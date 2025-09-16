जूनियर एनटीआर की 'ड्रैगन' में 'कांतारा चैप्टर 1' एक्टर की एंट्री, कैमियों से जीतेंगे फैंस का दिल, प्रशांत नील ने खर्च किए करोड़ों

Risabh Shetty Cameo in Jr. NTR Movie: साउथ सुपरस्टार जूनियर एनटीआर आए दिन किसी न किसी वजह से सुर्खियों में बने रहते हैं. हाल ही में एक्टर ने वॉर 2 के बाद अपनी कमर कस ली है और अब जूनियर एनटीआर प्रशांत नील के साथ काम में जुट गए हैं. उनकी अपकमिंग फिल्म 'ड्रैगन' काफी धमाकेदार रहने वाली है. क्योंकि देवारा और वॉर 2 की बॉक्स ऑफिस पर असफलता के बाद साउथ एक्टर अब कुछ अलग करने वाले हैं, जो फैंस को काफी पसंद आएगा. हालांकि अभी तक इसको लेकर कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया है.

'ड्रैगन' में कैमियो कर सकते ऋषभ शेट्टी

एक्टर जूनियर एनटीआर की अपकमिंग फिल्म को लेकर लेटेस्ट अपडेट सामने आया है. 123 तेलुगु ने खबर दी है कि 'कंटारा चैप्टर 1' के अभिनेता और निर्देशक ऋषभ शेट्टी जूनियर एनटीआर की 'ड्रैगन' में कैमियो कर सकते हैं. हालांकि, आधिकारिक पुष्टि अभी बाकी है. गौरतलब है कि 'ड्रैगन' में रुक्मिणी वसंत मुख्य भूमिका में नजर आएंगी.

प्रशांत नील का अब तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट

हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, नया प्रोजेक्ट 'प्रशांत नील का अब तक का सबसे बड़ा और महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, यहां तक ​​कि उनके पैन-इंडिया ब्लॉकबस्टर्स सालार और केजीएफ से भी बड़ा.' सूत्र बताते हैं कि ड्रैगन उस तरह की फिल्म है जिसे नील अपने करियर की शुरुआत से ही बनाना चाहते थे. फिल्म में निर्देशक भुवन गौड़ा और संगीतकार रवि बसरूर के साथ वापस आ रहे हैं, दोनों ने केजीएफ के बेहतरीन सीन और संगीत मुहावरे को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी. कहा जाता है कि महिला प्रधान भूमिका रुक्मिणी वसंत द्वारा निभाई जाएगी, जो कलाकारों में उत्साह का एक और तत्व जोड़ देगी.

Add Zee News as a Preferred Source

कड़ी मेहनत कर रहे जूनियर एनटीआर

खबरों के अनुसार, निर्देशक आखिरकार बजट की सीमा से मुक्त हो गए हैं और जूनियर एनटीआर के साथ एक बेहतरीन सिनेमाई अनुभव देने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं. खबर है कि वह इस परियोजना के परिणाम से बेहद खुश हैं, यहां तक कि उन्होंने इसे मूल कल्पना से भी बेहतर बताया है. बजट का पैमाना बताता है कि दर्शक जबरदस्त एक्शन, दृश्यों और कहानी कहने की कला की उम्मीद कर सकते हैं जो भारतीय सिनेमा के लिए एक नया मानक स्थापित कर सकती है.