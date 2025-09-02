SS David Died: नहीं रहे मशहूर फिल्ममेकर एसएस डेविड , हार्ट अटैक से गई जान, सदमे में सितारे

Trending Photos
SS David Passed Away: साउथ इंडस्ट्री से दुखद खबर आ रही है. दरअसल, मशहूर फिल्ममेकर एसएस डेविड का निधन हो गया है. उन्होंने 55 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया है. अचानक एसएस डेविड को सीने में दर्द उठा और 31 अगस्त की शाम करीब 7:30 बजे, बेंगलुरु की एक फार्मेसी में वह बेहोश होकर गिए गए. आनन-फानन में उन्हें बेंगलुरु के आरआर नगर के एक हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन वहां पहुंचने पर डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया गया.
साल 1990 में डेविड ने कन्नड़ सिनेमा में कदम रखा. उन्होंने अपने करियर में जय हिंद और धैर्य जैसी फिल्मों का निर्देशन भी किया. जिनकी कहानियां ने दर्शकों के बीच एक खास जगह बनाई. इसके अलावा उन्होंने एक सफल स्क्रीनप्ले के रूप में पॉलिसी स्टोरी (जैसी एक्शन फिल्म में काम किया, जो दर्शकों को बेहद पसंद आई.
