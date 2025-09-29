'मैं एक प्रोड्यूसर का ड्राइवर था पहले...' चिल्लर बजट में 460 करोड़ कमाने वाले 'कांतारा' एक्टर ऋषभ शेट्टी का खुलासा

Rishab Shetty की मचअवेटेड फिल्म 'कांतारा चैप्टर 1' की रिलीज को महज कुछ दिन ही बचे हैं. ऐसे में फिल्म के प्रमोशन के दौरान लीड एक्टर ने अपनी निजी जिंदगी को लेकर कई खुलासे किए.
Trending Photos
Rishab Shetty Kantara: ऋषभ शेट्टी की फिल्म 'कांतारा' ने बॉक्स ऑफिस पर ऐसा गदर मचाया कि हर कोई उनका फैन हो गया. इस फिल्म की दूसरी कड़ी यानी की 'कांतारा चैप्टर 1' 2 अक्टूबर को रिलीज होने वाली है. फिल्म रिलीज होने से पहले एक्टर ने मुंबई में एक ग्रैंड इवेंट रखा. इस इवेंट के दौरान एक्टर ने बताया कि कैसे एक फिल्म ने उनकी जिंदगी बदलकर रख दी.
सोचा भी नहीं था कि...
मीडिया से बात करते हुए ऋषभ शेट्टी ने कहा- 'अंधेरी वेस्ट में मैं एक प्रोडक्शन हाउस का ऑफिस बॉय और एक प्रोड्यूसर का मैं ड्राइवर था. तो हम सोच सकते हैं कि सिनेमा क्या कर सकता है. एक फिल्म करके इतना रेप्यूटेशन, प्यार और लोगों की दुआएं मिली. ऐसा तो सोचा भी नहीं था. उस सिनेमा प्रोडक्शन हाउस की रोड पर कभी वड़ा पाव खाते वक्त सोचा भी नहीं था कि यहां तक आऊंगा. बहुत बहुत आभारी हूं मैं.'
तमिलनाडु का इवेंट कैंसिल
मुंबई के अलावा ऋषभ शेट्टी का चेन्नई में भी फिल्म का प्रमोशनल इवेंट था. लेकिन, भगदड़ के बाद उन्होंने उस इवेंट को कैंसिल कर दिया. साथ ही एक बयान भी जारी किया. जिसमें बताया कि हाल ही में चेन्नई में हुए इंसीडेंट की वजह से 'कांतारा चैप्टर 1' का प्रमोशन इवेंट अब नहीं होगा. इस हादसे में हुए पीड़ित परिवार के साथ हमारी सांत्वना है. आपको सपोर्ट के लिए ग्रेटफुल हैं.
देवर सनी कौशल के बर्थडे पर कैटरीना ने किया पोस्ट, भाभी को एक्टर ने दिया ऐसा जवाब, हो जाएंगे खुश
'कांतारा' का एडवांस बुकिंग में हाल
Sacnilk की रिपोर्ट के मुताबिक पहले दिन के लिए ‘कांतारा चैप्टर 1’ के 5195 शोज बुक हो चुके हैं. साथ ही इस मूवी के अब तक 131527 टिकट बिक चुके हैं. ब्लॉक सीट्स के साथ फिल्म की कमाई रिलीज से पहले ही 8.11 करोड़ हो गई है. कन्नड़ भाषा में सबसे ज्यादा टिकट्स बिके हैं. कन्नड़ में जहां टिकट्स का आंकड़ा 118441 रहा, वहीं हिंदी में 10503 टिकट्स बिके हैं. अभी ये आंकड़ा और भी ऊपर जाता नजर आ रहा है.
Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.