नामचीन एक्ट्रेस की दरिंदगी, बॉयफ्रेंड संग मिलकर लिव-इन पार्टनर को उतारा मौत के घाट, 12 दिनों तक घर में सड़ती रही लाश

ऐसी खबर आई है जो आपको रोंगटे खड़े कर देगी. एक एक्ट्रेस ने प्यार का अपने लिव-इन पार्टनर से ऐसा बदला लिया कि पूरी कहानी जानने के बाद आप शॉक्ड हो जाएंगे. इस एक्ट्रेस ने प्रेमी के साथ मिलकर दूसरे पार्टनर को मौत के घाट उतार दिया.
Actress Become Murderer: 'इस प्यार को क्या को क्या नाम दूं...' ये सीरियल तो खूब फेमस हुआ था. लेकिन, इस सीरियल के नाम का सटीक अर्थ तो इस एक्ट्रेस के कारनामे पर जाता है. एक नामचीन एक्ट्रेस ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने लिव-इन पार्टनर को ही मौत के घाट उतार दिया है. पुलिस ने इस मामले में एक्ट्रेस सहित तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. फिलहाल, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जारी है.
एक्ट्रेस बनीं हत्यारन
जिस एक्ट्रेस ने अपने लिव-इन पार्टनर की हत्या की है वो कन्नड़ सिनेमा में काम करती हैं. इनका नाम उर्मिला उर्फ बिंदू है. ये 'पुलिस क्वार्टर्स' और 'कालभैरव' जैसी फिल्मों में छोटे रोल कर चुकी हैं. पुलिस के मुताबिक बिंदु और उसके प्रेमी विनय ने शादी करने का फैसला किया था. बिंदु अपने लिव-इन पार्टनर मोहन राव के साथ रहती थी. ऐसे में बिंदु और विनय ने मोहन राव को मारने की साजिश रची. मर्डर की साजिश के तहत बिंदु ने घर पर एक पार्टी रखी थी. जहां बिंदु और मोहन साथ रह रहे थे.
चाकू से गोदकर किया मर्डर
पुलिस का कहना है कि पार्टी में ड्रिंक पीने के बाद मोहन पर घर के अंदर ही हमला किया गया. विनय ने अपने दोस्त धनुष की मदद से मोहन पर कई बार चाकू से वार किया. जानकारी क मुताबिक चाकू के वार से जब मोहन चिल्लाने लगा तो बिंदु ने उसके मुंह और नाक पर टेप लगा दिया और हाथ-पैर बांध दिए. मोहन की मौत दम घुटने और चोटों की वजह से हुई. इसके बाद आरोपी मौके से फराह हो गए थे.
प्रेमी संग की लिव-इन पार्टरन की हत्या
इस हत्या के 12 दिन बाद आसपास के लोगों को घर से बदबू आई. जिसके बाद उन्होंने पुलिस को इस बात की सूचना दी. तब जाकर हत्या का खुलासा हुआ. पुलिस ने तीनों आरोपियों को पकड़ लिया है और उनसे पूछताछ कर रही है. ताकि वो घटना की पूरी जानकारी निकलवा सके और आरोपियों की भूमिका भी साफ हो.
