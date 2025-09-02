SS David Died: नहीं रहे मशहूर फिल्ममेकर एसएस डेविड , हार्ट अटैक से गई जान, सदमे में सितारे
Advertisement
trendingNow12905655
Hindi Newsबॉलीवुड

SS David Died: नहीं रहे मशहूर फिल्ममेकर एसएस डेविड , हार्ट अटैक से गई जान, सदमे में सितारे

साउथ इंडस्ट्री से दुखद खबर आ रही है. दरअसल, मशहूर फिल्ममेकर एसएस डेविड का निधन हो गया है. उन्होंने 55 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया है. अचानक एसएस डेविड को सीने में दर्द उठा और 31 अगस्त की शाम करीब 7:30 बजे, बेंगलुरु की एक फार्मेसी में वह बेहोश होकर गिए गए.

Written By  Swati Singh|Last Updated: Sep 02, 2025, 09:26 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

SS David Died: नहीं रहे मशहूर फिल्ममेकर एसएस डेविड , हार्ट अटैक से गई जान, सदमे में सितारे

SS David Passed Away: साउथ इंडस्ट्री से दुखद खबर आ रही है. दरअसल, मशहूर फिल्ममेकर एसएस डेविड का निधन हो गया है. उन्होंने 55 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया है. अचानक एसएस डेविड को सीने में दर्द उठा और 31 अगस्त की शाम करीब 7:30 बजे, बेंगलुरु की एक फार्मेसी में वह बेहोश होकर गिए गए. आनन-फानन में उन्हें बेंगलुरु के आरआर नगर के एक हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन वहां पहुंचने पर डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया गया.

साल 1990 में डेविड ने कन्नड़ सिनेमा में कदम रखा. उन्होंने अपने करियर में जय हिंद और धैर्य जैसी फिल्मों का निर्देशन भी किया. जिनकी कहानियां ने दर्शकों के बीच एक खास जगह बनाई. इसके अलावा उन्होंने एक सफल स्क्रीनप्ले के रूप में पॉलिसी स्टोरी (जैसी एक्शन फिल्म में काम किया, जो दर्शकों को बेहद पसंद आई.

Add Zee News as a Preferred Source

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 8 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इससे पहले लोकमत, अमर उजाला, लाइव हिंदुस्तान में काम कर चुकी हैं. मनोरंजन डेस्क पर काम का अनुभव. बै...और पढ़ें

TAGS

SS David

Trending news

इस मंदिर को लेकर फ्रंट पर खेल रही थी BJP, CM ने चली चाल; बैकफुट पर आई पार्टी
sabrimala
इस मंदिर को लेकर फ्रंट पर खेल रही थी BJP, CM ने चली चाल; बैकफुट पर आई पार्टी
Semicon India 2025: पीएम मोदी करेंगे सेमीकॉन इंडिया का उद्घाटन
PM Modi
Semicon India 2025: पीएम मोदी करेंगे सेमीकॉन इंडिया का उद्घाटन
चीनी सेना के कमांडर का भारतीय कनेक्शन! जानिए कपिसा के योद्धा का अनोखा किस्सा
china
चीनी सेना के कमांडर का भारतीय कनेक्शन! जानिए कपिसा के योद्धा का अनोखा किस्सा
दिल्ली दंगा साजिश केस: उमर खालिद समेत 9 आरोपियों की जमानत पर आज हाई कोर्ट देगा फैसला
Delhi riot conspiracy case
दिल्ली दंगा साजिश केस: उमर खालिद समेत 9 आरोपियों की जमानत पर आज हाई कोर्ट देगा फैसला
इन राज्यों में आज संभलकर! बारिश का रेड अलर्ट, यहां गए तो वापस आने में होगी दिक्कत
weather update
इन राज्यों में आज संभलकर! बारिश का रेड अलर्ट, यहां गए तो वापस आने में होगी दिक्कत
मणिपुर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, कई उग्रवादी गिरफ्तार, हथियार भी बरामद
Manipur
मणिपुर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, कई उग्रवादी गिरफ्तार, हथियार भी बरामद
डिनर, वर्कशॉप और... VP चुनाव में NDA कैंडिडेट को कैसे मिलेगी जीत? हो गया खुलासा!
Vice President Elections
डिनर, वर्कशॉप और... VP चुनाव में NDA कैंडिडेट को कैसे मिलेगी जीत? हो गया खुलासा!
RIC गठजोड़ की ट्रंप को चुनौती, क्या भारत-रूस-चीन अपना 'डॉलर' बनाएंगे?
DNA Analysis
RIC गठजोड़ की ट्रंप को चुनौती, क्या भारत-रूस-चीन अपना 'डॉलर' बनाएंगे?
पहाड़ों से मैदान तक इस पूरे हफ्ते होती रहेगी बारिश, कई जगह बाढ़ का खतरा; जानें अपडेट
weather update
पहाड़ों से मैदान तक इस पूरे हफ्ते होती रहेगी बारिश, कई जगह बाढ़ का खतरा; जानें अपडेट
'2 साल में पास करें TET वरना दें इस्तीफा', टीचर्स पर SC का फैसला; इन्हें मिली छूट
Supreme Court News
'2 साल में पास करें TET वरना दें इस्तीफा', टीचर्स पर SC का फैसला; इन्हें मिली छूट
;