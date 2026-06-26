Kannada Superstar Darshan Son Accident: कन्नड़ सिनेमा के सुपरस्टार दर्शन थूगुदीपा के बेटे विनीश थूगुदीपा इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में हैं. दरअसल, बेंगलुरु के राजराजेश्वरी नगर में एक छोटी सी सड़क दुर्घटना हो गई थी. जिसके बाद इंटरनेट पर विनीश को लेकर तरह-तरह की बातें और अफवाहें उड़ने लगीं. शुरुआत में दावा किया गया कि विनीश की ‘फोर्ड एंडेवर’ कार से एक बाइक की टक्कर हो गई. सोशल मीडिया पर ये भी कहा जाने लगा कि इस घटना के बाद विनीश की वहां मौजूद स्थानीय लोगों के साथ काफी बहस और कहासुनी भी हुई.
देखते ही देखते ये खबर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई. लोग बिना सच जाने अपनी-अपनी राय देने लगे. कई लोगों ने बिना जांच-पड़ताल किए इस घटना के अलग-अलग वीडियो और कहानियां शेयर करना शुरू कर दिया. इस वजह से आम जनता के बीच काफी कन्फ्यूजन पैदा हो गया. जब पानी सिर से ऊपर चला गया, तो दर्शन के परिवार ने इस मामले पर अपनी चुप्पी तोड़ी. उन्होंने सोशल मीडिया पर चल रही इन सभी मनगढ़ंत और झूठी बातों को पूरी तरह से खारिज कर दिया. परिवार ने लोगों से अपील की है कि वे ऐसी बिना सिर-पैर की खबरों पर भरोसा न करें.
एक्टर दर्शन की पत्नी विजयलक्ष्मी दर्शन ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक पोस्ट शेयर कर इस पूरे मामले का सच सबके सामने रखा है. उन्होंने साफ कहा कि इंटरनेट पर चल रही अफवाहें पूरी तरह झूठी और गुमराह करने वाली हैं. विजयलक्ष्मी ने खुलकर बताया कि जब ये एक्सीडेंट हुआ, तब विनीश गाड़ी नहीं चला रहे थे. वो तो हादसा होने के बाद सिर्फ इसलिए गाड़ी से नीचे उतरे थे, ताकि बाइक सवार लोगों की मदद कर सकें और ये देख सकें कि कहीं किसी को गंभीर चोट तो नहीं लगी है. सोशल मीडिया पर बिना वजह मामले को तूल दिया जा रहा और बढ़ाया जा रहा है.
विजयलक्ष्मी ने हाल ही में हुए हादसे पर खुलकर बात करते हुए अपने बेटे विनीश का बचाव करते हुए कहा कि इस पूरे मामले में उनकी कोई गलती नहीं थी. विजयलक्ष्मी के मुताबिक, बाइक सवारों ने खुद अपनी चूक स्वीकार की थी और मौके पर ही विनीश से माफी भी मांग ली थी. इसके बाद दोनों पक्षों के बीच की गलतफहमी तुरंत सुलझ गई और मामला वहीं शांत हो गया. सबसे अच्छी और राहत की बात ये रही कि इस घटना में किसी को भी कोई चोट नहीं आई है. विजयलक्ष्मी ने लोगों से अपील की है कि वे सोशल मीडिया या बाहर उड़ रही झूठी अफवाह पर बिल्कुल भरोसा न करें.
दूसरी तरफ, कन्नड़ सुपरस्टार दर्शन थूगुदीपा काफी समय से सुर्खियों में हैं. वे साल 2024 के चर्चित ‘रेणुकास्वामी हत्याकांड’ में मुख्य आरोपी बनाए गए हैं. दरअसल, 33 साल के रेणुकास्वामी दर्शन के बहुत बड़े फैन थे, जिसने दर्शन की बेहद करीबी दोस्त पवित्रा गौड़ा को सोशल मीडिया पर कुछ आपत्तिजनक मैसेज भेज थे. पुलिस की छानबीन में सामने आया कि इसी बात से गुस्सा होकर आरोपियों ने पहले रेणुकास्वामी का अपहरण किया. इसके बाद बेंगलुरु के एक सुनसान शेड में ले जाकर अभिनेता दर्शन और उनके साथियों ने उसके साथ बुरी तरह मारपीट की, जिसके बाद उसने दम तोड़ दिया.
फिलहाल आज भी पुलिस इस मामले की बारीकी से जांच कर रही है. जून 2024 में रेणुकास्वामी का शव एक नाले के पास मिला था. जिसके बाद पुलिस ने इस हाई-प्रोफाइल मामले की जांच शुरू की. आपको बता दें कि इस केस में अभी तक अदालत की तरफ से कोई अंतिम फैसला या सजा नहीं सुनाई गई है. दर्शन और उनके साथ 16 अन्य आरोपियों पर हत्या और अपहरण जैसी गंभीर धाराओं में केस चल रहा है. इस केस में दर्शन करीब 4 महीने के जेल भी काट चुके हैं. अब देखना ये है कि इस केस में कोर्ट की तरफ से क्या फैसला आता है और क्या एक्टर जमानत पर बाहर ही रहेंगे या फिर जेल जा सकते हैं.