‘मैं दुलकर सलमान को थप्पड़…’, आखिर क्यों भाग्यश्री बोरसे ने एक्टर को लेकर कही ये बात? बोलीं- ‘मुझे डर…’

भाग्यश्री बोरसे ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान बातचीत में बताया कि उनके लिए कुमारी का किरदार निभाना चुनौतीपूर्ण था. फिल्म में एक सीन ऐसा था जिसमें उन्हें अपने को-स्टार दुलकर सलमान को थप्पड़ मारना था. भाग्यश्री ने कहा, ‘मैं इस सीन को करने के लिए तैयार नहीं थीं. मुझे अंदर से डर लग रहा था. मैं चाहती थीं कि यह नकली लगे, क्योंकि मैंने कभी किसी को मजाक में भी नहीं मारा. ऐसे में मैं सोच रही थी कि मैं ये सीन कैसे कर पाऊंगी. वहीं दुलकर चाहते थे कि उनके चेहरे पर असली भाव आए और इसी वजह से मैंने इस सीन को आखिर में करने का फैसला लिया.’

दुलकर सलमान ने भाग्यश्री की मदद

भाग्यश्री ने कहा, ‘यह सीन करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन दुलकर सलमान के कारण यह चुनौती मैंने स्वीकार की और इस सीन को पूरा किया. यह सीन फिल्म में प्रभावशाली लग रहा है.’ फिल्म 'कांथा' का निर्देशन सेल्वमणि सेल्वराज ने किया है और यह 1950 के दशक के मद्रास की पृष्ठभूमि पर आधारित है.

फिल्म की कहानी

यह फिल्म एक अभिनेता और एक निर्देशक के बीच के तनावपूर्ण रिश्ते को दिखाती है फिल्म की कहानी को दो हिस्सों में बांटा गया है. पहले हाफ में किरदारों के बीच के टकराव को दिखाया जाता है, जबकि दूसरा हाफ एक मर्डर मिस्ट्री है जो दर्शकों को सस्पेंस में रखती है. फिल्म में दुलकर सलमान, समुथिरकानी, भाग्यश्री बोरसे और राणा दग्गुबाती प्रमुख भूमिकाओं में हैं. राणा दग्गुबाती ने एक जांचकर्ता का किरदार निभाया है और समुथिराकानी ने भी एक अहम सपोर्टिंग रोल किया है. फिल्म ने ओपनिंग डे पर 4.35 करोड़ रुपए के साथ शानदार शुरुआत की और इसका राज बॉक्स ऑफिस पर जारी है.