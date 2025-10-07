Advertisement
'कांतारा चैप्टर 1' के इस एक्टर ने फिल्म रिलीज से पहले ही तोड़ा था दम, देखते ही खिल जाते थे फैंस के चेहरे, एक्टिंग की हर कोई कर रहा तारीफ

इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर ऋषभ शेट्टी की फिल्म 'कांतारा चैप्टर 1' धमाल मचा रही है. इस फिल्म को फैंस काफी पसंद कर रहे हैं. ऋषभ शेट्टी एक बार फिर अपने दर्शकों को इंप्रेस करने में सफल साबित हुई है. उनके साथ फिल्म के अन्य कलाकारों की भी काफी चर्चा हो रही है. जिनमें से एक अब इस दुनिया में नहीं रहा.

 

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Oct 07, 2025, 08:23 PM IST
ऋषभ शेट्टी स्टारर फिल्म 'कांतारा चैप्टर 1' बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है. फैंस इस फिल्म को काफी पसंद कर रहे है और सिनेमाघरों में फिल्म को काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. हर कोई इस फिल्म की और फिल्म के कलाकारों की जबरदस्त तारीफ कर रहा हैं. फिल्म में नजर आए सभी कलाकारों ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है. आज हम आपको एक ऐसे कलाकार के बारे में बताने जा रहे है, जिसकी फिल्म में काफी चर्चा हो रही है. इस एक्टर ने अपनी एक्टिंग से सभी का दिल जीता हैं. दर्शक उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं, लेकिन अफसोस की बात ये है कि इन तारीफों को सुनने के लिए अब ये एक्टर इस दुनिया में नहीं रहे. 

मई में हुआ था राकेश पुजारी का निधन 
दरअसल, हम जिस एक्टर की बात कर रहे हैं उनका नाम राकेश पुजारी है. राकेश पुजारी का इसी साल मई के महीने में निधन हो गया था. फिल्म रिलीज से पहले ही उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था. फिल्म रिलीज के बाद से चारों तरफ उनके किरदार की काफी चर्चा हो रही है. यूं तो कांतारा एक सीरियस फिल्म है, लेकिन फिल्म में राकेश पुजारी ने अपनी एक्टिंग से हर को हंसने पर मजबूर कर दिया था. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

कॉमिक टाइमिंग से फिल्म में लोगों को हंसाया 
कांतारा चैप्टर 1 में एक्टर राकेश पुजारी ने पेप्पे का चर्चित किरदार निभाया है, जो अपनी कॉमिक टाइमिंग से हर किसी को हंसने को मजबूर कर देता है. वहीं पेप्पे का ओवर कॉन्फिडेंस और डर लोगों को हंसने को मजबूर कर देता है. फिल्म की रिलीज के बाद हर कोई सितारा फिल्म की सफलता का जश्न मना रहा है, लेकिन राकेश पुजारी फिल्म की सफलता का जश्न मनाने में शामिल नहीं हो सके. क्योंकि अब वो इस दुनिया में ही नहीं रहे.  

34 साल की उम्र में कहा दुनिया को अलविदा 
बता दें कि कांतारा चैप्टर 1 की शूटिंग के दौरान बीच-बीच में कई एक्टर्स और क्रू मेंबर्स के निधन की खबरें आती रहती थी. इन्हीं में से एक कलाकार राकेश पुजारी भी थे. राकेश ने 11 मई 2025 को अपने एक दोस्त की मेहंदी सेरेमनी में अंतिम सांस ली थी. उन्हें कार्डियक अरेस्ट आया था, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया था और डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था. राकेश पुजारी ने 34 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कहा था. 

Kajol Gupta

वर्तमान में मनोरंजन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में साढ़े तीन साल का अनुभव, जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री.

kantara chapter 1rakesh poojari

