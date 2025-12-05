इस सितारे ने बदल दी 'कांतारा' एक्टर की सोच, बोले- वो मेरे लिए वो रियल हीरो हैं

Kantara Actor Gulshan Devaiah: 'कांतारा' में राजा के बेटे का रोल निभाने वाले गुलशन देवैया इन दिनों लगातार सुर्खियों में हैं. इस फिल्म में उन्होंने पिता का उत्तराधिकारी बनकर ऐसा गदर मचाया कि फिल्म में जान फूंक दी. हाल ही में दिए इंटरव्यू में एक्टर ने अपने स्ट्रगल और उस सितारे के बारे में बताया जिसने उनकी जिंदगी ही बदल दी.

कौन है गुलशन की इंस्पिरेशन?

गुलशन ने कहा- 'मेरे लिए सबसे बड़ी इंस्पिरेशन बॉलीवुड में मनोज बाजपेयी हैं. उनको देखकर यह भरोसा मिला कि मेहनत और सही फैसले से बॉलीवुड में कुछ भी पॉसिबल है. वो मेरे लिए रियल हीरो हैं. उस समय जब मुझे एक तरह से विश्वास हो गया था कि इंडस्ट्री में सिर्फ डांस-एक्शन करने वाले ही हीरो बन सकते हैं, ऐसे में मनोज बाजपेयी ने ये दिखाया कि असली एक्टिंग और मेहनत से भी सक्सेस हासिल की जा सकती है. ये मेरी सोच बदलने वाला एक्सपीरियंस था.'

Add Zee News as a Preferred Source

काम के लिए दर-दर भटक रहा 78 साल का ये एक्टर, 'चंद्रकांता' में बने थे पंडित जगन्नाथ, बोले- यहां सिर्फ झूठ बिकता है

शिकायत करने से कुछ नहीं होगा

गुलशन ने आगे कहा- 'मनोज बाजपेयी ने अपने करियर में हमेशा चैलेंजिंग और अलग-अलग रोल निभाए हैं. उनकी एक्टिंग और मेहनत मेरे लिए हमेशा से इंस्पिरेशन रही है.उन्होंने उस समय मुझे उम्मीद दी,जब मैं अपने करियर और भविष्य को लेकर सबसे ज्यादा चिंता में था. मैंने अपने करियर में अपने दम पर बॉलीवुड में पहचान पाई है. इस दौरान मैंने इंडस्ट्री के 'इंसाइडर और आउटर' होने की बहस पर भी खुलकर अपनी राय रखी. कई लोग अपनी व्यक्तिगत खूबियों और मेहनत को भूलकर केवल दूसरों की सुविधाओं पर ध्यान देते हैं. यह सब बकवास है. शिकायत करने से कुछ नहीं होगा. मेहनत कीजिए और अपने काम पर ध्यान दीजिए. यही सक्सेस का असली रास्ता .' आपको बता दें, गुलशन फिल्मों के अलावा कई वेब सीरीज में भी नजर आ चुके हैं. जिसमें 'दुरंगा', 'अफसोस', 'शिक्षा मंडल' शामिल है.



इनपु- एजेंसी