी तरह गलत...,' पीएम मोदी के बयान पर भड़के चिदंबरम
CJI से दुर्व्यवहार करने वाले वकील की बढ़ी मुश्किलें, बार एसोसिएशन ने खोला मोर्चा
Supreme Court
CJI से दुर्व्यवहार करने वाले वकील की बढ़ी मुश्किलें, बार एसोसिएशन ने खोला मोर्चा
नमस्ते दोस्तों...प्रेस कांफ्रेंस में कीर स्टार्मर ने जीता दिल, दिखाया भारतीय प्रेम
Keir Starmer
नमस्ते दोस्तों...प्रेस कांफ्रेंस में कीर स्टार्मर ने जीता दिल, दिखाया भारतीय प्रेम