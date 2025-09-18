Kantara Chapter 1: Rishab Shetty की मचअवेटेड फिल्म जल्द होगी रिलीज, एक्ट्रेस Rukmini Vasanth ने पूरी की Dubbing

साउथ की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'Kantara Chapter 1' के लिए एक्ट्रेस Rukmini Vasanth ने अपने किरदार की डबिंग पूरी कर ली है. आइए जानते हैं फिल्म से जुड़ी बातों के बारे में.
Trending Photos
साउथ स्टार Rishab Shetty की फिल्म Kantara Chapter 1 की रिलीज के लिए फैंस काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं लोगों के अंदर फिल्म की आगे की कहानी को लेकर एक्साइटमेंट बढ़ती ही जा रही है. वहीं इस ओरिजिनल भाग की कहानी में कदंब वंश और रहस्यमयी जंगलों की कहानी को दिखाया जाएगा.
यह भी पढ़ें: Nayanthara ने इस खास अंदाज में पति Vignesh को किया बर्थ विश, बोलीं- ‘मेरा दिल, मेरा घर..’
वीडियो
Kantara chapter 1 इस साल october 2 को थिएटर में रिलीज होने वाली है जिसमें एक्ट्रेस रुक्मिणी वसंत 'कनकावती' की भूमिका को निभाएंगी जिसकी डबिंग उन्होंने हाल ही में पूरी कर ली है. इस फिल्म से पहले वो 'मधरसी' में नजर आई थीं जिसे ऑडियंस से खूब प्यार और सपोर्ट मिल रहा है. एक्ट्रेस रुक्मिणी ने फिल्म Kantara Chapter 1 के लिए डबिंग को पूरा करते हुए सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो अपनी आवाज में मस्ती करती करती हुई नजर आ रही हैं इस वीडियो के नीचे उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'कनकवती कमिंग योर वे.'
'Kantara'
Kantara chapter 1 k पहला भाग Kantara साल 2022 में रिलीज हुआ था. महज 16 करोड़ के कम बजट में बनाई गई इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 402 करोड़ रुपए का तगड़ा कलेक्शन कर सबको चौंका दिया था. वहीं इसका दूसरा पार्ट भी कई भाषाओं में रिलीज किया जाएगा और पूरे भारत में यह फिल्म 2 अक्टूबर को रिलीज होगी. बात करें, फिल्म की कास्ट की तो इसमें ऋषभ शेट्टी और रुक्मिणी वसंत के अलावा जयराम, राकेश पुजारी और गुलशन देवैया अहम किरदार निभाते हुए नजर आएंगे.
Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.