/पुष्पा, कल्कि के बाद अब कांतारा...सिर्फ फिल्म नहीं, पूरी फ्रेंचाइजी बन रही है; आखिर क्यों बदल गया भारतीय सिनेमा का पूरा बिजनेस मॉडल?

Kantara Chapter 2: एक समय था, जब किसी फिल्म की सफलता के बाद ही उसके सीक्वल पर विचार किया जाता था. अगर पहली फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट हो जाती, तभी निर्माता उसके अगले पार्ट को बनाने के बारे में सोचते थे. लेकिन अब भारतीय सिनेमा का पूरा खेल ही बदल गया है. आज मेकर्स सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि पूरी फ्रेंचाइजी और सिनेमैटिक यूनिवर्स की प्लानिंग पहले दिन से ही कर रहे हैं. इस लिस्ट में सबसे ताजा उदाहरण कन्नड़ स्टार ऋषभ शेट्टी की फिल्म 'कांतारा' है.
कन्नड़ इंडस्ट्री के बेहतरीन डायरेक्टर और एक्टर ऋषभ शेट्टी ने हाल ही में अपना जन्मदिन सेलिब्रेट किया और इस खास मौके पर 'कांतारा' फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म को लेकर बड़ा अपडेट शेयर किया. उन्होंने हाल ही में एक इंटरव्यू में साफ कर दिया है कि फिल्म के अगले पार्ट यानी 'कांतारा: चैप्टर 2' पर काम शुरू हो चुका है.
ऋषभ शेट्टी ने हाल ही में वैरायटी इंडिया के साथ बातचीत के दौरान फिल्म मेकिंग को लेकर अपने जुनून पर खुलकर बात की. उन्होंने बताया कि कैमरे के पीछे रहकर काम करना उन्हें अंदर से एक अलग ही संतुष्टि देता है और इसलिए उन्होंने अगली फिल्म की तैयारियां भी अभी से शुरू कर दी हैं.
एक्टर ऋषभ शेट्टी ने बताया, 'फिल्म डायरेक्शन मेरे लिए बेहद जरूरी है. मैं इसके बिना शांत बैठ ही नहीं सकता. जब मैं निर्देशन कर रहा होता हूं, तो मुझे दिमागी सुकून और असली खुशी मिलती है. मेरी राइटर्स की टीम मेरे साथ है और हम सब मिलकर 'कांतारा: चैप्टर 2' पर काम भी शुरू कर चुके हैं.'
वहीं, ऋषभ शेट्टी ने बतौर एक्टर अपनी अपकमिंग फिल्मों को लेकर भी खुलकर बात की. उन्होंने खुलासा किया कि इस समय उनके पास दो बड़े प्रोजेक्ट पाइपलाइन में हैं. अपने बिजी शेड्यूल के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा, 'मेरे पास बैक-टू-बैक दो बड़ी फिल्में हैं. मैं एक साथ कई काम नहीं कर सकता और न ही दो फिल्मों की शूटिंग एक साथ कर पाता हूं.'
बता दें कि ऋषभ शेट्टी की फिल्म 'कांतारा: चैप्टर 1' साल 2025 में बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई थी, जिसने कमाई के मामले में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे. इस फिल्म को लोगों ने काफी पसंद किया था और इसने दुनियाभर में 850 करोड़ रुपये से ज्यादा का शानदार कलेक्शन कर इतिहास रच दिया था. ऋषभ शेट्टी की इस फिल्म में रुक्मिणी वसंत, गुलशन देवैया और जयराम जैसे बड़े सितारे नजर आए थे.
बताते चलें कि पिछले कुछ सालों में भारतीय सिनेमा में कई ऐसी फिल्में रिलीज हुई हैं, जिन्हें शुरुआत से ही मल्टी-पार्ट फ्रेंचाइजी के रूप में डिजाइन किया गया है. इसमें 'धुरंधर', 'रामायण', 'केजीएफ' और 'कल्कि 2898 एडी' जैसे कई बड़े प्रोजेक्ट्स शामिल हैं.
पहले किसी भी फिल्म का बिजनेस थिएटर में टिकट बेचने तक सीमित रहता था. अब एक सफल फिल्म अपने आप में एक ब्रांड बन जाती है. उसके किरदार, डायलॉग, म्यूजिक, कॉस्ट्यूम, गेम्स और डिजिटल कंटेंट तक अलग-अलग कमाई के स्रोत बन चुके हैं. इसी वजह से मेकर्स चाहते हैं कि दर्शक सिर्फ एक फिल्म देखकर थिएटर से बाहर न निकलें, बल्कि अगले कई सालों तक उसी दुनिया से जुड़े रहें.