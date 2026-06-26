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फैन के मर्डर केस में 4 महीने की जेल काट चुके कन्नड़ सुपरस्टार दर्शन के बेटे का हुआ एक्सीडेंट? परिवार ने सामने आकर बताया सच

Kannada Superstar Darshan Son: बेंफैन के मर्डर केस में 4 महीने की जेल काट चुके कन्नड़ सुपरस्टार दर्शन थूगुदीपा के बेटे विनीश की गाड़ी से जुड़े एक हादसे की अफवाह सोशल मीडिया पर तेजी से फैली. इसके बाद एक्टर की पत्नी विजयलक्ष्मी ने सामने आकर इन खबरों को पूरी सचाई बताई. चलिए जानते हैं इस पूरे मामले का सच क्या है?

Written ByVandana Saini
Published: Jun 26, 2026, 09:04 AM IST|Updated: Jun 26, 2026, 09:04 AM IST
फैन के मर्डर केस में 4 महीने की जेल काट चुके कन्नड़ सुपरस्टार दर्शन के बेटे का हुआ एक्सीडेंट? परिवार ने सामने आकर बताया सच
Image Credit: Kannada Superstar Darshan Son AccidentSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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