 Kantara Chapter 1: Rishab Shetty की मचअवेटेड फिल्म जल्द होगी रिलीज, एक्ट्रेस Rukmini Vasanth ने पूरी की Dubbing
Advertisement
trendingNow12927873
Hindi Newsबॉलीवुड

Kantara Chapter 1: Rishab Shetty की मचअवेटेड फिल्म जल्द होगी रिलीज, एक्ट्रेस Rukmini Vasanth ने पूरी की Dubbing

साउथ की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'Kantara Chapter 1' के लिए एक्ट्रेस Rukmini Vasanth ने अपने किरदार की डबिंग पूरी कर ली है. आइए जानते हैं फिल्म से जुड़ी बातों के बारे में.

 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Sep 18, 2025, 11:37 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Kantara Chapter 1: Rishab Shetty की मचअवेटेड फिल्म जल्द होगी रिलीज, एक्ट्रेस Rukmini Vasanth ने पूरी की Dubbing

साउथ स्टार Rishab Shetty की फिल्म Kantara Chapter 1 की रिलीज के लिए फैंस काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं लोगों के अंदर फिल्म की आगे की कहानी को लेकर एक्साइटमेंट बढ़ती ही जा रही है. वहीं इस ओरिजिनल भाग की कहानी में कदंब वंश और रहस्यमयी जंगलों की कहानी को दिखाया जाएगा.

यह भी पढ़ें: Nayanthara ने इस खास अंदाज में पति Vignesh को किया बर्थ विश, बोलीं- ‘मेरा दिल, मेरा घर..’​
 

वीडियो
Kantara chapter 1 इस साल october 2 को थिएटर में रिलीज होने वाली है जिसमें एक्ट्रेस रुक्मिणी वसंत 'कनकावती' की भूमिका को निभाएंगी जिसकी डबिंग उन्होंने हाल ही में पूरी कर ली है. इस फिल्म से पहले वो 'मधरसी' में नजर आई थीं जिसे ऑडियंस से खूब प्यार और सपोर्ट मिल रहा है. एक्ट्रेस रुक्मिणी ने फिल्म Kantara Chapter 1 के लिए डबिंग को पूरा करते हुए सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो अपनी आवाज में मस्ती करती करती हुई नजर आ रही हैं इस वीडियो के नीचे उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'कनकवती कमिंग योर वे.'

Add Zee News as a Preferred Source

 

 

'Kantara'
Kantara chapter 1 k पहला भाग Kantara साल 2022 में रिलीज हुआ था. महज 16 करोड़ के कम बजट में बनाई गई इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 402 करोड़ रुपए का तगड़ा कलेक्शन कर सबको चौंका दिया था. वहीं इसका दूसरा पार्ट भी कई भाषाओं में रिलीज किया जाएगा और पूरे भारत में यह फिल्म 2 अक्टूबर को रिलीज होगी. बात करें, फिल्म की कास्ट की तो इसमें ऋषभ शेट्टी और रुक्मिणी वसंत के अलावा जयराम, राकेश पुजारी और गुलशन देवैया अहम किरदार निभाते हुए नजर आएंगे.

 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत एंटरटेनमेंट और बॉलीवुड की न्यूज पर अपडेट देती हैं और हॉलीवुड की खबरों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय से इलेट्रॉनिक मीडिया में मास्...और पढ़ें

TAGS

kantara chapter 1Rishab ShettyRukmini vasanth

Trending news

हीरोइन के 'विलेन' को मारा तो याद आया ‘सनातन’...क्या गैंगस्टर्स का भी धर्म होता है?
DNA Analysis
हीरोइन के 'विलेन' को मारा तो याद आया ‘सनातन’...क्या गैंगस्टर्स का भी धर्म होता है?
राहुल गांधी का 'परमाणु बम-पार्ट 2'...क्या भारत में 'वोट की चोरी' हो सकती है?
DNA Analysis
राहुल गांधी का 'परमाणु बम-पार्ट 2'...क्या भारत में 'वोट की चोरी' हो सकती है?
DNA:अगर एक साथ आए तो ताकत के मामले में भारत के आगे कहां ठहरते हैं सऊदी-पाकिस्तान?
DNA Analysis
DNA:अगर एक साथ आए तो ताकत के मामले में भारत के आगे कहां ठहरते हैं सऊदी-पाकिस्तान?
अलगाववादी नेता के इंतकाल पर सियासी उबाल, CM उमर अब्दुल्ला ने दागे सवालिया तीर
Jammu and Kashmir
अलगाववादी नेता के इंतकाल पर सियासी उबाल, CM उमर अब्दुल्ला ने दागे सवालिया तीर
Gen Z बचाएंगे संविधान, रोकेंगे वोट चोरी... राहुल गांधी ने दिया बड़ा संकेत
Rahul Gandhi
Gen Z बचाएंगे संविधान, रोकेंगे वोट चोरी... राहुल गांधी ने दिया बड़ा संकेत
PAK पर आधी रात को नहीं तो कब हमला करना चाहती थी भारतीय सेना? CDS का बड़ा खुलासा
CDS General Anil Chauhan
PAK पर आधी रात को नहीं तो कब हमला करना चाहती थी भारतीय सेना? CDS का बड़ा खुलासा
आजम को राहत, अखिलेश की बेरुखी, क्या पूर्व मंत्री बिगाड़ेंगे सपा का खेल?
azam khan
आजम को राहत, अखिलेश की बेरुखी, क्या पूर्व मंत्री बिगाड़ेंगे सपा का खेल?
'बस 50 रुपए हुई मेरे रेस्टोरेंट की कमाई..', बाढ़ प्रभावितों से कंगना ने रोया दुखड़ा
Kangana Ranaut video
'बस 50 रुपए हुई मेरे रेस्टोरेंट की कमाई..', बाढ़ प्रभावितों से कंगना ने रोया दुखड़ा
जासूस एजेंट और फ्लॉप प्रोफेसर...राहुल के आरोपों पर भड़कीं ये महिला नेता
Rahul Gandhi
जासूस एजेंट और फ्लॉप प्रोफेसर...राहुल के आरोपों पर भड़कीं ये महिला नेता
डील तो कर ली लेकिन भारत के साथ हुई जंग तो क्या पाकिस्तान का साथ देगा सऊदी?
india pakistan news
डील तो कर ली लेकिन भारत के साथ हुई जंग तो क्या पाकिस्तान का साथ देगा सऊदी?
;