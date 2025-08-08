'कांतारा चैप्टर 1' में नजर आएगी 28 साल की ये हसीना, खूबसूरती देख उड़ जाएंगे आपके होश, फर्स्ट लुक से लूटी महफिल

Kantara Chapter 1: ऋषभ शेट्टी की मोस्ट अवेटेड फिल्म कांतारा चैप्टर 1 का हर किसी को बेसब्री से इंतजार है. इस फिल्म के लिए मेकर्स ने लीड एक्ट्रेस को फाइनल कर लिया है. हसीना को लेकर हाल ही में मेकर्स ने खुलासा किया है और एक्ट्रेस का पहला लुक दर्शकों के लिए शेयर किया है. इस फिल्म में जो हसीना नजर आने वाली है अगर आपने उसकी खूबसूरती देख ली तो आपके होश ही उड़ जाएंगे.
Trending Photos
Kantara Chapter 1: साउथ इंडस्ट्री के सुपरस्टार ऋषभ शेट्टी की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'कांतारा चैप्टर 1' का हर कोई दिल थाम कर इंतजार कर रहा है. इस फिल्म में लीड रोल में ऋषभ शेट्टी ही नजर आएंगे और फिल्म का डायरेक्शन भी वह खुद कर रहे हैं. 'कांतारा चैप्टर 1' साल 2022 में आई फिल्म कांतारा का सीक्वल है. कांतारा फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया था और जबरदस्त कमाई की थी. अब मेकर्स ने 'कांतारा चैप्टर 1' की एक्ट्रेस का अनाउंस कर दिया है.
बीते लंबे वक्त से ऋषभ शेट्टी अपनी फिल्म 'कांतारा चैप्टर 1' के लिए एक्ट्रेस की तलाश कर रहे थे. अब आखिरकार उनकी तलाश पूरी हो गई है. ऋषभ शेट्टी ने अपनी फिल्म के लिए रुक्मिणी वसंत को कास्ट किया है. फिल्म में रुक्मिणी वसंत कनकवती के किरदार में नजर आएंगी. मेकर्स ने फिल्म से हसीना का पहला लुक भी शेयर कर दिया है. एक्ट्रेस के लुक को देखने के बाद फैंस तारीफ करते नहीं थक रहे हैं.
एक्ट्रेस का पहला लुक वायरल
'कांतारा: चैप्टर 1' फिल्म से एक्ट्रेस के लुक को रिवील करते हुए ट्विटर पर तस्वीरें शेयर की गई है. इस पोस्ट में एक्ट्रेस रुक्मिणी वसंत रेड और ग्रीन कलर की साड़ी पहने नजर आ रही है. इसके साथ लुक कंप्लीट करने के लिए उन्होंने गोल्डन ज्वेलरी कैरी की हुई है और बालों को खुला रखा है. इस लुक में एक्ट्रेस बेहद खूबसूरत दिख रही हैं.
इस दिन दस्तक देगी फिल्म
बता दें कि साल 2025 की शुरुआत में मेकर्स ने ऋषभ शेट्टी के जन्मदिन पर 'कांतारा: चैप्टर 1' से उनका पहला लुक शेयर किया था. ऋषभ शेट्टी के लुक को फैंस ने काफी पसंद किया था. 'कांतारा: चैप्टर 1' फिल्म को हिंदी, तेलुगु, कन्नड़, तमिल, मलयालम, बंगाली और अंग्रेजी भाषा में रिलीज किया जाएगा. 'कांतारा: चैप्टर 1' इसी साल 2 अक्टूबर को सिनेमाघरों में दस्तक देगी.
सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती एक्ट्रेस
एक्ट्रेस रुक्मिणी वसंत की बात करें तो वो सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और अक्सर सोशल मीडिया पर अपनी खूबसूरत तस्वीरें शेयर करती रहती हैं. हसीना खूबसूरती के मामले में बॉलीवुड एक्ट्रेसेस को जमकर टक्कर देती है. रुक्मिणी वसंत हर एक लुक में काफी कमाल की लगती हैं. सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर एक्ट्रेस के 1.1 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं.
Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.