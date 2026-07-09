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पुष्पा, कल्कि के बाद अब कांतारा...सिर्फ फिल्म नहीं, पूरी फ्रेंचाइजी बन रही है; आखिर क्यों बदल गया भारतीय सिनेमा का पूरा बिजनेस मॉडल?

Kantara Chapter 2: कन्नड़ स्टार ऋषभ शेट्टी ने 'कांतारा' फ्रेंचाइजी के फैंस को जबरदस्त सरप्राइज दिया है. उन्होंने पुष्टि कर दी है कि 'कांतारा: चैप्टर 1' के बाद भी इसका सफर थमेगा नहीं, बल्कि पूरी फ्रेंचाइजी की प्लानिंग हो रही है. यह ट्रेंड सिर्फ 'कांतारा' तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हाल के वर्षों में 'पुष्पा', 'केजीएफ' और 'कल्कि' जैसे कई बड़े प्रोजेक्ट्स को भी मल्टी-पार्ट फ्रेंचाइजी के रूप में विकसित किया गया है.

Written ByKajol Gupta
Published: Jul 09, 2026, 06:25 AM IST|Updated: Jul 09, 2026, 06:30 AM IST
पुष्पा, कल्कि के बाद अब कांतारा...सिर्फ फिल्म नहीं, पूरी फ्रेंचाइजी बन रही है; आखिर क्यों बदल गया भारतीय सिनेमा का पूरा बिजनेस मॉडल?
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

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