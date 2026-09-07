ऋषभ शेट्टी की 'MAGICC' यूट्यूब पर रिलीज, हिंदी समेत 5 भाषाओं में देख सकेंगे शॉर्ट फिल्म

'कांतारा' जैसी बड़ी ब्लॉकबस्टर फ्रेंचाइज़ी देने के बाद ऋषभ शेट्टी ने अपनी शानदार कहानी कहने की कला और दमदार अभिनय से दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई है. वह हमेशा से अच्छी कहानियों को बढ़ावा देने में विश्वास रखते हैं और इसी सोच के साथ अब उन्होंने 'MAGICC' नाम की शॉर्ट फिल्म को भी अपना समर्थन दिया है.
ऋषभ शेट्टी द्वारा प्रस्तुत शॉर्ट फिल्म 'MAGICC' अब ऋषभ शेट्टी फिल्म्स के यूट्यूब चैनल पर स्ट्रीम हो रही है. फिल्म का निर्देशन डेब्यू कर रहे शिवाचिरंथाना ने किया है. जबकि आदित्य बी पूजार इस फिल्म से बतौर अभिनेता अपनी शुरुआत कर रहे हैं.
पांच भाषाओं में रिलीज हुई ‘MAGICC’ एक ऐसी कहानी है, जो आवाज, खामोशी और खुद को समझने के सफर के इर्द-गिर्द घूमती है. फिल्म की कहानी की सोच एक खास पंक्ति में दिखाई देती है: 'तालियों के बिना जादू अनदेखा रह जाता है.'
फिल्म की कहानी मशहूर लेखक जोगी (गिरीश राव हटवार) ने लिखी है. 'MAGICC' का निर्माण ऋषभ शेट्टी, वी रवि कुमार, आदित्य बी पूजार और शिवाचिरंथाना ने किया है. इस प्रोजेक्ट का सह-निर्माण मैनप्रसाद क्रिएशंस और शटर स्पेस ने किया है. फिल्म की तकनीकी टीम में सिनेमैटोग्राफी भुवन रेड्डी ने, संगीत नचिकेता शर्मा ने, एडिटिंग गौतम साराटूर ने और साउंड डिजाइन राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता एम. आर. राजाकृष्णन ने संभाला है.
कलर ग्रेडिंग रमेश सी. पी. ने, आर्ट डायरेक्शन धरनी गंगेपुत्र ने और पोस्ट-प्रोडक्शन की जिम्मेदारी रोहित चिकमगलूर ने संभाली है. पोस्टर डिजाइन अनीश शर्मा और पाटा पोस्टर्स ने किया है.'MAGICC' अब कन्नड़, हिंदी, तेलुगु, तमिल और मलयालम भाषाओं में डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम हो रही है. ऋषभ शेट्टी एक बार फिर नए हुनर और नई प्रतिभाओं को मौका देने के अपने सिलसिले को आगे बढ़ा रहे हैं.