Advertisement
trendingNow12951161
Hindi Newsबॉलीवुड

Box Office Collection: मंडे टेस्ट में भी पास हुई 'कांतारा चैप्टर 1', 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' का रहा ऐसा हाल?

Monday Box Office Collection: सिनेमाघरों में मौजूद कांतारा चैप्टर 1 से लेकर सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी और ओजी तक का मंडे को बॉक्स ऑफिस पर कैसा हाल रहा. चलिए यहां जानते हैं.

 

Written By  Swati Singh|Last Updated: Oct 07, 2025, 11:06 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Box Office Collection: मंडे टेस्ट में भी पास हुई 'कांतारा चैप्टर 1', 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' का रहा ऐसा हाल?

साउथ इंडस्ट्री के अभिनेता ऋषभ शेट्टी की 'कांतारा चैप्टर 1' बॉक्स ऑफिस पर इस साल की सबसे चर्चित फिल्मों में से एक बन चुकी है. इस फिल्म ने रिलीज होते के साथ दर्शकों का दिल जीत लिया है. फिल्म ने न केवल साउथ बल्कि हिंदी भाषी क्षेत्र में भी अपनी धमाकेदार छाप छोड़ी है. वहीं, वरुण धवन और जान्हवी कपूर की फिल्म 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' की कमाई औसत से कम देखने को मिल रही है.  

'कांतारा चैप्टर 1' का बॉक्स ऑफिस जलवा जारी

सैकनिल्क की रिपोर्ट के अनुसार, 'कांतारा चैप्टर 1' ने पहले दिन जबरदस्त शुरुआत की थी. गुरुवार को इस फिल्म ने पूरे भारत में 61.85 करोड़ रुपये की कमाई की, जिसमें कन्नड़, तेलुगू, हिंदी, तमिल और मलयालम भाषाओं के दर्शक शामिल थे. दूसरे दिन, शुक्रवार को फिल्म की कमाई में गिरावट आई और 45.4 करोड़ रुपये का बिजनेस हुआ. लेकिन तीसरे दिन, यानी शनिवार को, 'कांतारा' ने फिर से उछाल दिखाया और 55 करोड़ रुपये की कमाई दर्ज की.

Add Zee News as a Preferred Source

रविवार को फिल्म ने अपने प्रदर्शन को और बेहतर करते हुए 63 करोड़ रुपये कमाए. इसके बाद सोमवार को यानी पांचवें दिन फिल्म ने लगभग 30.5 करोड़ की कमाई की. कुल मिलाकर, कांतारा ने पांच दिनों में 255.75 करोड़ रुपये का शानदार नेट कलेक्शन किया है, जो किसी भी नई रिलीज के लिए कमाल का आंकड़ा माना जा रहा है.

'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' हुई फुस्स

वहीं, 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' की शुरुआत पहले दिन 9.25 करोड़ रुपये की कमाई के साथ हुई. दूसरे दिन फिल्म की कमाई में भारी गिरावट देखी गई और यह 5.5 करोड़ रुपये रह गई. तीसरे दिन फिल्म ने थोड़ी रिकवरी करते हुए 7.5 करोड़ रुपये कमाए. रविवार को यह आंकड़ा थोड़ा और बढ़कर 7.75 करोड़ रुपये हुआ, लेकिन सोमवार को फिर से गिरावट आई और फिल्म ने केवल 3 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया. कुल मिलाकर, 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' ने पांच दिनों में 33 करोड़ रुपये की कमाई की है.

इन आंकड़ों से साफ तौर पर देखा जा सकता है कि 'कांतारा चैप्टर 1' ने बॉक्स ऑफिस पर अपनी पकड़ इतनी मजबूत कर ली है कि वह लगातार शानदार कमाई कर रही है. फिल्म की कहानी, एक्शन और अभिनय को दर्शकों ने बेहद पसंद किया है, जो इसकी सफलता का बड़ा कारण है.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 8 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इससे पहले लोकमत, अमर उजाला, लाइव हिंदुस्तान में काम कर चुकी हैं. मनोरंजन डेस्क पर काम का अनुभव. बै...और पढ़ें

TAGS

box office collection

Trending news

आप राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल का वादा, गोवा को डर- भ्रष्टाचार से कराएंगे मुक्त
Arvind Kejriwal
आप राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल का वादा, गोवा को डर- भ्रष्टाचार से कराएंगे मुक्त
मुंबई में 'आई लव महादेव' पर मचा संग्राम, बीजेपी के पूर्व सांसद किरीट सोमैया को नोटिस
I Love Mahadev
मुंबई में 'आई लव महादेव' पर मचा संग्राम, बीजेपी के पूर्व सांसद किरीट सोमैया को नोटिस
लॉटरी लग गई! मैकेनिक-पेंटर ने जीत लिए 27 करोड़, दीवाली से पहले माता लक्ष्मी घर आ गईं
Lottery
लॉटरी लग गई! मैकेनिक-पेंटर ने जीत लिए 27 करोड़, दीवाली से पहले माता लक्ष्मी घर आ गईं
बीजेपी सांसद मुर्मू पर हुआ जानलेवा हमला, TMC पर लगे आरोपों पर CM ने झाड़ा पल्ला!
West Bengal
बीजेपी सांसद मुर्मू पर हुआ जानलेवा हमला, TMC पर लगे आरोपों पर CM ने झाड़ा पल्ला!
आज इन चार राज्यों में संभलकर जाइएगा, मौसम विभाग ने बजाई खतरे की घंटी; चेतावनी जारी
weather update
आज इन चार राज्यों में संभलकर जाइएगा, मौसम विभाग ने बजाई खतरे की घंटी; चेतावनी जारी
समंदर में उतरा कालों का काल 'आंद्रोत', नापाक गाजी का निकल जाएगा कचूमर
ins androth
समंदर में उतरा कालों का काल 'आंद्रोत', नापाक गाजी का निकल जाएगा कचूमर
एक मछली बांग्लादेश के लिए कितनी कीमती...क्या यूनुस की इकॉनमी की रीढ़ है फिश?
DNA
एक मछली बांग्लादेश के लिए कितनी कीमती...क्या यूनुस की इकॉनमी की रीढ़ है फिश?
पेंट की दुकान से करोड़पति... केरल बंपर लॉटरी में इस शख्स ने जीता 25 करोड़ का इनाम
Kerala
पेंट की दुकान से करोड़पति... केरल बंपर लॉटरी में इस शख्स ने जीता 25 करोड़ का इनाम
DNA: बज गई बिहार चुनाव की रणभेरी, मैदान में उतरे पार्टियों के योद्धा
DNA
DNA: बज गई बिहार चुनाव की रणभेरी, मैदान में उतरे पार्टियों के योद्धा
गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर सिख जत्थे को पाकिस्तान जाने की मिली इजाजत
Pakistan
गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर सिख जत्थे को पाकिस्तान जाने की मिली इजाजत