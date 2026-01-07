Advertisement
trendingNow13067043
Hindi Newsबॉलीवुडकांतारा एक्टर गुलशन देवैया ने क्यों छोड़ी टॉक्सिक? फिल्म में लेना चाहती थीं डायरेक्टर, बोले- ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है...

'कांतारा' एक्टर गुलशन देवैया ने क्यों छोड़ी 'टॉक्सिक'? फिल्म में लेना चाहती थीं डायरेक्टर, बोले- 'ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है...'

Toxic फिल्म को लेकर फैंस का एक्साइटमेंट हाई लेवल पर है. इस फिल्म को लेकर अपने बर्थडे पर यश एक बड़ा धमाका भी करने वाले हैं. लेकिन, उससे पहले कांतारा एक्टर ने बताया कि आखिरी उन्होंने ये फिल्म क्यों छोड़ी, जो लोगों का ध्यान खींच रहा है.

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Jan 08, 2026, 10:49 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

गुलशन और टॉक्सिक पोस्टर
गुलशन और टॉक्सिक पोस्टर

Gulshan Devaiah Quitting Yash Toxic: इन दिनों यश की 'टॉक्सिक' फिल्म के चर्चे हर तरफ हैं. ये मूवी साल 2026 की मोस्ट अवेटेड फिल्म है जिसमें साउथ के अलावा बॉलीवुड के ग्लैमर का भी तड़का लगा है. इसी 'कांतारा' एक्टर गुलशन देवैया ने इस फिल्म को लेकर बड़ा खुलासा किया है. उन्होंने बताया कि आखिर उन्होंने इस फिल्म का हिस्सा बनने से क्यों मना कर दिया? ये फिल्म काफी लंबे समय से चर्चा में है और यश के फैंस इसके रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. 

ऐसे में गुलशन का नाम इससे जुड़ना और फिर उनका प्रोजेक्ट छोड़ देना, दोनों ही बातें लोगों के लिए चौंकाने वाली रहीं. अब एक इंटरव्यू में उन्होंने इस फैसले के पीछे की असली वजह बताई. SCREEN के साथ बातचीत में गुलशन ने बताया कि उन्हें ‘Toxic’ का ऑफर काफी पहले मिला था. उन्होंने कहा कि निर्देशक गीतू मोहनदास के साथ उनकी इस फिल्म को लेकर लंबी बातचीत हुई थी. गुलशन के मुताबिक, गीतू उन्हें फिल्म में लेना चाहती थीं. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Gulshan Devaiah (@gulshandevaiah78)

Add Zee News as a Preferred Source

 

क्यों छोड़ी गुलशन देवैया ने 'टॉक्सिक'? 

हालांकि, कई वजहों के चलते बात बन नहीं पाई. उन्होंने बताया, ‘गीतू और मैंने इस प्रोजेक्ट पर काफी चर्चा की थी और वे सच में चाहती थीं कि मैं इस फिल्म का हिस्सा बनूं, लेकिन चीजें वैसी नहीं बैठ पाईं’. गुलशन ने आगे बताया कि इस फिल्म को छोड़ने की सबसे बड़ी वजह शेड्यूल की दिक्कत थी. उन्होंने कहा कि ‘Toxic’ बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और इसकी शूटिंग अलग-अलग हिस्सों में होनी थी. उस समय वह पहले से ही कुछ दूसरे कामों में काफी बिजी थे. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Yash (@thenameisyash)

इसलिए फिल्म को करना पड़ा मना

उन्होंने आगे बात करते हुए कहा, ‘मेरे पास पहले से कई प्रोजेक्ट चल रहे थे और उन्हें मैनेज करना ही मुश्किल हो रहा था. ऐसे में इतनी बड़ी फिल्म को समय देना मेरे लिए आसान नहीं था’. एक्टर ने ये भी माना कि किसी बड़े फ्रेंचाइज लेवल की फिल्म का हिस्सा बनने का मतलब होता है लंबी कमिटमेंट. गुलशन ने कहा, ‘अगर मैं उस वक्त ‘Toxic’ साइन करता, तो मुझे बाकी काम छोड़ने पड़ते. मुझे लगा कि ऐसा करना मेरे लिए सही नहीं होगा. इसलिए भारी मन से मैंने इस फिल्म को मना कर दिया’.

एक पोस्ट से टूटा फैंस का दिल

'केजीएफ' स्टार यश का 8 जनवरी को बर्थडे है. अपने बर्थडे से पहले यश ने सोशल मीडिया पर ऐसा पोस्ट कर दिया कि उनके फैंस का दिल टूट गया है. एक्टर ने लिखा- 'मेरे फैंस..मैं इस बात को समझता हूं कि आप बीते कुछ साल से मुझसे मिलना चाह रहे हैं. आप मेरा इंतजार कर रहे हैं. यकीन मानिए मैं भी आप सभी से मिलने की एक्साइटेड हूं. मैं खुद चाहता हूं कि आपसे मिलूं. लेकिन, मैं फिल्म का काम खत्म करने में बिजी चल रहा हूं. ताकि मैं इसे 19 मार्च को रिलीज कर सकूं. इसलिए मैं आप सभी से व्यक्तिगत तौर पर नहीं मिल पाऊंगा.'

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Shipra Saxena

शिप्रा सक्सेना जी न्यूज में डेप्युटी चीफ एडिटर हैं. यहां पर बीते 3 साल से एंटरटेनमेंट सेक्शन को लीड कर रही हैं.इन्होंने अभी तक मिथुन चक्रवर्ती, 'स्त्री' फिल्म एक्टर अभिषेक बनर्जी, 'महावतार नरसिम्हा...और पढ़ें

TAGS

Gulshan DevaiahYashtoxic

Trending news

सिख विरासत के सम्मान में भगवंत सिंह मान सरकार का ऐतिहासिक दौर, पुरानी मांगें पूरी
Punjab
सिख विरासत के सम्मान में भगवंत सिंह मान सरकार का ऐतिहासिक दौर, पुरानी मांगें पूरी
तेलंगाना में भीषण हादसा, पेड़ से टकराई तेज रफ्तार कार, 4 छात्रों की मौत
telangana accident
तेलंगाना में भीषण हादसा, पेड़ से टकराई तेज रफ्तार कार, 4 छात्रों की मौत
बेबस हो जाएगा मराठी मानुस...नतीजों से पहले राज ठाकरे को सताने लगी चिंता
Raj Thackeray
बेबस हो जाएगा मराठी मानुस...नतीजों से पहले राज ठाकरे को सताने लगी चिंता
...तो आज होगा वांगचुक के भविष्य का फैसला? SC में होगी याचिका पर सुनवाई
Supreme Court
...तो आज होगा वांगचुक के भविष्य का फैसला? SC में होगी याचिका पर सुनवाई
आवारा कुत्तों से काटने और हादसों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, गुरुवार को जारी रहेगी सुनवाई
Supreme Court
आवारा कुत्तों से काटने और हादसों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, गुरुवार को जारी रहेगी सुनवाई
अब कागज नहीं ऐप में दर्ज होगी आपकी पहचान, डिजिटल होने जा रही है देश की जनगणना
india census 2027
अब कागज नहीं ऐप में दर्ज होगी आपकी पहचान, डिजिटल होने जा रही है देश की जनगणना
AIMIM-BJP गठबंधन के बीच ओवैसी ने रखा दुखती रग पर हाथ, की ये बड़ी अपील
Asaduddin Owaisi
AIMIM-BJP गठबंधन के बीच ओवैसी ने रखा दुखती रग पर हाथ, की ये बड़ी अपील
SIR मामले पर अमर्त्य सेन को EC का नोटिस, TMC ने पूछा- बंगाली होने की मिल रही सजा?
election commission notice
SIR मामले पर अमर्त्य सेन को EC का नोटिस, TMC ने पूछा- बंगाली होने की मिल रही सजा?
पाकिस्तान का वो 'क्रैक हथियार' जिसे खरीदने वालों ने की तौबा, अब बांग्लादेश को मिलेगा
pakistan bangladesh news
पाकिस्तान का वो 'क्रैक हथियार' जिसे खरीदने वालों ने की तौबा, अब बांग्लादेश को मिलेगा
शादी भी फर्जी तलाक भी नकली! UK एंट्री का पूरा प्लान बेनकाब
Fake Marriage Visa Scam
शादी भी फर्जी तलाक भी नकली! UK एंट्री का पूरा प्लान बेनकाब