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टिकट बिके, तैयारियां पूरी...फिर अचानक कैंसिल हुआ कान्ये वेस्ट का इंडिया डेब्यू कॉन्सर्ट? आयोजकों ने रिफंड पर दिया बड़ा अपडेट!

म्यूजिक लवर्स के लिए एक बुरी खबर सामने आई है, मशहूर रैपर कान्ये वेस्ट का 23 मई को भारत में होने वाला कॉन्सर्ट अब कैंसिल हो गया है. वहीं कॉन्सर्ट के आयोजकों ने टिकट के पैसों को रिफंड करने को लेकर ऑफिशियल स्टेटमेंट भी जारी कर दिया है. 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: May 16, 2026, 05:21 AM IST
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टिकट बिके, तैयारियां पूरी...फिर अचानक कैंसिल हुआ कान्ये वेस्ट का इंडिया डेब्यू कॉन्सर्ट? आयोजकों ने रिफंड पर दिया बड़ा अपडेट!

अमेरिकी हिप-हॉप स्टार और म्यूजिक इंडस्ट्री के सबसे बड़े नामों में से एक कान्ये वेस्ट का भारत में होने वाला पहला मोस्ट पॉपुलर लाइव कॉन्सर्ट कैंसिल कर दिया गया है. ये शो 23 मई 2026 को नई दिल्ली में होस्ट होना था और इसे लेकर फैंस के बीच काफी एक्साइटमेंट भी देखा जा रही थी. लेकिन अचानक आए इस फैसले ने सभी को बड़ा झटका दे दिया है. आर्गेनाइजर के मुताबिक, ये फैसला संबंधित सरकारी एजेंसियों और कानून व्यवस्था की ओर से जारी सिक्योरिटी इंस्ट्रक्शन और एडवाइस के बाद लिया गया है. 

ऑर्गेनाइज करने वाली कंपनी व्हाइट फॉक्स ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा कि अभी के हालात को देखते हुए इस शो को जारी रखना मुश्किल है. बयान में ये भी कहा गया कि लोगों की सुरक्षा सबसे बड़ी प्रायोरिटी है, इसलिए ये कठिन फैसला लेना पड़ रहा है.

आर्गेनाइजर का स्टेटमेंट 
आर्गेनाइजर ने स्टेटमेंट देते हुए लिखा ‘ये लाइव इन इंडिया’ नाम से होने वाला कॉन्सर्ट भारत में अब तक के सबसे बड़े म्यूजिकल इवेंट्स में से एक होने वाला था. महीनों से इसकी तैयारियां चल रही थीं और पूरी टीम इस शो को सफल बनाने में लगी हुई थी. लेकिन अचानक बदलते हालातों के कारण इसे रोकना पड़ा. हालांकि आर्गेनाइजर ने यह भी साइन दिये हैं कि फच्यूर में इस शो को किसी नई तारीख और जगह के साथ दोबारा होस्ट करने की कोशिश की जाएगी.

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टिकट के पैसे होंगे वापस
टिकट खरीद चुके फैंस के लिए राहत की खबर ये है कि पूरा रिफंड जारी किया जाएगा. ऑफिशियल टिकटिंग पार्टनर डिस्ट्रिक्ट के जरिए जिन लोगों ने टिकट खरीदे थे, उन्हें 5 से 7 वर्किंग डेज के भीतर पूरा पैसा वापस मिल जाएगा. आर्गेनाइजर ने कहा है कि वो सिंगर की टीम के साथ लगातार संपर्क में हैं ताकि नई तारीख और लोकेशन तय की जा सके और शो को फिर से प्लान किया जा सके.

कान्ये वेस्ट के सॉन्ग
कान्ये वेस्ट दुनिया के पॉपुलर हिप-हॉप सिंगर्स में से एक हैं. उन्होंने ‘The College Dropout’, ‘Graduation’, ‘808s & Heartbreak’ और ‘My Beautiful Dark Twisted Fantasy’ जैसे कई आइकॉनिक एल्बम दिए हैं. उनके गाने ‘Stronger’, ‘Heartless’ और ‘Runaway’ आज भी दुनियाभर में सुने जाते हैं और नई जनरेशन के सिंगर को बढ़ावा देते हैं. 

कान्ये ने हाल ही में अपना नया स्टूडियो एल्बम ‘Bully’ भी रिलीज किया है, जिसमें कई बड़े आर्टिस्ट्स जैसे ट्रैविस स्कॉट और सीलो ग्रीन शामिल हैं. भारत में उनके पहले कॉन्सर्ट के कैंसिल होने से फैंस जरूर निराश हैं, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि आगे ये शो फिर से होस्ट होगा और इंडियन फैंस को उनका लाइव परफॉर्मेंस देखने का मौका मिलेगा. 

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