'बुरा बर्ताव किया ...' 'टॉक्सिक' बीच में छोड़ने पर 'कांतारा' एक्टर गुलशन देवैया का खुलासा, पूरा बयान सुन उड़ेंगे होश

Toxic फिल्म को लेकर फैंस का एक्साइटमेंट हाई लेवल पर है. इस फिल्म को लेकर अपने बर्थडे पर यश एक बड़ा धमाका भी करने वाले हैं. लेकिन, उससे पहले कांतारा एक्टर ने ऐसा खुलासा किया है जो लोगों का ध्यान खींच रहा है.
Gulshan Devaiah Quitting Yash Toxic: इन दिनों यश की 'टॉक्सिक' फिल्म के चर्चे हर तरफ हैं. ये मूवी साल 2026 की मोस्ट अवेटेड फिल्म है जिसमें साउथ के अलावा बॉलीवुड के ग्लैमर का भी तड़का लगा है. लेकिन, 'कांतारा' एक्टर गुलशन देवैया ने इस फिल्म को बीच में ही छोड़ दिया था. जिसकी वजह का खुलासा अब एक्टर ने किया जो चौंकाने वाला है.
पैसा नहीं दे रहे थे
स्क्रीन से बात करते हुए गुलशन देवैया से बिग बजट फिल्म को छोड़ने के पीछे की वजह बताई. एक्टर ने कहा- 'ये बस कई वजहों की वजह से नहीं कर पाया. मेन रीजन शिड्यूलिंग था. वो मुझे पैसा भी नहीं दे रहे थे और मेरे मैनेजर के साथ बुरा बर्ताव किया था. इस फिल्म को छोड़ने से पहले मैंने कॉन्ट्रैक्ट को काफी ध्यान से पढ़ा था.एक्टर का ये बयान खूब वायरल हो रहा है.'
'टॉक्सिक' का जबरा क्रेज
यश की 'केजीएफ चैप्टर 2' के बाद ये उनकी सबसे बड़ी रिलीज है. टॉक्सिक को कन्नड़ और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में शूट किया जा रहा है. इसके अलावा भी कई भाषाओं में ये मूवी रिलीज होगी. इसमें यश के अलावा कियारा आडवाणी, नयनतारा, तारा सुतारिया और हुमा कुरैशी हैं. फिल्म की कहानी यश और गीतू मोहनदास ने लिखी है. जबकि प्रोड्यूस वेंकट के नारायण ने किया है.जिसे यश के प्रोडक्शन हाउस केवीएन के बैनर तले बनाया जा रहा है.
एक पोस्ट से टूटा फैंस का दिल
'केजीएफ' स्टार यश का 8 जनवरी को बर्थडे है. अपने बर्थडे से पहले यश ने सोशल मीडिया पर ऐसा पोस्ट कर दिया कि उनके फैंस का दिल टूट गया है. एक्टर ने लिखा- 'मेरे फैंस..मैं इस बात को समझता हूं कि आप बीते कुछ साल से मुझसे मिलना चाह रहे हैं. आप मेरा इंतजार कर रहे हैं. यकीन मानिए मैं भी आप सभी से मिलने की एक्साइटेड हूं. मैं खुद चाहता हूं कि आपसे मिलूं. लेकिन, मैं फिल्म का काम खत्म करने में बिजी चल रहा हूं. ताकि मैं इसे 19 मार्च को रिलीज कर सकूं. इसलिए मैं आप सभी से व्यक्तिगत तौर पर नहीं मिल पाऊंगा.'
