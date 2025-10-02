kantara chapter 1 Fans Reaction: क्या इस बार नहीं चलेगा Rishab Shetty की ‘कंतारा’ का जादू? फैंस ने दिए मिक्स रिएक्शन!

kantara chapter 1 Fans Reaction: साउथ एक्टर और निर्देशक Rishab Shetty की फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. यह ब्लॉकबस्टर फिल्म 'कांतारा' का सीक्वल है. इसका इंतजार फैंस लंबे समय से कर रहे थे. लेकिन शायद इस फिल्म ने फैंस को फेल किया है. आइए जानते हैं फैंस रिएक्शन
फिल्म ‘Kantara Chapter: 1’ के रिलीज होने के बाद से ही इसके रिव्यू भी आने लगे हैं. लेकिन फिल्म को मिक्स्ड रिव्यू मिल रहे हैं, किसी को यह फिल्म पसंद आ रही है तो किसी को यह बोरिंग लग रही है. फिल्म को देखने के बाद जनता ने क्या कहा है. एक फैन ने बात करते हुए कहा, "मैंने पहली फिल्म 'कांतारा' कई बार देखी है. दूसरा भाग बिल्कुल अलग है. ग्रामीण परिवेश की जगह कदंब वंश को दिखाया गया है, और हालांकि पहला भाग धीमा और बिखरा हुआ लगा, लेकिन दूसरा भाग कहानी को एक अलग स्तर पर ले जाता है."
5 में से 5 स्टार
दूसरे फैन ने इस फिल्म की तारीफ करते हुए कहा, ‘ऐसी फिल्म बहुत लंबे अरसे बाद आई है. ऋषभ शेट्टी ने साउथ की इंडस्ट्री को बचा लिया है, इससे पहले की फिल्में चल नहीं रही थीं. पार्ट वन से इस फिल्म की कहानी बहुत ही अलग है. 'कांतारा' का मतलब भी इस फिल्म में पता चलता है. ये मेगा ब्लॉकबस्टर फिल्म है. मेरी तरफ से फिल्म को 5 में से 5 स्टार.’ एक अन्य दर्शक ने कहा, "पहले भाग की तुलना में फिल्म कुछ खास अच्छी नहीं थी. वीएफएक्स कमजोर थे. मुझे दूसरे पार्ट से और भी ज्यादा की उम्मीद थी, लेकिन यह निराशाजनक रहा. निर्देशन बेहतर हो सकता था, खासकर अंत, जो थोड़ा खींचा हुआ लगा. ऐसा लग रहा था कि फिल्म को बनाने में जल्दबाजी की गई है."
फिल्म ने किया बोर
मीडिया से बात करते हुए दो दोस्तों ने कहा, "यह बहुत ही अच्छी मूवी है, इसे आकर देखिए, आपको मजा आ जाएगा. यह हमारी सोच से भी परे निकली. स्टोरी लाइन से लेकर एक्टिंग तक सब अच्छा था. हमें ऐसा फील नहीं हुआ कि फिल्म बहुत बड़ी है, 3 घंटे की है, या हम बोर हो रहे हैं. हमारी तरफ से फिल्म को 5 में से 4 स्टार" वहीं एक और फैन ने कहा, "पहला भाग बहुत प्रभावशाली था और क्लाइमेक्स बेहतरीन था. मुझे लगता है कि पहला भाग बेहतर था. यह फिल्म थोड़ी लंबी लगी और कई बार थोड़ी उबाऊ भी लगती है."
